Démesure en Californie : Tesla prépare le plus grand Superchargeur au monde avec 304 bornes

Alors que le réseau de recharge électrique continue de s’étendre à une vitesse fulgurante, Tesla s’apprête à pulvériser tous les records. La firme d’Elon Musk a déposé des plans pour une station de Superchargeurs titanesque à Firebaugh, en Californie, comptant un total de 304 emplacements de recharge.

Cette annonce marque un tournant majeur pour l’infrastructure de recharge aux États-Unis, non seulement par sa taille, mais aussi par son intégration stratégique du transport de marchandises lourd avec le Tesla Semi.

Un bond de géant pour le réseau Tesla

Pour bien comprendre l’ampleur du projet, il suffit de regarder les chiffres. Jusqu’à présent, le record du plus grand Superchargeur au monde était détenu par la station de Lost Hills (également en Californie), surnommée « Oasis », qui a ouvert ses portes fin 2025 avec 164 bornes.

Avec 304 bornes, le futur site de Firebaugh sera 85 % plus grand que le détenteur du record actuel. Cette capacité massive vise à éliminer définitivement l’anxiété liée à l’attente lors des pics de déplacements sur l’un des corridors les plus fréquentés du pays.

Répartition des infrastructures :

288 bornes dédiées aux voitures particulières (Model 3, Y, S, X et Cybertruck).

dédiées aux voitures particulières (Model 3, Y, S, X et Cybertruck). 16 bornes spécifiques pour le Tesla Semi , le camion électrique de la marque.

pour le , le camion électrique de la marque. Zone de services (Amenities) incluant commerces et espaces de détente.

Firebaugh : Le hub stratégique entre San Francisco et Los Angeles

Le choix de Firebaugh n’est pas un hasard. Située dans le comté de Fresno, la ville se trouve sur l’Interstate 5, l’artère vitale reliant la Californie du Nord à la Californie du Sud.

Déjà connue des « Teslistes » pour sa station existante de 56 bornes (qui était autrefois la plus grande du pays), cette nouvelle extension transforme Firebaugh en un véritable port énergétique. La présence de 16 emplacements pour le Tesla Semi confirme que Tesla passe à la vitesse supérieure dans l’électrification du fret routier, créant un réseau capable de supporter des flottes de camions sur de longues distances.

Une expérience de recharge haut de gamme

Tesla ne se contente pas d’aligner des stalles de recharge. Comme pour ses projets récents « Oasis », cette station devrait intégrer :

Énergie Solaire et Stockage : Des auvents solaires massifs pour protéger les véhicules tout en générant de l’électricité, couplés à des batteries Megapacks pour stabiliser le réseau. Services de Confort : Un espace dédié aux usagers avec probablement des restaurants, des boutiques et des sanitaires modernes. L’objectif est de transformer l’arrêt « recharge » en une pause agréable plutôt qu’en une contrainte technique. Compatibilité NACS : Fidèle à sa stratégie d’ouverture, cette station sera accessible aux autres marques ayant adopté le standard NACS (Ford, GM, Rivian, etc.), renforçant son rôle de pilier de l’infrastructure nationale.

Pourquoi c’est important ?

Ce projet de 304 bornes est une réponse directe à la croissance exponentielle des ventes de véhicules électriques. En doublant presque la taille de ses plus grandes stations, Tesla prouve que la scalabilité de son réseau est son atout numéro un face à la concurrence.

C’est aussi un signal fort pour les transporteurs routiers : l’infrastructure pour le Tesla Semi devient une réalité concrète, capable de gérer des volumes industriels.