Un Nouveau Chapitre Audacieux : Le Geneva International Motor Show S’Ancre à Doha

Tesla Mag a eu le privilège d’assister au renouveau du Geneva International Motor Show, qui, pour la première fois, s’est tenu à Doha, au Qatar. Conservant son nom originel, l’événement a brillamment fusionné la tradition européenne avec les aspirations globales, symbolisant une nouvelle ère pour l’industrie automobile. Bien que l’accent ait été mis sur l’électrification, certains pionniers tels que Tesla et BYD étaient absents.

Néanmoins, le salon a mis en avant une multitude de modèles hybrides, témoignant d’une transition vers une mobilité verte. L’expérience à Doha a été marquante grâce à son organisation impeccable.

Ce dossier vous propose une plongée au cœur de cette édition mémorable du Geneva International Motor Show à Doha, avec un focus sur l’électrification, les acteurs clés et les innovations qui façonneront la route de demain.

Top 1 – Kia EV5 (2024) : Le challenger futuriste prêt à bouleverser le segment

Dans l’univers dynamique et constamment évoluant des voitures électriques, Kia a dévoilé une surprise qui a immédiatement capté notre attention au GIMS 2023 : le Kia EV5. Ce SUV électrique familial, prévu pour 2024, montre à quel point Kia est prêt à aller de l’avant avec des designs audacieux et une technologie avancée.

Affichant une attitude à la fois robuste et futuriste, le EV5 semble prêt à défier les ténors du segment comme le Volkswagen ID.4 et le Peugeot e-5008. L’avenir des SUV électriques semble prometteur avec ce nouveau challenger.

Caractéristiques techniques :

Critère Détails Date de sortie (Europe) Second semestre 2024 Catégorie SUV électrique familial Autonomie Environ 600 km Motorisation 218 ch et 310 Nm Batterie Accumulateur NMC de 82 kWh Dimensions (L x l x H) 4,62m x 1,88m x 1,72m

Avantages :

Le design audacieux supervisé par Luc Donckerwolke , le célèbre designer qui a précédemment supervisé le style de marques renommées comme Lamborghini, Seat et Bentley.

, le célèbre designer qui a précédemment supervisé le style de marques renommées comme Lamborghini, Seat et Bentley. Doté d’une personnalité forte avec un style massif et moderniste, le Kia EV5 présente des détails futuristes tels que de fins projecteurs en S liés, une absence de grille de calandre et des flancs sculptés.

L’utilisation de la plate-forme modulaire E-GMP du groupe Hyundai, ce qui garantit une technologie éprouvée et une performance solide.

Avec une autonomie approchant les 600 km, il est prêt à répondre aux besoins des conducteurs longue distance.

Inconvénients :

Certaines caractéristiques du concept d’origine, telles que les rétro-caméras et les portes antagonistes, ont été remplacées par des solutions plus traditionnelles pour la version de série.

Le design, bien que distinctif, pourrait ne pas plaire à tous, avec une forte ressemblance avec le grand EV9.

La commercialisation en Europe n’a pas encore été officialisée, laissant les consommateurs dans l’attente de plus de détails.

Notre avis chez Tesla Mag :

Le Kia EV5 s’annonce comme un concurrent sérieux sur le marché des SUV électriques. Sa conception audacieuse, combinée à une autonomie impressionnante, le place en tête de liste des modèles à surveiller en 2024. Les amateurs de designs avant-gardistes et de technologie de pointe devraient garder un œil sur ce modèle.

Top 2 – Lynk & Co 01 (2021) : Le nouveau venu hybride rechargeable au rapport qualité-prix compétitif

Depuis sa création, Lynk & Co, la filiale du groupe chinois Geely, a toujours cherché à combiner innovation et accessibilité. Avec le Lynk & Co 01, présenté au GIMS 2023, la marque confirme son désir de s’imposer sur le marché mondial des véhicules hybrides rechargeables.

Alliant performances, autonomie et design séduisant, ce SUV est une illustration parfaite de la philosophie de la marque : offrir une technologie de pointe sans faire de compromis sur la qualité, et ce, à un prix compétitif. Pour ceux qui recherchent une option hybride rechargeable raffinée sans se ruiner, le Lynk & Co 01 est assurément une option à considérer.

Caractéristiques techniques :

Critère Détails Date de sortie (Europe) Fin 2021 Catégorie SUV hybride rechargeable Autonomie électrique (WLTP) 69 km (usage mixte) / 81 km (en ville) Motorisation Jusqu’à 261 ch (hybride rechargeable) Batterie 17,6 kWh (14,1 kWh utilisables) Prix À partir de 35 000 € (hybride), 41 000 € (hybride rechargeable)

Avantages :

Proposé par Lynk & Co, une filiale du groupe chinois Geely, également propriétaire de Volvo, ce qui atteste d’une expertise solide en matière de véhicules hybrides et électriques.

Une autonomie électrique compétitive pour un hybride rechargeable, avec jusqu’à 81 km en ville, ce qui le rend adapté à une utilisation quotidienne sans consommation d’essence.

Une gamme de motorisations diversifiée avec une option d’hybride standard et une option rechargeable plus puissante atteignant 261 chevaux.

Un positionnement tarifaire compétitif pour un SUV hybride rechargeable, avec un point d’entrée à 35 000 €.

Inconvénients :

Malgré la prometteuse autonomie électrique, la capacité totale de la batterie reste modeste à 17,6 kWh.

La marque Lynk & Co, bien que soutenue par le groupe Geely, est relativement nouvelle sur le marché européen, ce qui pourrait susciter des interrogations quant à la fiabilité à long terme et la disponibilité des services après-vente.

La consommation en mode hybride standard reste relativement élevée à 6,6 l/100 km, surtout en comparaison avec l’hybride rechargeable qui ne consomme que 1,2 l/100 km.

Notre avis chez Tesla Mag :

Le Lynk & Co 01 est un acteur fascinant dans le domaine des SUV hybrides rechargeables. Son tarif, sa motorisation et son autonomie le rendent particulièrement attrayant pour ceux qui cherchent à combiner les avantages de l’électrique et de l’essence sans compromis majeur. Une option à considérer sérieusement pour ceux qui envisagent d’entrer dans le monde de l’hybride rechargeable.

Top 3 – Porsche 911 Turbo S par Formacar (2023) : Une icône réinventée pour les amateurs d’extravagance

Présentée au Salon de l’Automobile de Genève 2023, cette version spéciale de la Porsche 911 Turbo S nous a particulièrement tapé dans l’œil, surtout dans sa livrée séduisante. Si chez Tesla Mag, notre passion première est incontestablement liée à l’univers électrique, nous demeurons avant tout des amoureux inconditionnels de l’automobile.

L’œuvre est signée Formacar, une entreprise arménienne basée à Dubaï. Elle ne s’est pas simplement contentée de retoucher cette icône, mais l’a littéralement métamorphosée, à l’exception du toit et des portes.

Caractéristiques de la Porsche 911 Turbo S 992

Spécification Détail Moteur 3,8 litres (3745 cm3) Puissance 650 ch à 6750 t/mn Couple 800 Nm (2500 à 4000 t/mn) Vitesse max. 330 km/h 0 à 100 km/h 2,7 secondes (coupé) / 2,9 secondes (cabriolet) Largeur (avant/arrière) +45 mm / +20 mm Aérodynamisme Aileron arrière en plastique renforcé de fibres de carbone Prix Non spécifié

Le soin apporté à l’aérodynamisme est particulièrement impressionnant, avec un aileron arrière plus large, conçu en plastique renforcé par des fibres de carbone, associé à un nouveau spoiler avant pour une meilleure efficacité aérodynamique. L’accent mis sur les performances, avec une augmentation significative de la puissance et du couple, rend cette Porsche irrésistible. Une véritable machine à plaisir qui équilibre à la perfection esthétiques modernes et performances brutes.

Avantages :

Une esthétique audacieuse et revigorée, avec une utilisation extensive de la fibre de carbone pour un look encore plus sportif.

L’application innovante de la réalité augmentée dans le processus de conception offre une dimension futuriste à cette transformation.

Des performances époustouflantes avec une puissance et une vitesse maximales impressionnantes.

Inconvénients :

Ce type de tuning peut diviser les puristes qui préfèrent le design d’origine de la Porsche 911 Turbo S.

Les modifications esthétiques, bien que superbes, pourraient avoir un impact sur la performance aérodynamique globale du véhicule.

Notre avis chez Tesla Mag :

Si nous saluons l’innovation et la créativité de Formacar, nous sommes conscients que ce type de métamorphose ne plaira pas à tout le monde. Néanmoins, nous apprécions l’audace et l’ingéniosité dont fait preuve l’entreprise pour repousser les limites du design automobile. Pour les amateurs de voitures et de sensations fortes, cette Porsche 911 Turbo S est une représentation saisissante de ce que la technologie moderne et un peu d’audace peuvent accomplir.

Top 4 – Lazareth LMV 496 (2023) : Quand moto rime avec envol

Au Salon de l’Automobile de Genève 2023, le stand du constructeur Lazareth a attiré l’attention de nombreux visiteurs, et pour cause : la LMV 496, la première moto au monde capable de rouler sur la route puis de prendre son envol, était présentée. Si le terme « moto volante » semblait appartenir jusqu’ici au monde de la science-fiction, Lazareth, cette entreprise basée près d’Annecy, a su le rendre concret.

Caractéristiques de la Lazareth LMV 496

Spécification Détail Moteur (pour rouler) Électrique Moteur (pour voler) Turbines JetCat (96 000 tr/min) Puissance 1300 chevaux (vol) Autonomie ~100 km (électrique) Poids 140 kg Portance maximale 1 tonne Mécanisme de vol Roues transformables en propulseurs Matériaux Châssis en aluminium, carrosserie en fibre de carbone Prix estimé 500 000 €

Lazareth, dirigé par Ludovic Lazareth, n’en est pas à son coup d’essai en matière de créations spectaculaires. Mais avec la LMV 496, il a franchi un palier en matière d’innovation. La moto est en effet équipée de turbines JetCat, logées au centre de chacune des quatre roues, qui se transforment à volonté en propulseurs pour lui permettre de s’élever dans les airs. Au sol, elle repose sur un moteur électrique, illustrant ainsi une vision hybride de la mobilité future.

Avantages :

Une innovation véritablement révolutionnaire qui unit deux mondes : celui des motos et celui de l’aviation.

Le design et l’ingénierie de pointe, avec des matériaux légers et robustes et des transformations mécaniques fluides.

Une motorisation hybride qui allie écologie (pour les déplacements urbains) et puissance (pour les vols).

Inconvénients :

Le prix extrêmement élevé rend cet engin inaccessible au grand public.

Malgré la promesse de vol, il reste à voir comment la LMV 496 se comportera en conditions réelles et quelles seront les réglementations associées.

Notre avis chez Tesla Mag :

Bien que notre cœur batte pour les véhicules électriques, il est impossible de rester indifférent face à une telle prouesse technologique. La Lazareth LMV 496, en fusionnant route et ciel, nous donne un aperçu audacieux de ce que pourrait être le futur de la mobilité. Et si le prix est certes astronomique, n’oublions pas que toute grande innovation commence souvent comme un luxe avant de devenir, peut-être un jour, accessible au plus grand nombre.

Top 5 – Land Rover Defender 130 (2023) : Traditionnelle Élégance et Robustesse

Le Land Rover Defender, réputé pour son allure robuste et son héritage, a fait une entrée impressionnante au Salon de l’Automobile de Genève 2023. Avec son retour en 2020, la gamme s’est élargie, mais c’est la version Defender 130 qui a véritablement capturé l’attention, combinant l’aspect classique avec de nouvelles fonctionnalités et performances.

Caractéristiques du Land Rover Defender 130

Spécification Détail Moteur Essence, 6-cylindres 3.0 l Puissance 400 ch Consommation 10,4 – 16,4 L/100km Prix À partir de 106 300 € Écotaxe 50 000 € Longueur 5,36 m Empattement 130 Passagers Jusqu’à 8

Le Defender, reconnaissable entre mille, est une icône du tout-terrain. La version 130 en particulier, étend sa croupe pour accommoder jusqu’à huit passagers, tout en conservant ses capacités de franchissement exceptionnelles. Bien que son aspect robuste soit un point de vente majeur, les inconvénients financiers, tels que l’écotaxe, pourraient dissuader certains acheteurs potentiels.

Avantages :

Une présence imposante sur la route avec un style traditionnel combiné à une mécanique moderne.

Capacités hors-piste indéniables, adaptées aux aventures en famille.

Intérieur luxueux avec des équipements modernes.

Inconvénients :

Écotaxe élevée, en particulier pour les versions essence et diesel.

Consommation relativement élevée, surtout en conditions urbaines.

Un prix d’achat initial qui pourrait être un frein pour certains.

Notre avis chez Tesla Mag :

Le Land Rover Defender 130 est un mélange de robustesse traditionnelle et d’innovation contemporaine. C’est un véhicule pour ceux qui cherchent à allier l’aventure et le luxe. Cependant, son coût global, y compris l’écotaxe, pourrait le rendre moins attrayant pour ceux qui cherchent aussi une efficacité énergétique. Malgré tout, pour ceux qui sont prêts à faire des compromis sur la consommation de carburant en échange d’un tout-terrain luxueux et spacieux, le Defender 130 est une option tentante.

Top 6 – BMW iX (2023) : Un Savant Mélange d’Élégance et d’Innovation

La BMW iX, reflétant le penchant de BMW pour la modernité couplée à des performances exemplaires, a fait une entrée remarquée au Salon de l’Automobile de Genève 2023. Cette révolution électronique, inspirée du concept iNext, a été saluée pour son style audacieux, son intérieur luxueux et ses performances exceptionnelles.

Caractéristiques du BMW iX

Spécification xDrive40 xDrive50 M60 Date de sortie Novembre 2021 Novembre 2021 Novembre 2021 Dimensions (L x l x h) 4,953 x 2,230 x 1,695 m 4,953 x 2,230 x 1,695 m 4,953 x 2,230 x 1,695 m Puissance 326 ch 523 ch 600 ch Couple 400 Nm 765 Nm 1100 Nm 0 à 100 km/h 6.1s 4.6s 3.8s Vitesse Max 200 km/h 200 km/h 250 km/h Autonomie 425 km 619 km 563 km Prix 86,250 € 103,500 € –

Avantages :

Un design audacieux qui combine élégance traditionnelle BMW et modernité futuriste.

Gamme variée de versions pour répondre à divers besoins de performance et d’autonomie.

Intérieur luxueux avec une technologie de pointe et une attention particulière à l’écologie.

Inconvénients :

Tarification élevée, en particulier pour le modèle xDrive50.

Consommation légèrement plus élevée pour les modèles les plus puissants.

Le style distinctif peut ne pas plaire à tous.

Notre avis chez Tesla Mag :

La BMW iX est une combinaison impressionnante de luxe, de technologie et de performances, le tout emballé dans un design audacieux. Bien que son tarif puisse être un obstacle pour certains, il est justifié par les équipements haut de gamme et les innovations qu’elle offre. Les amateurs de voitures électriques à la recherche d’un mélange de tradition et de modernité trouveront en la BMW iX un choix séduisant. Cependant, pour ceux qui sont plus sensibles au prix, il existe d’autres options sur le marché qui peuvent offrir une meilleure valeur globale.

Top 7 – Rolls-Royce Phantom I (1925-1931) : Une Ícone Du Luxe Historique

Rendant hommage à l’ère dorée de l’automobile, la Rolls-Royce Phantom I est la parfaite représentation du luxe à l’anglaise des années 20. Lors du GIMS 2023, cette icône a attiré les regards, notamment grâce à sa couleur bleu clair éclatante.

Caractéristiques de la Rolls-Royce Phantom I

Spécification Détails Date de Production 1925-1931 (Royaume-Uni), 1926-1931 (États-Unis) Moteur 6 cylindres, 7 668 cm3 Puissance 95 ch (70 kW) Vitesse Max 145 km/h Transmission 4 rapports (Royaume-Uni), 3 rapports (États-Unis) Empattement 3,823 m (Royaume-Uni), 3,721 m (États-Unis) Carrossiers Park Ward, Thrupp & Maberly, Mulliner, Hooper Exemplaires Produits 2,269 (Royaume-Uni), 1,243 (États-Unis)

Avantages :

La représentation d’une époque où l’artisanat et le luxe étaient au cœur de la conception automobile.

Technologie de pointe de l’époque avec son moteur 6 cylindres, garantissant un silence et une douceur exceptionnels.

Design intemporel et iconique, avec la possibilité de carrosseries sur mesure par les plus célèbres carrossiers de l’époque.

Inconvénients :

Une technologie de freinage qui peut paraître obsolète comparée aux normes actuelles.

Limitée aux normes et aux exigences d’une époque révolue, notamment en termes de sécurité et de confort.

Notre avis chez Tesla Mag :

La Rolls-Royce Phantom I est plus qu’une simple voiture. Elle incarne une période de l’histoire de l’automobile où chaque détail était conçu avec art et passion. Bien que ses spécifications techniques et ses fonctionnalités puissent paraître dépassées aujourd’hui, elle reste un trésor pour les passionnés et les collectionneurs. La teinte bleu clair présentée au GIMS 2023 a ajouté une touche moderne à ce classique, prouvant que même après presque un siècle, la Phantom I peut toujours faire tourner les têtes.

Top 8 – McLaren Elva (2020-) : La Supercar Barquette Redéfinie

Originaire de la patrie des supercars britanniques, la McLaren Elva est une vision moderne de la barquette sportive, combinant haute technologie et performances inégalées pour une expérience de conduite ultime.

Caractéristiques de la McLaren Elva

Spécification Détails Date de Production 2020- (En production) Moteur V8 4.0 bi-turbo Position du Moteur Centrale arrière Puissance Max 815 ch (600 kW) Couple Max 800 Nm Vitesse Max 327 km/h Accélération 0 à 100 km/h 2,7 s Accélération 0 à 200 km/h 6,7 s Boîte de vitesses Automatique à double embrayage à 7 rapports Dimensions (LxLxH) 4 610 mm x 1 940 mm x 1 090 mm Carrosserie & Châssis Fibre de carbone Prix de vente 1,7 million d’euros Production Limitée 149 exemplaires

Avantages :

Design unique sans toit, vitrages latéraux, ni pare-brise, offrant une expérience de conduite immersive.

Hautes performances grâce à un moteur V8 bi-turbo puissant et une construction légère en fibre de carbone.

Technologie avancée, y compris le système de gestion active des remous d’air (Active Air Management System).

Inconvénients :

L’absence de toit et de vitrages latéraux pourrait poser des défis dans certaines conditions climatiques.

Limité à une production très exclusive, ce qui pourrait rendre l’acquisition et l’entretien plus difficiles pour certains clients.

Notre avis chez Tesla Mag :

La McLaren Elva est une démonstration magistrale du design et de l’ingénierie britanniques. Sa capacité à combiner une esthétique audacieuse avec des performances de pointe est inégalée, faisant d’elle une véritable supercar pour les puristes de la conduite. Cependant, son caractère exclusif et son prix élevé la placent hors de portée de la plupart, mais pour ceux qui peuvent se permettre cette beauté, elle promet une expérience de conduite sans égale.

Top 9 – Porsche Mission X

Lorsque Porsche dévoile un nouveau concept, le monde de l’automobile prête attention. Mais quand il s’agit d’un véhicule qui allie le meilleur de son passé glorieux avec sa vision du futur, les attentes sont encore plus élevées. Le Porsche Mission X, dévoilé en 2023, a non seulement satisfait ces attentes, mais les a même dépassées.

Caractéristiques de la Porsche Mission X

Spécification Détails Type Hypercar électrique Design Portes style Le-Mans, carrosserie basse en Rocket Metallic Seating Deux places Hommage 75ᵉ anniversaire de Porsche

Avantages :

Vision Futuriste: La Mission X présente l’avenir des hypercars avec un mélange parfait d’héritage Porsche et de technologie électrique moderne.

Design Unique: L’hypercar se démarque par son design audacieux, avec des références à des modèles emblématiques comme la 959 et la Carrera GT.

Inconvénients :

Concept Car: Étant un concept, sa production et sa disponibilité réelles restent incertaines.

Notre avis chez Tesla Mag :

La Porsche Mission X a réussi à détourner l’attention de presque tous les autres modèles lors du GIMS 2023. Même l’annonce de la 911 ST, une voiture célébrant 60 ans d’excellence de la 911, a été éclipsée par l’éclat du Mission X. C’est le témoignage du génie derrière cette hypercar. Si la Mission X est la vision de Porsche pour le futur des voitures hautes performances, alors l’avenir semble radieux.

Porsche 911 S/T (2024)

Bien que la Mission X ait volé la vedette, la 911 S/T mérite également une mention honorable. Célébrant 60 ans d’histoire de la 911, elle est une fusion des éléments des modèles GT3 RS et GT3 Touring. Avec une expérience de conduite brute, allégée par l’absence de la direction arrière et une isolation sonore réduite, elle est l’incarnation de la passion de Porsche pour la performance.

Top 10 – Yutong Bus : Transitionner vers un Avenir plus Vert

L’évolution du transport ne se limite pas aux voitures de luxe ou aux hypercars électriques. La véritable transformation écologique se produit également dans le secteur des transports publics, et c’est exactement ce que nous avons observé avec l’arrivée des bus électriques Yutong au Qatar.

Caractéristiques du Bus Électrique Yutong

Spécification Détails Type de véhicule Bus électrique de transport public Énergie Électrique Batterie 350-kWh Lithium Fer Phosphate Autonomie Plus de 200km Capacité de la batterie 422kWh Autonomie opérationnelle Plus de 370km

Avantages :

Conçu pour le Climat : Yutong a adapté ces bus aux besoins de transport locaux et aux conditions météorologiques du Qatar.

Yutong a adapté ces bus aux besoins de transport locaux et aux conditions météorologiques du Qatar. Économie d’Énergie : Avec une autonomie impressionnante de plus de 200km sur une seule charge, le bus répond aux exigences quotidiennes du transport public.

Avec une autonomie impressionnante de plus de 200km sur une seule charge, le bus répond aux exigences quotidiennes du transport public. Sécurité : Doté du Yutong Electric Safety System, ce bus garantit une sécurité optimale pour les passagers et les conducteurs.

Inconvénients :

Infrastructure de Charge : L’expansion des bus électriques nécessitera une infrastructure de charge adéquate.

Avis de Tesla Mag :

Alors que nous portons une attention particulière aux véhicules électriques personnels, il est crucial de reconnaître l’impact positif que les bus électriques peuvent avoir sur l’environnement. Le bus Yutong marque non seulement une transition vers un avenir plus vert, mais aussi une avancée majeure dans l’électrification des transports publics, un élément clé de la réduction des émissions. Ces initiatives représentent l’avenir du transport durable. Se déplacer en bus n’a jamais été aussi écologique !

Pour Conclure

La grandeur du GIMS 2023 a résidé dans son éventail de nouveautés, avec une panoplie de concepts innovants en exposition. Bien que nous ayons mis en avant de nombreux véhicules thermiques, ils symbolisent diverses perspectives sur l’évolution de la mobilité, capturant l’essence du sport, du luxe, de la praticité et, bien sûr, du transport public électrique.

Nous reconnaissons que l’accent mis sur ces véhicules peut sembler contre-intuitif pour certains, mais il est essentiel de comprendre que ces points de repère tracent notre parcours vers un avenir durable. Prochain arrêt ? Un avenir où chaque forme de mobilité respecte notre planète.