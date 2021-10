E-Rallye Monte-Carlo: c’est bien parti, avec Malga en Porsche !

- Publicité -

Le Grand Départ de l’édition 2021 du E-Rallye Monte-Carlo a été donné mercredi depuis le Chateau du Mollard dans la commune de Chateauneuf, dans la Loire. Puis les 53 équipages de voitures 100% électriques ou à hydrogène ont pris la direction de la Haute-Loire et de l’Ardèche, sur des routes parcourues depuis des années par les vedettes du Championnat du monde WRC et les passionnés du Rallye Monte-Carlo Historique. Jusqu’à dimanche, 350 km chronométrés sont prévus, répartis sur 15 zones de régularité (ZR), et toutes les infos, photos et vidéos sont sur le site officiel de l’Automobile Club de Monaco: www.acm.mc

Engagé pour la première fois dans une Porsche, un Taycan prêté par le loueur haut de gamme Blooweels, l’équipage champion du monde des rallyes à énergies alternatives, avant le Covid-19, composé de Didier Malga, ambassadeur historique de Tesla Magazine, et Anne-Valérie Bonnel, porte aussi les couleurs de Greentech et du Collectif Santé en Danger (CSED), qui veut mettre à l’honneur tous les professionnels de santé.

16 marques représentées, 21 modèles différents…

Pour cette édition 2021, 16 marques de voitures électriques ou à hydrogène sont représentées, un record absolu depuis la création de l’épreuve. La liste des 53 équipages engagés, dans laquelle 12 nationalités sont représentées, a de quoi donner le tournis: Porsche donc, avec le Taycan numéro 4 de Malga-Bonnel, mais aussi Tesla, Renault, Kia, Skoda, Peugeot, Volkswagen, BMW, DS, Opel, Mercedes, Ford, Hyundai, Audi, Fiat et Jaguar !

Tesla Magazine va suivre ce rallye pas comme les autres jusqu’à son arrivée dimanche en Principauté de Monaco, sur les terres de SAS le Prince Albert II, grand défenseur de l’environnement et grand amateur de voitures électriques depuis les débuts de l’aventure

Le Collectif Santé en Danger dans la course

Six équipages de ce E-Rallye Monte Carlo 2021 sont aux couleurs du Collectif Santé en Danger (CSED). Caroline Fesquet, kinésithérapeute et co-pilote d’une Tesla est à l’origine de cette initiative. Son objectif : remercier l’ensemble des professionnels de santé, notamment à la suite de cette longue crise sanitaire et placer la Santé sur le haut du podium, en tant que bien commun.

Fondé le 27 juillet 2020 à la suite d’un énorme « coup de gueule » du médecin Arnaud Chiche, le CSED est aujourd’hui une association loi 1901 qui compte 10.300 adhérents. Le collectif Santé en danger possède une antenne représentative par région. Il défend la parole et les revendications de l’ensemble des professionnels de santé, du privé comme du public ; Il dénonce les dysfonctionnements de notre système de santé actuel ; Il revendique l’organisation d’un Ségur 2 et surtout, il compte peser sur la présidentielle 2022 en fédérant un maximum de personnes et d’organisations (professionnels de santé, usagers, intellectuels, représentants de syndicats, d’associations et de collectifs…) avec ses 20 propositions pour sauver la santé de demain. Son groupe Facebook qui accueille 201 700 membres, relaye d’innombrables témoignages.

Classement général provisoire après la 3e étape, jeudi soir à Valence (Drôme):

1. F. LANSIAUX / N. BUHOT – Volkswagen ID4 – 780 pts

2. G. JAMIN / S. LOREAUX – Skoda ENYAQ – 780 pts

3. F. OZON / G. SEILER – Tesla Model 3 – 790 pts

…

10. D. MALGA / A-V BONNEL – Porsche Taycan – 1040 pts