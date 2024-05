Le marché des voitures de haute performance assiste à une compétition de plus en plus intense entre les véhicules électriques (EV) et ceux à combustion interne (ICE). Dans cet article, nous mettons en lumière les différences et les similitudes entre deux modèles phares : la Tesla Model 3 Performance (M3P) et la BMW M8 Competition (M8).

Type de Motorisation

Tesla Model 3 Performance : Comme tous les modèles Tesla, la M3P est entièrement électrique, ce qui lui permet de bénéficier de la réputation de Tesla en matière d’innovation dans le domaine des véhicules électriques.

BMW M8 Competition : Elle représente le summum de la performance pour les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) chez BMW, avec un moteur puissant qui offre une expérience de conduite intense.

Puissance et Performance

Puissance :

: M3P : 510 chevaux.

: 510 chevaux. M8 : 617 chevaux.

Bien que la BMW M8 affiche une puissance supérieure, la Tesla Model 3 Performance n’est pas loin derrière, avec une puissance très compétitive pour un véhicule électrique.

Couple :

: M3P : 741 Nm.

: 741 Nm. M8 : 750 Nm.

Le couple, qui influence directement la réactivité et l’accélération du véhicule, est presque équivalent entre les deux modèles, bien que la M8 ait un léger avantage.

Accélération (0 à 60 mph) :

: M3P : 2.9 secondes.

: 2.9 secondes. M8 : 3.0 secondes.

La Tesla M3P surpasse la BMW M8 en accélération, démontrant l’efficacité des moteurs électriques pour des démarrages rapides.

Vitesses Maximales et Dynamiques de Conduite

Vitesse Maximale :

: M3P : 163 mph.

: 163 mph. M8 : 189 mph.

Bien que la M3P soit rapide, la M8 peut atteindre des vitesses supérieures, ce qui pourrait être un facteur décisif pour les amateurs de vitesse.

Transmission : Les deux modèles disposent d’une transmission intégrale (AWD), offrant une meilleure adhérence et stabilité sur différentes surfaces.

Dimensions et Capacités

Pneus :

: M3P : Avant 235/35 R20, Arrière 275/30 R20.

: Avant 235/35 R20, Arrière 275/30 R20. M8 : Avant 275/35ZR20, Arrière 285/35ZR20.

La M8 est équipée de pneus légèrement plus larges que ceux de la M3P, ce qui peut contribuer à une meilleure tenue de route lors de conduites à haute vitesse.

Poids :

: M3P : 4,054 lbs.

: 4,054 lbs. M8 : 4,251 lbs.

La Tesla M3P est légèrement plus légère que la BMW M8, ce qui peut influencer la maniabilité et l’efficacité énergétique.

Capacité de Chargement :

: M3P : 22.9 cu ft.

: 22.9 cu ft. M8 : 15 cu ft.

La M3P offre une capacité de chargement supérieure, un avantage important pour ceux qui ont besoin d’espace pour les bagages ou les achats.

Prix

M3P : 55 990 €

: 55 990 € M8 : 138 800 €

La différence de prix est considérable, avec la M3P offrant un point d’entrée beaucoup plus accessible par rapport à la M8, qui cible une clientèle désireuse de performances extrêmes sans compromis sur le budget.

Conclusion

La Tesla Model 3 Performance et la BMW M8 Competition offrent des expériences très différentes sous le capot. Pour les adeptes de la technologie et de la durabilité, la Tesla pourrait être le choix évident, tandis que ceux qui cherchent une performance extrême et le son caractéristique d’un moteur ICE pourraient préférer la BMW. Les différences de prix, capacités, et l’orientation énergétique sont des facteurs clés à considérer lors de la sélection entre ces deux concurrents de haut niveau.