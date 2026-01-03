Record du monde en Tesla : Il visite 2 375 Superchargers en un an !

L’année 2025 vient de livrer son verdict, et les chiffres donnent le tournis. Le concours « Charging Passport », qui met au défi les propriétaires de Tesla de visiter le plus grand nombre de stations de recharge, a couronné son grand vainqueur.

Ce n’est plus seulement un voyage, c’est une véritable prouesse d’endurance électrique.

Des statistiques hors normes

Pour remporter la mise, ce conducteur passionné a repoussé les limites de la mobilité électrique. Voici le bilan impressionnant de son périple :

2 375 Superchargers uniques visités à travers le réseau.

visités à travers le réseau. 3 011 sessions de recharge effectuées au total.

effectuées au total. Une moyenne de 440 km (275 miles) ajoutés chaque jour, 365 jours par an.

Pourquoi c’est une performance historique ?

Le « Charging Passport » n’est pas qu’une question de distance, c’est une question de logistique. Visiter plus de 2 300 stations différentes implique de planifier des itinéraires complexes, traversant souvent plusieurs pays ou continents, tout en optimisant chaque arrêt pour maintenir une moyenne quotidienne de 440 km d’autonomie récupérée.

À titre de comparaison, ce kilométrage quotidien correspond à un trajet Paris-Lyon ou Montréal-Ottawa, répété tous les jours de l’année sans exception.

L’avis de Tesla Mag : La recharge comme nouveau terrain de jeu

Pour Tesla Mag, ce record illustre parfaitement la mutation de l’automobile en un écosystème social et compétitif.

1. Le génie de la « gamification » par Tesla Nous suivons de près cette stratégie de ludification. En transformant la contrainte de la recharge en un défi mondial (avec des badges et des récompenses), Tesla réussit là où les autres constructeurs échouent : il crée de l’attachement à la marque. Tesla Mag note que ce vainqueur ne s’est pas contenté de rouler ; il est devenu l’ambassadeur ultime de la fiabilité du réseau.

2. Une preuve de robustesse pour le réseau V4 Le passage de la barre des 2 000 stations uniques valide, selon nos analyses, le déploiement massif des Superchargers V4 en 2025. Pour atteindre de tels chiffres, le conducteur a dû bénéficier d’une disponibilité quasi parfaite des bornes. C’est le meilleur argument de vente possible pour Tesla : prouver que l’on peut vivre sur la route sans jamais dépendre d’une prise domestique.

3. Un impact sur la valeur de revente ? Tesla Mag s’interroge toutefois sur l’état mécanique d’un véhicule ayant subi 3 011 recharges rapides en un an. Si le gagnant remporte la « Supercharge gratuite à vie », l’usure de la batterie (SOH – State of Health) sera un cas d’école passionnant pour nos experts techniques dans les mois à venir.

L’analyse Tesla Mag : « Ce record de 2 375 stations n’est pas seulement un chiffre, c’est une gifle monumentale à l’idée reçue que l’électrique limite la liberté. Tesla a réussi à transformer ses clients en explorateurs des temps modernes, prouvant que le vrai luxe en 2026, c’est l’infrastructure. »

Le réseau Supercharger : La clé du succès

Cette victoire souligne une nouvelle fois l’avance de Tesla en matière d’infrastructure. Avec une telle régularité et un nombre aussi élevé de bornes visitées, le gagnant prouve que l’angoisse de la panne appartient définitivement au passé pour ceux qui savent exploiter le réseau de recharge rapide le plus dense au monde.