Dojo 3 et AI5 : Pourquoi Tesla est en train de gagner la guerre de l’ombre

Pendant que les analystes s’inquiètent des « changements de direction » d’Elon Musk, Tesla vient de poser les fondations de ce qui sera l’infrastructure IA la plus puissante et la plus rentable de la décennie. Le retour de Dojo 3, couplé à la finalisation de la puce AI5, n’est pas un aveu de faiblesse, c’est une déclaration de guerre aux limites du silicium traditionnel.

La fin de la « taxe Nvidia »

Le monde entier est aujourd’hui l’otage des stocks de Nvidia. En relançant Dojo 3 avec sa propre puce AI5, Tesla s’offre une souveraineté technologique totale.

L’avantage économique : Musk affirme que l’AI5 coûtera moins de 10 % d’une puce Blackwell de Nvidia pour une efficacité énergétique trois fois supérieure.

Le volume : Tesla prévoit de produire ces puces à une échelle telle qu'elles surpasseront en volume n'importe quel autre processeur IA sur le marché.

Le « Cerveau » ultime pour le FSD et Optimus

Pourquoi utiliser un processeur générique pour une tâche ultra-spécifique ? L’AI5 n’est pas faite pour générer des poèmes, elle est conçue pour la vision par ordinateur en temps réel.

Performance : Avec une puissance annoncée de 2 000 à 2 500 TOPS , l’AI5 est 5 à 10 fois plus puissante que l’actuelle AI4 (HW4).

Synergie : La même puce qui gérera la conduite autonome de votre Tesla sera le moteur du robot Optimus. Cette standardisation permet à Tesla d'amortir ses coûts de R&D sur des millions d'unités, là où ses concurrents devront acheter des composants disparates.

Puce AI5

La stratégie de la « Pause Tactique »

On a crié à l’échec quand Tesla a suspendu Dojo en août 2025. C’était oublier que Musk est un maître de l’itération. Cette pause a permis d’attendre que le design de l’AI5 soit « presque complet » pour relancer Dojo sur des bases infiniment plus solides.

« Dojo 1 était un prototype. Dojo 3 est l’arme de production massive. »

Tesla ne construit pas seulement des voitures ; elle construit l’infrastructure qui entraînera les intelligences artificielles du monde physique. Pendant que les autres constructeurs attendent leurs livraisons de composants, Tesla forge son propre destin dans ses Gigafactories.

Le pari est simple

Soit vous croyez que l’avenir appartient à ceux qui achètent leur technologie (la concurrence), soit vous croyez qu’il appartient à ceux qui l’inventent de A à Z (Tesla). Avec Dojo 3, Tesla ne se contente plus de suivre la courbe de l’IA, elle la redessine.