Essai Enceinte M-1958 DJ: Un kit pour faire la fête, LED et micro intégrés

A l’approche de la fête de la musique et des célébrations estivales, il est temps de faire l’acquisition d’une nouvelle enceinte. Nous vous présentons la party box troisième génération: le modèle M-1958 DJ ! Il est équipé d’un lecteur CD, de la fonction Bluetooth, d’un port USB de lecture et d’un port USB de chargement, d’une entrée auxiliaire, de deux entrées micro/guitare et d’un tuner FM PLL !

Muse est une marque référence en France d’après l’institut GFK, il s’agit d’un acteur majeur de l’électronique grand public français, NEW ONE possède trois gammes de produits dans les domaines du son, de l’image et de l’électronique embarqué.

MODELE M-1958 DJ LANCEMENT JANVIER 2022 PUISSANCE: 500W

SOURCES CD / PORT USB / BT / AUX / MIC



Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par Muse.

La marque a lancé cette partybox en janvier 2022 et offrait auparavant toute une gamme de produits de plus ou moins grande taille, cette enceinte vous permet de faire du karaoké avec un micro inclus ainsi qu’une télécommande avec des piles qui vous permet d’utiliser l’ampli à distance.

Design

La partybox se présente avec une façade full LED ainsi que des stroboscopes que vous pouvez régler selon vos envies en utilisant le bouton dédié. Il vous sera possible d’entrer rapidement dans une ambiance festive grâce au Design du produit qui intègre les fonctionnalités présentées plus haut.

Le tout est harmonieusement intégré et vous pourrez profiter d’une façade qui ne sera jamais la même puisqu’elle s’adapte aux bass des sons qui est diffusé. C’est donc produit qui profite de fonctionnalités qui peuvent faire rayonner la lumière dans la pièce et qui reste très agréable à regarder lorsqu’il n’est pas utilisé.

Un son puissant pour faire la fête

Le circuit acoustique a été largement amélioré et présente l’avantage de générer davantage de basses grâce à de nouveaux haut-parleurs, tout en préservant les aigus et les mediums, pour une puissance de 500W. Un couplage stéréo avec un modèle identique permet au besoin de doubler la puissance !

Un mode Karaoké et un micro avec effet

Vous avez un mode karaoké grâce à un micro fourni qui vous permet de partager un moment convivial avec votre famille, pour l’activer il suffit de brancher le micro et de mettre votre musique sur la partybox en choisissant le mode karaoké. Muse a tout prévu puisque le micro intégré dispose d’une bonne longueur de câble et donc vous serez parfaitement capable de partager ce micro avec vos amis.

Le Micro propose des effets vocaux qui amuseront assurément les enfants et les plus grands qui profiteront de l’occasion pour chanter leurs meilleurs tubes avec une voix modifiée. Idéal pour un blind test ou plus sérieusement corriger certains défauts de la voix.

Le petit plus : la façade LED suit le volume des basses ce qui est assez esthétique et pimentera vos soirées.

Haute compatibilité pour les amoureux du son

Ce qui est exceptionnel avec ce kit pour la fête est qu’il permettra de satisfaire tout le monde. En effet, vous pouvez connecter absolument toutes les sources grâce à un équipement que nous vous laissons juger:

Un lecteur CD

Le Bluetooth

Plusieurs entrées audio

Entrées USB (vous pourrez également charger votre téléphone!)

Compatible avec tous les smartphones

Achetez l’enceinte Muse DJ si

Prix: 210,04 € à commander directement sur Amazon

Vous recherchez un kit pour la fête

Vous aimez le son et le son puissant!

Vous souhaitez organiser des Karaoké à domicile

Vous cherchez un produit abordable, et c’est important en ce moment!

Ne l’achetez pas si