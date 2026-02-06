Elon Musk dément fermement les rumeurs : « SpaceX ne développe pas de téléphone »

Elon Musk a coupé court aux spéculations grandissantes concernant le lancement d’un « Starlink Phone ». En réponse directe à un article de l’agence Reuters suggérant que SpaceX explorait la création d’un appareil mobile, le milliardaire a utilisé sa plateforme X pour rétablir sa vérité.

Un démenti catégorique

Alors que des rapports internes laissaient entendre que SpaceX envisageait de concevoir un smartphone capable de se connecter directement à sa constellation de satellites Starlink, la réaction du PDG ne s’est pas fait attendre. Elon Musk a été on ne peut plus clair :

« Nous ne développons pas de téléphone. »

Cette mise au point intervient alors que Starlink continue de dominer le marché de l’internet par satellite avec plus de 9 500 satellites en orbite. Si la technologie « Direct-to-Cell » (permettant aux téléphones actuels de se connecter aux satellites) est une priorité pour l’entreprise, la fabrication d’un matériel propre ne semble pas à l’ordre du jour.

Une hostilité marquée envers Reuters

Fidèle à son style habituel, Musk n’a pas seulement nié l’information, il s’en est pris violemment à la source du rapport. Dans un message séparé, il a fustigé l’agence de presse :

« Reuters ment sans relâche. »

Cette déclaration s’inscrit dans une relation historiquement tendue entre l’entrepreneur et les grands médias traditionnels, qu’il accuse régulièrement de propager de fausses informations pour nuire à ses entreprises (Tesla, SpaceX, xAI).

Pourquoi la rumeur persistait-elle ?

L’idée d’un téléphone Starlink n’était pas née de nulle part. Fin janvier, Musk lui-même avait répondu à un internaute qu’un tel projet n’était « pas hors de question à l’avenir », tout en précisant qu’un tel appareil devrait être radicalement différent des iPhones actuels, notamment en étant optimisé pour les réseaux neuronaux et l’intelligence artificielle.

Pour l’heure, les utilisateurs devront se contenter des partenariats de SpaceX avec des opérateurs existants (comme T-Mobile) pour bénéficier d’une couverture satellite sur leurs smartphones habituels.