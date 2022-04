Des précisions sur le prochain Roadster électrique de Porsche

La première Porsche électrique à deux places sera une 718, ont confirmé les dirigeants lors d’un appel vidéo de grande envergure avec les journalistes.

Une version hybride de la Porsche 911 attendue… mais sans plus de précisions

Les conducteurs peuvent également s’attendre à une version hybride de la Porsche 911, a déclaré jeudi Oliver Blume, président-directeur général de Porsche AG. Mais il n’a pas précisé quand la production – qui utiliserait une technologie hybride embarquée plutôt que rechargeable – commencerait. Il n’a pas non plus répondu à la question de savoir combien de variantes de la 911 pourraient bénéficier du traitement hybride.

La 911, le joyau de Porsche vieux de 58 ans, comprend de nombreuses variantes, de la Carrera d’entrée de gamme à 101 200 $ aux versions Turbo S à haute performance qui coûtent plus de 200 000 $.

D’ici 2025, la moitié de toutes les nouvelles Porsche vendues seront entièrement électriques ou hybrides

D’ici 2025, la moitié de toutes les nouvelles Porsche vendues seront entièrement électriques ou hybrides rechargeables, a déclaré M. Blume. En 2030, 80 % de toutes les Porsche seront entièrement électriques, a-t-il ajouté. En 2021, moins de 40 % de toutes les nouvelles Porsche livrées en Europe étaient hybrides rechargeables ou entièrement électriques.

Les ventes de la Taycan, dont le prix de départ est de 82 700 dollars, ont explosé. L’année dernière, l’entreprise a livré 41 296 unités dans le monde, dépassant les ventes de la légendaire 911, qui ont atteint un record de 38 464 unités.

Volkswagen a déclaré l’entrée en bourse de Porsche

Cette nouvelle intervient après que Volkswagen a déclaré, le 22 février, qu’elle préparait une introduction en bourse de Porsche, son actif le plus rentable, pour aider à financer la production de véhicules électriques supplémentaires. M. Blume et le directeur financier de Porsche, Lutz Meschke, ont refusé catégoriquement de commenter l’éventuelle introduction en bourse, qui pourrait valoriser l’entreprise à hauteur de 90 milliards d’euros (99,7 milliards de dollars), selon Bloomberg Intelligence. L’introduction en bourse pourrait avoir lieu au cours du second semestre de cette année.

Porsche a fait allusion à un véhicule électrique de type 718 Boxster/Cayman depuis qu’elle a dévoilé la Mission R au salon de l’automobile de Munich l’année dernière, mais c’est la première fois que les dirigeants ont confirmé les spéculations sur un nouveau véhicule électrique sportif, qui sera son troisième modèle électrique. Porsche a commencé à livrer la berline électrique Taycan en 2020, et un Macan entièrement électrique est attendu d’ici 2023.

2021 : un bond de 11% de la production, malgré la tempête du secteur automobile

Au total, Porsche a livré 301 915 véhicules à ses clients en 2021, soit un bond de 11 % par rapport aux 272 162 livrés en 2020 et la première fois qu’elle dépasse la barre des 300 000.

Les livraisons ont augmenté dans toutes les régions de vente mondiales en 2021, avec en tête la Chine avec plus de 95 000 livraisons, soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2020. Porsche a également connu une croissance rapide aux États-Unis, où les ventes ont augmenté de 22 % pour dépasser les 70 000 unités. En Allemagne, Porsche a augmenté ses livraisons de 9,2 % pour atteindre près de 29 000 unités.

« Nous constatons que 2021 a clairement montré que nous sommes à l’épreuve du temps, même en période de tempête », a déclaré Blume. « Nous avons obtenu des résultats solides. Cela nous a mis dans une position de premier ordre pour l’avenir. »

Des retards importants à prendre en compte pour les clients américains

Néanmoins, les dirigeants ont déclaré que les clients américains doivent s’attendre à des retards importants dans toutes les gammes de produits Porsche au cours des prochains mois en raison d’obstacles inattendus. En février, des centaines de voitures Porsche ont été détruites lorsqu’un navire a brûlé et coulé dans l’océan Atlantique. L’entreprise a également eu du mal à se procurer des pièces auprès de multiples fournisseurs en Ukraine depuis l’invasion de la Russie.

« Toutes les lignes de modèles seront affectées au cours des prochains mois », a déclaré M. Meschke.