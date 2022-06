Elon Musk ne veut plus de télétravail chez Tesla

Un mail émanant directement d’Elon Musk ou de sa direction a été publié sur Twitter. Depuis, les réactions sont nombreuses et indignées. Il s’agit d’un message aux employés de Tesla qui pratiquent le télétravail. Et sont quelque peu critiqués pour cela…

Notre conception “classique” du travail a quelque peu été remise en cause suite à la crise sanitaire que nous avons traversée. Depuis, le télétravail est devenu plus commun et séduit même de nombreux actifs. Il facilite en effet certains aspects logistique de la vie active.

Une remise en cause du télétravail…

Dans son mail, Elon Musk indique que les travailleurs des usines de la marque doivent travailler au moins 40 heures par semaine en présentiel sur site. Sinon vous pouvez tout simplement démissionner. Comme quoi, Tesla n’a pas l’air de beaucoup tenir à ses salariés, et c’est bien dommage.

Le rédacteur de ce courrier indique que c’est assez peu demander… On voit bien que nous ne sommes pas en France avec les 35 heures ! Cependant, il est souligné que des exceptions peuvent exister et qu’elles seront dans ce cas adressées nominativement. On se doute que les arguments doivent être au niveau pour que du télétravail soit accepté par une direction y étant si farouchement opposée.

De plus, vous devez travailler dans le même état que vos responsabilités. Il n’est pas non plus envisageable de travailler dans un endroit qui n’aurait rien à voir avec un bureau Tesla. Travailler de chez vous ou d’un espace de coworking est exclu selon le mail en question. On voit donc que ça ne plaisante pas chez Tesla…

…Pas forcément appréciée

Si de nombreuses personnes défendant le télétravail considèrent le travail en présentiel comme “démodé”, elles n’ont pas complètement tort. Le télétravail permet plus de liberté, au niveau des horaires ou de localisation même de son travail. A terme, il permet une meilleure qualité de vie et donc de travail, puisque moins de contraintes.

Enfin, on imagine que le télétravail n’est pas possible pour tous, cela dépend bien évidemment du travail réalisé. Reste néanmoins que la vivacité de la réaction des détracteurs de Musk montre l’opposition actuelle au travail dit “classique”. Attendons de voir si la direction de Tesla et son PDG décident de corriger le tir.

Sources :

hey elon a lot of people are talking about this leaked email, any additional comment to people who think coming into work is an antiquated concept? https://t.co/E3qSBVrJIJ — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) June 1, 2022