Tesla Model Y : Ces 4 accessoires en promo Black Friday changent tout (jusqu’à -15%)

Propriétaire de Tesla Model Y ? Si vous attendiez le bon moment pour équiper votre voiture, c’est maintenant. Le Black Friday casse les prix sur les accessoires les mieux notés d’Amazon.

Vous le savez : l’intérieur d’une Tesla est magnifique, mais il est salissant et manque cruellement de rangements pratiques. Que vous veniez de recevoir votre modèle 2025 ou que vous rouliez en version 2021, nous avons sélectionné la crème de la crème des accessoires pour protéger et organiser votre véhicule.

Voici les 4 offres immanquables, testées et approuvées par la communauté.

1. La protection ultime : Kit Tapis 3W Thorex™ (10 pièces)

Pour les modèles récents 2025-2026

C’est la « Rolls » des tapis de sol. Oubliez le caoutchouc basique, le Thorex™ offre une texture premium qui s’accorde parfaitement avec le standing de la Tesla. Ce kit couvre tout : habitacle, coffre avant (frunk), coffre arrière, et même les dossiers des sièges arrière.

Prix Black Friday : 246,99 € (au lieu de 259,99 €)

(au lieu de 259,99 €) Note : 4,8/5 ⭐ (122 avis)

Pourquoi on le recommande ?

✅ Points Forts ❌ Points Faibles Matière Thorex™ : Toucher haut de gamme, inodore et ultra-résistant. Prix : Un investissement conséquent (mais durable). Protection Intégrale : 10 pièces pour couvrir 100% de la moquette (même les dossiers !). Attention Compatibilité : Ne convient PAS au Model Y « New Standard » 2026.

Le verdict : Si vous avez un modèle récent et que vous voulez ce qui se fait de mieux, foncez avant la rupture de stock.

2. Le « Choix d’Amazon » : Kit Tapis 3W TPE (9 pièces)

Pour les modèles 2020-2024

C’est le best-seller absolu pour les propriétaires des versions précédentes. Fabriqués en TPE (élastomère thermoplastique), ces tapis sont des boucliers contre la boue, la neige et les cafés renversés. Un coup de jet d’eau, et ils sont comme neufs.

Prix Black Friday : 169,99 € (au lieu de 189,99 €)

(au lieu de 189,99 €) Note : 4,6/5 ⭐ (361 avis)

Pourquoi on le recommande ?

✅ Points Forts ❌ Points Faibles Rapport Qualité/Prix : Moins de 170€ pour équiper toute la voiture. Look : Aspect plus « plastique/utilitaire » que le Thorex. Entretien facile : Se nettoie en 2 minutes au Karcher. Obsolescence : Non compatible avec le futur modèle « Juniper ».

Le verdict : La solution la plus robuste et économique pour protéger votre moquette d’origine sans se ruiner.

3. Fin du chaos : Pack Rangement Console LANTU

Pour Model Y (2021-2024) et Model 3 (2021-2023)

La console centrale de la Tesla est gigantesque, mais c’est un véritable gouffre où tout se perd. Ce kit de 4 pièces compartimente l’espace intelligemment. Mention spéciale pour la boîte cachée sous l’accoudoir, invisible une fois fermée !

Prix Black Friday : 33,99 € (au lieu de 39,99 €)

(au lieu de 39,99 €) Note : 4,4/5 ⭐ (403 avis)

Pourquoi on le recommande ?

✅ Points Forts ❌ Points Faibles Organisation : Fini les clés qui glissent et font du bruit dans les virages. Accès au fond : Les plateaux superposés nécessitent une manip pour accéder tout au fond. Finition : Le revêtement floqué (velours) matche l’intérieur d’origine. Porte-gobelet : L’insert silicone peut être étroit pour les très grosses bouteilles.

Le verdict : À -15%, c’est l’accessoire « no-brain » indispensable pour garder un habitacle zen.

4. Sécurité & Tech : Support ESR MagSafe

Universel (iPhone & Android)

Même avec le grand écran Tesla, avoir son téléphone dans le champ de vision pour Waze ou Coyote est une sécurité. ESR est le leader mondial de l’accessoire mobile et ce support utilise des aimants HaloLock ultra-puissants. Votre téléphone ne bougera pas d’un millimètre, même sur les dos d’âne.

Prix Black Friday : 27,53 € (au lieu de 28,99 €)

(au lieu de 28,99 €) Note : 4,4/5 ⭐ (+14 000 avis !)

Pourquoi on le recommande ?

✅ Points Forts ❌ Points Faibles Aimants Puissants : Tenue certifiée MagSafe, zéro risque de chute. Fixation Adhésive : Utilise du 3M. Une fois collé, difficile de changer d’avis sans changer l’adhésif. Design : Discret, repliable et n’abîme pas le tableau de bord. Positionnement : À bien placer pour ne pas cacher la vitesse sur l’écran principal.

Le verdict : Un petit prix pour un confort de conduite immédiat et sécurisé.

💡 Le Conseil de la Rédaction

Pour ce Black Friday, si vous ne deviez en choisir qu’un seul, commencez par les tapis de sol. La saison des pluies et de la boue est là ; protéger la moquette d’une Tesla est crucial pour sa valeur de revente.

⚠️ Attention : Vérifiez bien l’année de votre carte grise avant de commander les tapis (2024 vs 2025), les dimensions ont légèrement changé !

Les prix mentionnés sont ceux constatés au moment de la rédaction et peuvent évoluer.

