Batteries 4680 : Le brevet « Eurêka » de Tesla vient de tomber, et il change tout

L’année 2026 commence sur les chapeaux de roues pour l’écosystème Tesla. Le 1er janvier, l’USPTO (bureau des brevets américain) a publié le document US 20260005219 A1, un brevet qui pourrait bien être la pièce manquante du puzzle industriel de la cellule 4680.

Voici notre analyse de cette avancée majeure, surnommée le « Moteur Cinématique » de l’électrode sèche.

Le chaînon manquant : « Bouger la poussière »

Jusqu’à présent, la théorie de la « Grande Unification » de la fabrication des batteries Tesla reposait sur neuf brevets piliers. On savait comment Tesla mélangeait sa « pâte » (High-Shear Mixer) et comment elle stabilisait ses machines (Bearing Block). Mais un problème physique subsistait : comment transformer une poudre sèche en un film ultra-fin et continu sans qu’il ne se déchire ?

Traditionnellement, le procédé « Dry Electrode » (électrode sèche) exigeait que le film soit « auto-porteur ». Cela forçait les ingénieurs à utiliser des pressions colossales pour compacter la poudre, rendant le film souvent trop épais et nécessitant des machines massives.

L’Innovation : Le Calandrage à Vitesse Différentielle

La solution de Tesla est une prouesse de physique mécanique : au lieu de compter sur la solidité propre du film, Tesla utilise la cinématique des rouleaux.

Le principe : Le système utilise plusieurs rouleaux. Le second tourne plus vite que le premier, le troisième plus vite que le second, et ainsi de suite.

L'effet de cisaillement : Cette différence de vitesse crée une force de cisaillement qui « force » le matériau à adhérer naturellement au rouleau le plus rapide.

Transport assisté : Le film n'a plus besoin d'être solide par lui-même ; il est littéralement transporté par la machine d'étape en étape.

Une Architecture Simplifiée et Future-Proof

Ce brevet ne se contente pas de résoudre un problème de déchirure. Il redéfinit l’usine elle-même :

Réduction de l’empreinte au sol : En éliminant les rouleaux d’alignement (idler rolls) complexes et les immenses fours de séchage du procédé humide, Tesla réduit l’espace de production de 70%. Précision extrême : L’utilisation de roulements coniques « sans jeu » permet de maintenir des épaisseurs d’électrode avec une précision microscopique. Laminage double face : Le brevet décrit une production simultanée où deux films (anode et cathode) rejoignent un collecteur de courant central en une seule passe thermique.

L’Avis de Tesla Mag

Chez Tesla Mag, nous considérons cette publication comme la validation technique de la « Gen 2 » des cellules 4680. Alors que les rumeurs de 2024 et 2025 faisaient état de difficultés de rendement (jusqu’à 70-80% de perte sur les cathodes sèches), ce brevet prouve que Tesla a trouvé la parade mécanique.

« Ce n’est plus seulement une question de chimie, c’est une question de débit. » La force de ce brevet réside dans sa polyvalence. Tesla y mentionne explicitement la compatibilité avec le lithium métal, le soufre fondu et les électrolytes solides. En clair : Tesla ne construit pas seulement une machine pour les batteries d’aujourd’hui, mais une plateforme universelle pour les dix prochaines années.

Pourquoi c’est une « Good News » ?

Pour le Cybertruck : Cela signifie une accélération massive des cadences de production (le « ramp-up ») grâce à une réduction des ruptures de bande sur la ligne.

Pour le Robotaxi : La réduction des coûts permise par ce procédé est la condition sine qua non pour atteindre le prix de revient nécessaire à une flotte autonome rentable.

Pour l'industrie : Tesla confirme son avance sur ses partenaires (Panasonic, LG) qui peinent encore à stabiliser le procédé 100% sec à haute vitesse.

En conclusion : Ce brevet est le verrou qui saute. Si 2025 était l’année des prototypes, 2026 sera celle de la domination industrielle par la cinématique.