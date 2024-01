Dans cette sélection, nous présentons de nouveaux boutiques hôtels à Paris, joyaux de

l’hospitalité à la française. Ces établissements offrent une expérience unique et

personnalisée, révélant le charme de la capitale.

Connus pour leur ambiance chaleureuse et leur style distinctif, ces hôtels se distinguent

par leur taille modeste, leur décoration soignée et leur service sur mesure. Leurs

chambres, souvent stylisées, créent une atmosphère unique pour chaque client.



Ces hôtels sont pour ceux qui recherchent une expérience plus authentique et immersive.

Ils reflètent l’âme de la ville, offrant un aperçu de la vie locale. En choisissant un boutique

hôtel, vous vivez Paris comme un parisien.

1: La Fantaisie

La Fantaisie, un boutique hôtel unique au cœur de Paris, offre une expérience luxueuse. Situé rue Cadet, il représente le dynamisme du Faubourg Montmartre avec ses chambres confortables, spa, restaurants et bars. Signé par l’architecte suédois Martin Brudnizki, c’est un lieu de rencontre pour les locaux et les visiteurs.

Parmi les rares hôtels cinq étoiles avec un rooftop et un jardin en terre à Paris, il compte 63 chambres et 10 suites avec balcons offrant une vue magnifique sur la ville, faisant de La Fantaisie une oasis verdoyante dans un quartier branché.



La Fantaisie

24 Rue Cadet,

75009 Paris, France

2 : Le Solly

Situé dans le bouillonnant quartier de Paris 3, Le Solly Hotel est un édifice orné de colonnes de marbre et de pierres sculptées, bordant un square arboré. Proposant 51 chambres réparties sur 8 étages, avec des vues sur la cour intérieure ou le square, cet hôtel offre une expérience unique à ses hôtes.

Les espaces communs conviviaux et inspirants, tels que la cuisine ouverte – le coeur de l’hôtel, sont accessibles à tous de l’aube au crépuscule pour déguster un café ou grignoter, faisant du Solly une destination de choix parmi les boutique hôtels de Paris.



Le Solly

4 rue Salomon De Caus,

75003 Paris, France

3: Le Grand Mazarin

Le Grand Mazarin, situé dans le quartier adoré du Marais, est un lieu de sérénité luxueuse au cœur de l’effervescence parisienne. Cet hôtel 5 étoiles offre une expérience parisienne inédite, avec un restaurant en service continu, un bar surprenant, une piscine extraordinaire, et un service d’excellence.

Situé à deux pas de l’Hôtel de Ville, près de la Seine, Le Grand Mazarin invite à vivre Paris dans toute sa splendeur. Les chambres et suites offrent une bulle de sérénité au cœur de l’animation du quartier, avec un décor opulent mélangeant tradition française classique et vision artistique décalée. C’est un refuge parfait après une journée passée à découvrir les boutiques et les galeries d’art parisiennes.



Le Grand Mazarin

17 Rue de la Verrerie

75004 Paris, France

4: Le SO/Paris

L’hôtel SO/ Paris, étroitement lié à l’univers de la mode et de l’art, offre une vue panoramique unique sur tout Paris. C’est le quartier général des Parisiens et des voyageurs en quête d’un nouveau lieu emblématique. Avec ses 162 chambres élégantes, chaleureuses et colorées, réparties entre le 7ème et le 14ème étage du bâtiment, chaque pièce offre une vue imprenable sur Paris, la Seine, les toits et les monuments de la capitale.

Les chambres et suites de l’hôtel sont décorées autour de couleurs vibrantes et d’une décoration intemporelle qui fait écho à Paris. L’art est au cœur du projet, SO/ Paris est conçu comme une galerie et sert de source d’inspiration et de terrain de jeu parfait pour des figures emblématiques de la mode, de l’architecture et de l’art contemporain.

So/Paris

10 Rue Agrippa d’Aubigné,

75004 Paris, France

5: le TOO hôtel

Le TOO Hôtel, situé dans une tour conçue par Jean Nouvel, offre un séjour parisien unique. À 120 mètres de hauteur dans le 13e arrondissement, il offre des vues panoramiques sur Paris et est proche des transports en commun.

En plus d’être le seul hôtel « dans le ciel » de Paris, il dispose d’un restaurant panoramique, d’un bar skybar avec terrasse, d’un jacuzzi extérieur à 100 mètres de hauteur, et est reconnu pour son engagement écologique.



65 Rue Bruneseau,

75013 Paris, France