Des points d’intérêts magistraux à découvrir en voiture électrique : premier chapitre !

Vous voulez vous évader à bord de votre bolide électrique ? Tesla Magazine a sélectionné pour vous les endroits qui méritent le plus que vous vous y arrêtiez lors de ce périple en amoureux, en famille ou entre amis. Pour ce premier chapitre, en route vers le Sud-Est !

LYON

« 1ère ville de France à visiter » selon le New York Times

Venir en visite à Lyon, c’est découvrir le patrimoine de la ville, sa culture et ses habitants, goûter aux spécialités gastronomiques si réputées, mais aussi simplement se balader pour profiter des charmes de la cité.

Notre-Dame de Fourvière

Avec plus de 2000 ans d’histoire, le site de Notre-Dame de Fourvière est riche d’un patrimoine exceptionnel au centre de Lyon.

Marcher dans les pas des premiers habitants de Lugdunum, s’émerveiller devant les richesses de la basilique, prier, rencontrer, remercier ou tutoyer les cieux face à un panorama à couper le souffle. Chaque visiteur du site de Notre-Dame de Fourvière vit une expérience culturelle, touristique et spirituelle unique et ne repart pas indifférent.

Avec votre voiture électrique, vous pouvez déjà bien amorcer la montée, en silence et sans polluer l’atmosphère !

Les quais

Une des plus belles balades à Lyon consiste à longer la Presqu’île le long de les quais de Saône. Et c’est encore plus vrai aujourd’hui que les berges ont été aménagées.Les balades à pied le long des quais de Saône sont très agréables. Les berges de Saône ont été aménagées pour permettre de longer le cours d’eau sur 15 km du confluent, à travers le centre ville, le quartier de Vaise, l’île Barbe et les villes plus au nord (Collonges en Mont d’or, Neuville sur Saône…).

La balade en vélo n’est pas autorisée sur les berges étroites. Cela n’est néanmoins pas toujours respecté. Des pistes cyclables longent la Saône à hauteur de rue. Des navettes fluviales se prennent quai Saint Vincent, près de Bellecour, pour parcourir Lyon depuis les eaux.

L’occasion idéale pour se dégourdir les pattes et profiter d’autres moyens de transports que votre VE, certes très confortable. Varier les plaisirs permet aussi d’apprécier davantage ce qu’on a !

Le musée des Confluences

Au confluent du Rhône et de la Saône, le musée s’installe au cœur d’une structure monumentale entre cristal et nuage, conçue par Coop Himmelb(l)au, unique réalisation française de cette agence autrichienne connue dans le monde entier pour son architecture de l’école déconstructiviste.

Édifice unique au monde par son point de vue sur la confluence et son architecture ; projet inédit dans l’univers varié des musées, le musée des Confluences, répond au défi de s’adresser au plus grand nombre.

Sur 3 000 m2, le parcours permanent propose un récit en quatre actes, quatre salles aux scénographies exceptionnelles. Dans un esprit de découverte et de partage de connaissances, mû par le plaisir et l’envie de comprendre, sont abordés : les récits du monde, la maille du vivant, le théâtre des hommes et les visions de l’au-delà.

La fête des lumières

Rendez-vous en 2022 pour une nouvelle édition !

Une nouvelle fois, le public a été au rendez-vous de la Fête des Lumières et a pu profiter d’une programmation éclectique de grande qualité. Pendant 4 soirées, la Ville de Lyon a proposé une trentaine d’œuvre, grandioses ou intimistes, alliant installations ou mappings monumentaux.

L’opération Lumignons du cœur a permis à l’association étudiante GAELIS de récolter 35 000 euros, qui lui permettront de distribuer l’équivalent de 87 500 repas dans les épiceries sociales et solidaires.

Être écolo et solidaire, c’est le pied.

Le centre commercial de la Part-Dieu

Le centre commercial de La Part-Dieu est situé dans le quartier qui porte son nom, dans le 3e arrondissement de Lyon. Il est l’un des plus grands centres commerciaux de France mais aussi d’Europe ! En 2017, le centre commercial de La Part-Dieu est le deuxième centre le plus visité de France avec 35,6 millions de visiteurs.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des boutiques & magasins de La Part-dieu ici.

Le centre commercial est très bien desservi, avec de nombreux bus & tramways mais également un métro qui s’arrête juste en dessous du centre commercial ! Il est simple d’accès où que vous soyez dans Lyon. Pas besoin de vous embêtez à prendre votre VE et à essayer de le garer dans ce cas…

MARSEILLE

Marseille, la bouillonnante, l’effervescente a plus d’une proposition artistique ou culturelle à vous faire, concerts, street-art, expositions, performances, régates, ciné-plein air, apéro avec vue sur mer, apéro en mer, rando-yoga… c’est à Marseille que ça se passe et nulle part ailleurs ! Du Nord au Sud, Marseille vous surprendra par ses multiples facettes. Bord de mer, ruelles fleuries et espaces naturels, il y en a pour tous les goûts.

Le port de Marseille

Tout comme Notre Dame de la Garde, le Vieux-Port de Marseille est l’un des symboles de la ville, situé en bas de la fameuse Canebière. Rassemblements, grands événements, feu d’artifice, il est le point de repère des Marseillais !

Prendre un selfie sous l’Ombrière, se balader le long du quai et observer les pêcheurs qui partent en mer, découvrir le magnifique patrimoine entourant le Vieux-Port, faire une mini-croisière sur le Ferry Boat… Les activités ne manquent pas dans ce lieu incontournable ! Pour les plus gourmands ne ratez pas le marché aux poissons tous les matins, et si vous êtes plutôt d’humeur florale il y a même le marché aux fleurs le mardi et samedi matin.

Alors, rendez-vous au Vieux-Port sous l’Ombrière ? Vous pouvez bien entendu garer votre VE à proximité.

La basilique Notre-Dame-de-la-Garde

La Vierge de Notre Dame de la Garde, la « Bonne Mère », est, entre toutes les autres, l’image symbolique de la ville de Marseille. Visible des quatre coins de la ville, depuis 800 ans, la chapelle Notre-Dame est la gardienne des marins, des pêcheurs et des Marseillais.

Site classé depuis 1917 et monument le plus visité de Marseille, des centaines de milliers de touristes viennent à la Basilique Notre Dame de la Garde ne serait-ce que pour admirer l’incroyable panorama à 360° sur Marseille et la mer Méditerranée… Alors, en ferez-vous partie ?

Les calanques de Marseille

Le massif des Calanques est une merveille de la nature nichée entre Marseille et Cassis. Ce paysage exceptionnel et unique est un incontournable à Marseille ! En effet, entre plages de galets et de sable fin, petites criques et eau turquoise, cet écrin de biodiversité a tout d’une carte postale ! C’est l’endroit parfait pour prendre le soleil, explorer les fonds marins, ou encore s’adonner à quelques activités nautiques comme le kayak.

Que vous souhaitiez randonner ou simplement profiter de la nature et de l’eau fraîche, ce lieu magnifique vous comblera. Certaines, plus accessibles que d’autres conviendront parfaitement aux familles, tandis que d’autres plus difficiles d’accès raviront les amateurs de randonnée. Ceci-dit, l’effort en vaut la chandelle, c’est un endroit unique au monde qui mérite bien sa place dans les incontournables de Marseille !

On vous conseille d’avancer autant que possible avec votre VE, et de faire la suite à pied !

Le château d’IF

Au large de Marseille, rejoignez le château d’If et son panorama unique grâce à votre VE. Ou comment se déplacer en communion avec la nature ! Ce lieu est unique et a accompli de nombreux rôles clés au cours de l’histoire :

Une forteresse clé. François Ier assigne au château d’If un triple but : protéger les côtes d’une invasion, couvrir les sorties et le mouillage de la toute nouvelle flotte de galères royales, et surveiller Marseille, rattachée au Royaume de France en 1480.

François Ier assigne au château d’If un triple but : protéger les côtes d’une invasion, couvrir les sorties et le mouillage de la toute nouvelle flotte de galères royales, et surveiller Marseille, rattachée au Royaume de France en 1480. Une prison d’État. Les opposants au pouvoir y sont emprisonnés dès 1580 et jusqu’en 1871, Protestants et Républicains en tête.

Les opposants au pouvoir y sont emprisonnés dès 1580 et jusqu’en 1871, Protestants et Républicains en tête. Un lieu mythique mondialement connu. Alexandre Dumas publie Le Comte de Monte-Cristo en 1844. If est le lieu de détention du héros, Edmond Dantès. Le roman rencontre un énorme succès : traduit dans le monde entier, vingt-trois films s’en inspirent.

Le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

C’est le premier musée consacré aux civilisations de la méditerranée au XXIème siècle. Construit dans le cadre de Marseille Provence – Capitale européenne de la culture, le musée ouvre ses portes le 7 juin 2013. Il est aujourd’hui l’un des musées de Marseille les plus visités avec près de 2 millions de visiteurs par an.

Entre le Fort Saint Jean et la cathédrale de la Major, vous bénéficiez d’une vue imparable sur la ville par son front de mer. Une passerelle de 115 mètres relie le J4 au Fort saint Jean, forteresse indissociable de l’histoire de Marseille. Tandis qu’une seconde passerelle de 70 mètres fait la jonction avec l’église saint Laurent figure du quartier du Panier.

Un must-do !

Alors, ça vous a plu ? Partagez-nous vos avis et recommandations en commentaires !