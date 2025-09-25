Du thermique à l’électrique : comment le leasing social change la donne pour les automobilistes

Introduction : un choix qui n’est plus un luxe

En France, l’électrique n’est plus seulement l’apanage des passionnés ou des urbains aisés. Grâce au leasing social, un dispositif soutenu par le gouvernement, de nombreux automobilistes découvrent que passer à une voiture électrique peut devenir accessible et économique.

Nous avons rencontré Jean-Marc, 45 ans, salarié dans la logistique et père de deux enfants, qui envisage de franchir le pas après des années de conduite en véhicule thermique. Son témoignage illustre à la fois les freins psychologiques et les avantages concrets de ce dispositif.

« J’ai toujours roulé en thermique, mais la donne a changé »

Jean-Marc n’est pas un novice de la route. Sa première voiture, une Clio diesel, l’a accompagné pendant plus de dix ans. Puis il est passé sur un SUV essence pour des raisons de confort et d’espace.

« Honnêtement, je voyais l’électrique comme un luxe. Les voitures étaient chères, les infrastructures limitées et je ne me sentais pas concerné. Mais aujourd’hui, avec la hausse des carburants et les nouvelles restrictions dans certaines villes, il devient impossible d’ignorer la transition. »

Pour Jean-Marc, la pression économique et réglementaire joue un rôle clé dans sa réflexion : zones à faibles émissions, bonus écologique, et coûts d’entretien de plus en plus élevés pour le thermique.

Le leasing social : une porte d’entrée vers l’électrique

Le leasing social permet de louer une voiture électrique pour un loyer mensuel attractif, souvent inférieur à 150 €, parfois moins selon les aides locales et le profil du ménage. L’offre inclut généralement l’entretien et la garantie du véhicule, ce qui simplifie grandement la transition pour un automobiliste habitué à gérer son budget carburant et ses vidanges.

« Quand j’ai entendu parler de ce dispositif, j’ai été surpris. Rouler en électrique pour un coût comparable à mon budget actuel de carburant et d’entretien ? C’est concret, pas juste théorique. »

Pour Jean-Marc, le leasing social n’est pas seulement un avantage financier : c’est une opportunité de tester l’électrique sans engagement long et risqué.

Calculer le vrai coût de possession

Pour évaluer l’intérêt, Jean-Marc a commencé par un calcul simple mais révélateur :

Voiture thermique : carburant + entretien + assurance = environ 350 € par mois.

« La différence est énorme. Sans compter que l’électrique me permet de ne plus me soucier des vidanges, des filtres ou des pièces qui vieillissent vite sur mon vieux diesel. »

Le leasing social réduit donc non seulement la charge financière mensuelle, mais il offre aussi une sérénité que peu d’automobilistes thermiques connaissent encore.

Les questions et freins à ne pas négliger

Malgré cet attrait, Jean-Marc reste prudent :

Autonomie : « Je fais 60 km par jour, donc ça va. Mais pour les vacances, je ne sais pas encore si je vais pouvoir m’organiser facilement. »

Ces interrogations sont partagées par une majorité de conducteurs thermiques qui envisagent le passage à l’électrique. Elles peuvent toutefois être levées par une planification adaptée et par le fait que le leasing social permet un changement de véhicule tous les trois ou quatre ans.

Au-delà de l’économie : une décision responsable

Si le gain économique est le moteur principal de Jean-Marc, la dimension écologique n’est pas négligeable :

« Ce n’est pas ma motivation première, mais c’est un plus. Je pense à mes enfants. Leur génération vivra dans un monde où l’électrique sera la norme. Autant montrer l’exemple. »

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), un véhicule électrique émet en moyenne 60 % de CO₂ de moins qu’un véhicule thermique sur son cycle de vie, si l’électricité est issue de sources renouvelables. Pour un conducteur comme Jean-Marc, le passage à l’électrique devient donc un acte concret pour la planète.

Le leasing social comme tremplin vers la transition énergétique

Pour Jean-Marc et beaucoup d’autres automobilistes, le leasing social électrique n’est pas seulement un moyen de rouler autrement : c’est une porte d’entrée vers une mobilité plus responsable, accessible financièrement et souple en engagement.

Les chiffres le confirment : en 2025, plusieurs milliers de véhicules électriques ont été distribués en France via le leasing social, permettant à des familles et salariés aux revenus modestes de franchir le cap de la transition énergétique.