Elon Musk le dit, la Chine va réguler l’IA !

Après sa visite en Chine et ses rencontres avec les plus hauts responsables du pays, Elon Musk a noté que la Chine a l’intention de réguler l’intelligence artificielle (IA). L’IA représente une menace potentielle si les laboratoires sont autorisés à fonctionner sans contrôle, sans respecter de règles et de principes.

La Chine a l’intention d’introduire des règles pour réguler l’IA

Elon Musk a effectué une visite commerciale de deux jours en Chine la semaine dernière, au cours de laquelle il a rencontré les plus hauts responsables du pays. Il n’est pas entré dans les détails des discussions lors de ces réunions, mais a mentionné certains sujets. En particulier, Musk a déclaré que les responsables chinois lui ont parlé de leurs projets d’introduire de nouvelles règles sur l’intelligence artificielle pour réguler l’industrie. Il a estimé que les discussions sur ce sujet étaient productives.

« Ce qui vaut la peine d’être noté, c’est que lors de mon récent voyage en Chine, avec les hauts dirigeants là-bas, nous avons eu, je pense, des discussions très productives sur les risques de l’intelligence artificielle et sur la nécessité d’une surveillance ou d’une réglementation », a déclaré Musk lors d’un espace de discussion sur Twitter lundi. « Et d’après ces conversations, je comprends que la Chine va initier une réglementation de l’IA en Chine », a-t-il ajouté.

La course à l’IA s’intensifie

Les laboratoires d’IA du monde entier commencent à avancer à grands pas. Actuellement, les entreprises se précipitent pour développer des services d’intelligence artificielle capables de reproduire la parole humaine depuis le lancement du ChatGPT d’OpenAI à San Francisco en novembre 2022, qui a connu un grand succès.

Musk a co-fondé OpenAI en 2015. Il a quitté le conseil d’administration trois ans plus tard en raison de désaccords avec sa direction. L’une des questions était liée à l’attitude envers la sécurité de l’IA, selon deux personnes qui étaient impliquées avec OpenAI à l’époque. Peu de temps après, l’organisation est devenue une start-up commerciale et a attiré un investissement de 1 milliard de dollars de la part de Microsoft. En ce qui concerne son départ d’OpenAI, Musk a tweeté en 2019 :

« Je devais me concentrer sur la résolution d’un nombre d’ingénierie et de problèmes de fabrication extrêmement importants chez Tesla (en particulier) et SpaceX. De plus, Tesla était en concurrence pour certaines des mêmes personnes qu’OpenAI et je n’étais pas d’accord avec certaines choses que l’équipe d’OpenAI voulait faire. En additionnant tout cela, il valait mieux se séparer à l’amiable. »

Elon Musk s’inquiète de la menace de l’IA

Elon Musk s’est toujours montré préoccupé par les dangers potentiels de l’IA et a cherché activement des moyens de protéger l’humanité. Il a également critiqué publiquement OpenAI. Musk a déclaré que l’entreprise était devenue moins transparente et trop axée sur le commercial dans sa recherche d’une IA avancée. Il s’inquiète du fait que des modèles tels que GPT-4 puissent écrire des mensonges et afficher des biais politiques, comme cela a été constaté par de nombreuses personnes indépendantes.

La communauté mondiale s’inquiète également du développement incontrôlé de l’IA

En mars, Musk s’est joint à un appel lancé par plus de 1 000 experts pour mettre fin à la création de « cerveaux numériques » d’intelligence artificielle géants. Les dirigeants de la technologie ont exhorté à attendre que le monde soit sûr que les « effets seront positifs et les risques maîtrisables ».