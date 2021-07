Peugeot e-208: 500km après notre essai

Nous sommes déjà à la mi-été. Quel meilleur moment pour effectuer un essai de la Peugeot E-208 de Paris à Rouen ? C’est une petite excursion d’une journée, agréable et facile à préparer. Pour cet essai, nous avons choisi de faire un Roadtrip.

Pourquoi un roadtrip ? Parce que vous êtes maître de votre voyage ! Vous vous arrêtez quand vous le souhaitez, et pouvez prendre autant de temps que vous le souhaitez à chaque étape. Avec plusieurs arrêts pittoresques prévus le long de l’itinéraire choisi, qu’est-ce qui pourrait rendre ce voyage plus agréable ? Un périple en voiture électrique ! Pas juste n’importe quelle voiture électrique : pour ce roadtrip, notre choix s’est porté sur la Peugeot e-208.

Préparation du parcours

Avec une distance à l’aller estimée à 145 km, il devrait même être possible de prévoir un écart ou deux sur le plan initial. Peut-être qu’en arrivant à Rouen, en découvrant le charme de ses rues médiévales, l’envie vous prendra de prolonger l’expérience sur place, afin de rendre ce petit week-end vraiment mémorable. Quelle que soit la raison d’y aller, pourquoi ne pas profiter de toute l’expérience offerte ?

Imaginez-vous dans votre Peugeot e-208 : votre parcours mêle harmonieusement design et confort. Vous décidez de prendre un itinéraire un peu plus long, pour prolonger l’expérience. Avec 340 km d’autonomie annoncée par le constructeur (WLTP), vous ne devriez pas avoir besoin de prévoir d’arrêt juste pour charger votre véhicule. Même avec les petits détours imprévus, vous pouvez aller jusqu’à Rouen et revenir à Paris en une seule charge. Raffinement supplémentaire : la Peugeot e-208 est équipée d’un écran numérique 3D, que vous pouvez personnaliser, pour consulter rapidement l’itinéraire de votre voyage. Entrez simplement votre destination et TomTom s’assurera de trouver le meilleur itinéraire. Gardez votre smartphone pour les photos que vous ne manquerez pas de faire !

Si c’est la première fois que vous faites ce voyage, votre navigation est facilitée grâce au Drive Assist, disponible dans votre Peugeot e-208. Vous roulez décontracté en sachant que votre voiture vous préviendra si vous commencez à sortir légèrement de votre voie. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier trop souvent des régulations de vitesse, car votre voiture le fera pour vous. Conduire peut être fatigant, et au moment où vous arrivez à destination, vous n’aurez peut-être pas assez d’énergie pour en profiter. Avec sa conduite assistée, la Peugeot e-208 vous aidera à profiter de chaque arrêt de votre roadtrip.

Quelques étapes marquantes

Maison de Claude Monet

La voiture vous isole des bruits de la route, vous permettant de vous concentrer sur votre conduite. En chemin, ne manquez pas de vous arrêter à Giverny, pour visiter la maison de Claude Monet et ses célèbres jardins.

Vue des jardins de Claude Monet à Giverny

Découvrez le lieu qui a inspiré le mouvement impressionniste français. En choisissant un véhicule électrique tel que la Peugeot e-208, vous contribuez à préserver la beauté des jardins. En plus de faire des économies, vous contribuez à réduire les émissions polluantes. Après avoir admiré le paysage magnifique et paisible des jardins de Giverny, vous remontez dans votre voiture, apaisé par le sentiment de calme que vous avez ressenti dans ce lieu empli de sérénité.

Le château Gaillard

Faites un détour par les Andelys, pour admirer le célèbre Château Gaillard. Vous conduisez jusqu’à cet incroyable forteresse médiévale dans votre voiture électrique, moderne et élégante.

Détail des remparts de Chateau-Gaillard, au-dessus des Andelys.

Arrivé en vue des remparts désormais en ruines, vous appréciez, au sens premier du terme, le contraste qui s’offre à vous : l’énergie dépensée pour construire un tel édifice, et celle que vous avez économisé pour arriver jusqu’à lui. Votre Peugeot e-208 est équipée d’une technologie de pointe pour rendre votre voyage plus sûr et plus connecté. La voiture est équipée d’une technologie que les habitants du château n’auraient jamais pu imaginer.

Si vous avez démarré votre périple avec une charge complète, vous continuez votre voyage, sans avoir à vous soucier de recharger votre véhicule. Dans le cas contraire, optez pour la charge rapide et votre Peugeot e-208 retrouve 80% de son autonomie en seulement 30 minutes. Vous pouvez le faire tout en profitant du site de Rouen ou en vous arrêtant déjeuner. Les services connectés Peugeot vous aideront à localiser facilement une borne de recharge. Vous serez toujours en mesure de savoir jusqu’où vous pouvez aller avec votre charge actuelle. L’esprit serein, vous pouvez vous concentrer sur la beauté du paysage et le plaisir du voyage.

Retour

Alors qu’attendez-vous ? Choisissez une Peugeot e-208 pour votre prochain roadtrip et découvrez par vous-même tous les avantages de cette voiture électrique. Vous pouvez être sûr que la Peugeot e-208 vous y conduira en toute sécurité. Souple et réactive, les instructions fournies par son système de navigation vous apportent une aide précieuse, et peuvent même vous permettre d’économiser de l’argent.

Profitez de la route sans vous soucier d’autre chose que de choisir votre prochaine destination !

L’avis de la rédaction

La Peugeot e-208 est d’après les chiffres du marché français, un succès commercial qui a su détrôner la Renault Zoé. Probablement grâce à son design caractéristique et son côté familier pour ceux qui connaissent la version thermique de la nouvelle 208.

C’est un véhicule 100% électrique qui profites de tous les avantages et qui nécessite de préparer particulièrement son trajet pour ne pas être pris au dépourvu. Les plus anciens priopriétaires de véhicules électriques le savent. Un roadtrip en voiture électrique se prépare si vous ne souhaitez pas de déception. EVtrip planner est un bon outils pour le faire.

Nous saluons la technologie et cette première approche pour la marque au lion. Nous souhaitons assurément encore plus d’innovations et une meilleure implication sur l’aide à la découverte des bornes de rechargement les plus proches à bord du véhicule.

Points positifs

Le Tableau de bord 3D qui offre une innovation supplémentaire pour un véhicule électrique.

La fermeture automatique des portes: cela peut vous faire sourire mais nous essayons de nombreux véhicules électriques et la Peugeot E-208 nous a montré un système très performant de fermeture automatique en s’éloignant du véhicule.

Points négatifs

Absence de recommandations pour détecter les bornes de recharge à proximité lorsque vous êtes à 40% d’autonomie.

L’habitacle quasi inchangé entre la version thermique et électrique.

(Photo en-tête : www.peugeot.fr)