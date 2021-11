Envie de déjeuner à la Tour Eiffel?

Etoilé Michelin, ce restaurant vous emmène à vingt mille lieues dans les étoiles avec Frédéric Anton, Meilleur ouvrier de France. J’y ai connu une expérience gastronomique unique au monde, une rencontre inédite entre les arts culinaires et décoratifs : le Jules Verne.

Aux côtés de Frédéric Anton, l’architecte Aline Asmar d’Amman a souhaité emmener le restaurant dans une nouvelle ère où les arts culinaires et les arts décoratifs dialoguent et tissent des correspondances fortes avec Paris, c’est tout à fait ce qu’on ressent dans ce lieu.

Perché à 125 mètres (j’en avais le vertige !), le restaurant étoilé Le Jules Verne s’ouvre sur une succession de trois salles offrant un panorama incroyable sur le Champ-de-Mars, le Quai Branly et le Trocadéro : un plaisir pour les yeux.

Un cadre d’exception, une vue imprenable sur Paris et un souvenir empreint d’émotions, voilà ce qu’il m’est resté après une expérience inédite de ce type.

On reste bouche bée, et on a envie de recommencer…

