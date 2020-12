Exclu: Première usine pour Lucid Motors

- Communauté - Chez Tesla Magazine, nous pensons que la révolution électrique doit se vivre. Choisissez votre rôle dès maintenant.

Un peu moins d’un an après le début des travaux à Casa Grande, en Arizona, la société américaine annonce avoir terminer la construction de Lucid AMP-1 (Advanced Manufacturing Plant).

Un début de production pour S1 2021

Le constructeur automobile prévoit de commencer la première phase de production au printemps 2021. Alors que la mise en service des équipements et des processus de production est en cours, Lucid envisage de commencer la fabrication de sa “Dream Edition of the Air” dans les prochains mois, apportant ainsi un autre constructeur automobile entièrement électrique sur le marché très concurrentiel de l’automobile.

L’installation AMP-1 a été conçue en anticipant le future, en effet, la structure permet des phases d’expansion supplémentaires sur le site.

Cela sera nécessairement utile pour les plans futurs de la compagnie. Lucid a également déclaré que ce n’est pas la seule phase de construction, et que cela marque l’achèvement de la première phase seulement. La prochaine phase devrait commencer au début de 2021 et fera place à la production du premier SUV de Lucid en 2023, qui a reçu le nom de “Project Gravity“.

Quels sont les points essentiels?

Il s’agit de la Première usine en Amérique du Nord dédiée à la fabrication de voitures électriques.

Elle se situe à Casa Grande en Arizona

Temps de construction : Un peu moins d’un an, maintenant en phase de mise en service.

Capacité de production : 30 000 unités par an au départ, jusqu’à 400 000 unités par an.

>> Source: Lucid Motors

Pourquoi Lucid choisit l’Arizona?

Lucid a choisi l’Arizona pour sa première usine de production pour plusieurs raisons:

L’infrastructure,

le vivier de talent,

l’emplacement,

la chaîne d’approvisionnement automobile préexistante/

La société a choisi ce site à dessein, avec l’intention de construire l’usine dans les prochaines années.

Son atelier de peinture à l’eau, à la pointe de la technologie, peut être inclus car il répond aux besoins de toutes les phases futures de l’usine, a déclaré Lucid.

Quatre phases de construction sont prévues jusqu’en 2029, ce qui portera la superficie actuelle de 999 000 à 5,1 millions de pieds carrés lorsqu’elle sera terminée.

Morceaux d’interview avec Lucid CEO and CTO Peter Rawlinson

“Nous avons commencé à construire le site de 590 hectares de l’usine Lucid AMP-1 à Casa Grande, en Arizona, le 2 décembre 2019, et un peu moins d’un an plus tard, nous avons terminé la première usine de fabrication de VE en Amérique du Nord- pour la marque.

L’effort et l’agilité démontrés par cette équipe sont vraiment stupéfiants, car nous mettons déjà en service un équipement compatible avec le système de fabrication Lucid pour commencer la production de la prochaine génération de VE, Lucid Air, dans quelques mois seulement”, a déclaré M. Rawlinson.

En construisant cette usine, nous avons adhéré à plusieurs philosophies de fabrication importantes, y compris les principes de “Future Ready” et “On Time”, qui nous ont permis de gérer efficacement notre investissement et de construire une toute nouvelle usine à partir de la base”, a déclaré Peter Hochholding, vice-président de la fabrication.

“Alors que nous ajoutons de nouvelles plates-formes et de nouveaux véhicules à notre gamme, la planification de cette usine nous permet de garantir que nous serons toujours en mesure de répondre à la demande croissante des clients pour des berlines électriques avancés”.