Économique à l’utilisation, silencieuse et demandant peu d’entretien, la voiture électrique présente aujourd’hui de nombreux avantages pour les automobilistes. En ajoutant à cela, le durcissement de la législation concernant les véhicules les plus polluants, vous obtenez une explosion du nombre d’immatriculations de véhicules électriques. Néanmoins, son financement reste une énigme pour de nombreuses personnes comme par exemple, quelles sont les différentes aides disponibles à l’achat d’un véhicule électrique ? Voyons ensemble comment financer son véhicule électrique.

POURQUOI PASSER À LA VOITURE ÉLECTRIQUE ?

De plus en plus de Français choisissent de mieux consommer, mieux manger, mieux vivre. Certains sautent le pas et changent de voiture pour passer à l’électrique, par conscience écologique, par volonté de faire des économies sur le carburant, ou tout simplement par coup de foudre sur un modèle électrique. Il est vrai que la voiture électrique se développe de plus en plus ses dernières années grâce notamment aux constructeurs automobiles qui investissent sur leurs gammes zéro émissions.

Passer à l’électrique est le bon choix à faire grâce notamment aux multiples avantages dont bénéficie la voiture électrique comme par exemple son empreinte carbone neutre , sa rentabilité, sa durée de vie ou encore son futur prometteur sur le marché de l’automobile dans les années à venir.

QUEL EST LE PRIX D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ?

Les voitures électriques tendent à se démocratiser et de plus en plus de particuliers se tournent vers ce type de véhicule, encouragé par des aides à l’achat du gouvernement ou des régions et par le Ministère de la Transition énergétique et solidaire qui interdira à partir de 2040, la vente de voiture thermique.

Néanmoins, l’achat d’un véhicule électrique reste un investissement important pour la plupart des ménages. En effet, si vous souhaitez acquérir une électrique neuve, il faudra débourser au minimum 21 600 € hors bonus écologique, un prix bien plus élevé que pour certaines voitures « classiques ».

Il y a plusieurs manières de financer son véhicule sans toucher à sa trésorerie personnelle, vous pouvez opter pour une location avec option d’achat, ou bien souscrire un crédit auto pour étaler les frais de l’opération dans le temps. Si le prix d’achat d’un véhicule électrique peut paraître élevé, il faut savoir que le coût de revient de la voiture est plus faible du fait de l’entretien, des coûts de recharges et des différentes aides disponibles.

QUELLES SONT LES AIDES À L’ACHAT DE SON VÉHICULE ?

Afin d’encourager les particuliers à acquérir une voiture électrique et protéger l’environnement, certains acteurs du marché proposent des aides financières spécifiques à ce type d’achat “vert” :

Le bonus écologique de 6 000 €, auxquels une voiture électrique est éligible

de 6 000 €, auxquels une voiture électrique est éligible La prime à la conversion pouvant monter jusqu’à 10 000 € lors d’un remplacement d’une voiture diesel de plus de 10 ans, par une voiture électrique. L’offre se décompose en deux parties, d’un côté 6 000 € de bonus pur, et de l’autre 4 000 € de la prime de conversion.

pouvant monter jusqu’à 10 000 € lors d’un remplacement d’une voiture diesel de plus de 10 ans, par une voiture électrique. L’offre se décompose en deux parties, d’un côté 6 000 € de bonus pur, et de l’autre 4 000 € de la prime de conversion. Ces diverses aides varient selon les régions, il est donc nécessaire de se renseigner sur les pratiques de votre région :

Bouches-du-Rhône : le cumul des aides peut faire économiser 13 500 € à l’acheteur.

le cumul des aides peut faire économiser 13 500 € à l’acheteur. Ile de France : le cumul des aides peut faire économiser 13 500 € aux entreprises franciliennes, attention cette aide s’applique uniquement aux entreprises.

le cumul des aides peut faire économiser 13 500 € aux entreprises franciliennes, attention cette aide s’applique uniquement aux entreprises. Paris : la métropole parisienne augmente son bonus pour les Franciliens. Il vous sera possible d’obtenir une aide de 6 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique neuf. L’aide cumulée avec le bonus écologique et la prime à la conversion pourra s’élever à 17 000 € pour un véhicule neuf et 10 000 € pour un véhicule d’occasion.

la métropole parisienne augmente son bonus pour les Franciliens. Il vous sera possible d’obtenir une aide de 6 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique neuf. L’aide cumulée avec le bonus écologique et la prime à la conversion pourra s’élever à 17 000 € pour un véhicule neuf et 10 000 € pour un véhicule d’occasion. Normandie : le cumul des aides peut faire économiser 10 500 € à l’acheteur Normand.

COMMENT FINANCER SON VÉHICULE ÉLECTRIQUE ?

Acheter un véhicule est considéré comme un investissement. En achetant un véhicule électrique, le particulier investit dans un bien de consommation durable. Selon votre budget, votre profil, le véhicule à financer, cet achat peut s’effectuer de plusieurs manières.

Si vous êtes un particulier

Avoir recours à un crédit auto traditionnel dans un établissement bancaire ou un établissement de crédit.

Avoir recours au prêt personnel. Un prêt personnel peut vous être utile si vous souhaitez financer des biens utilisables couramment.

Avoir recours à un prêt en concession auto. Un crédit en concession auto est un crédit auto à la consommation, proposé par les concessionnaires au moment de la vente de la voiture.

La LOA est une location avec option d’achat, cela permet de louer un véhicule avec la possibilité, en fin de contrat de location, d’acquérir ledit véhicule.

La LLD est une location longue durée pour les professionnels permettant de louer un véhicule pendant une période de 1 à 5 ans. Durant cette période, le loueur paie un loyer fixe et profite notamment de services d’entretien et d’assistance inclus dans le prix. La LLD commence à se développer, mais reste pour l’instant marginale.

Élément de comparaison Crédit LLD LOA Droit de rétractation Oui Non 14 jours Possibilité de racheter la voiture à la fin du contrat Oui Non Oui Assurance Oui À la charge du locataire À la charge du locataire Bonus écologique Oui Oui Oui Prime à la conversion Oui Oui Oui Aides régionales Oui Selon les régions Selon les régions

Si vous êtes une entreprise

Les entreprises passent principalement par la LLD car cette solution comprend de nombreux avantages très appréciées en entreprise comme :

Une meilleure gestion du budget avec les loyers fixes

La possibilité de changer souvent de véhicule

Maintenant que vous savez comment financer votre voiture électrique, il ne vous reste plus qu’à choisir votre modèle et à vous la belle vie en électrique !

>> Beev est spécialiste des ventes de voitures électriques et de bornes de recharge pour les entreprises et les particuliers. Un de leurs experts en électrique suit votre projet de A à Z pour vous assurer d’obtenir la meilleure offre.