Les loueurs de flotte sont devenus incontournables pour les entreprises. Véritables partenaire conseil dans l’acquisition de véhicules, leur mission est de répondre au besoin du client final. Pour cela ils déploient un ensemble de services: Le financement de véhicules, l’assurance des véhicules, la maintenance du parc et l’évolution de la flotte.

Société Services Assurance Financement Arval Assistance dépannage.

Révision, Entretien et Réparation.

Gestion des pneumatiques

Véhicule de remplacement. Assurance et Gestion des accidents.

Gestion de la carte carburant. Arval finance l’achat de véhicules sans versement initial. ALD Automotive Assistance.

Maintenance.

Pneumatiques.

Véhicule de remplacement. Assurance & Gestion de sinistres Grâce à la gamme de services proposés par ALD Automotive, vous avez la certitude de choisir la solution de financement la mieux adaptée à vos besoins Alpahabet Entretien et assistance 24/24.

Pneumatiques.

Véhicule relais.

Gestion Carburant. Couverture sinistres La location longue durée est la solution idéale pour financer votre parc automobile, quelle que soit la taille de votre entreprise et de sa flotte, d’un véhicule à plusieurs milliers.

Arval : simplifiez la gestion de votre parc automobile

Grâce aux offres de location longue durée personnalisées, vous pouvez vous concentrer sur votre activité principale et déléguer la gestion de votre flotte. Vous pouvez choisir votre voiture pour la durée souhaitée (de 2 à 5 ans) avec un ensemble complet de services pour accompagner vos voitures et vos conducteurs. Vous bénéficiez d’une location mensuelle, d’une grande qualité opérationnelle et de services à valeur ajoutée. La location de véhicules constitue une solution plus avantageuse qu’un achat.

Grâce aux offre de location longue durée, vous bénéficiez d’une solution complète, avec de nombreux services essentiels.

ALD Automotive: Optimisez vos coûts et restez maître du financement de votre parc automobile

La solution de fleet management d’ALD Automotive vous libère de toutes les tâches administratives et sans valeur ajoutée pour prendre en charge l’ensemble des relations avec les fournisseurs et utilisateurs de votre parc automobile.

Vous restez propriétaire de vos véhicules et déléguez à ALD Automotive la gestion de votre flotte automobile en choisissant les services et les prestations dont vous avez besoin.

ALD Automotive vous facture les frais réellement engagés pour votre parc, à l’euro exact, en contrepartie d’honoraires de gestion.

Alphabet propose aux entreprises des services pensés pour accompagner la mobilité de leurs collaborateurs et optimiser la gestion de celle-ci.

Alphabet : Une flotte de 98.000 véhicules en France en location longue durée.

La location longue durée proposée par Alphabet est une solution flexible et sur-mesure qui vous permet de concilier au mieux les objectifs de mobilité et de gestion de votre entreprise.

A partir de votre cahier des charges, quels que soient la taille de votre parc, la nature de votre activité et les besoins de mobilité de vos collaborateurs, les équipes d’Alphabet élaborent une solution de LLD sur-mesure.

Il peut être complété de prestations optionnelles adaptées à votre flotte (pneumatiques, assurance, carte carburant, etc.). Dans tous les cas :

Vous choisissez la durée de location de 12 à 60 mois et le kilométrage de vos véhicules de 15 000 à 160 000 km

Le nombre d’ajustements de votre contrat est illimité

Toutes les prestations optionnelles sont disponibles.

Et en fin de contrat… La restitution du véhicule et son renouvellement sont simples et rapides : le conducteur dépose son véhicule chez le concessionnaire de votre choix et repart immédiatement au volant de son nouveau véhicule.

