Enedis « fier » de Linky, un projet industriel d’envergure européenne

4 milliards d’euros par an investis par Enedis pour le développement de son réseau de distribution en France et les nouvelles solutions de recharge : Tesla Mag avait diffusé la semaine dernière le début d’une interview-fleuve, exclusive, accordée par Pierre de Firmas, le Directeur Mobilité Électrique d’Enedis.

Comme promis, voici la deuxième partie dans laquelle ce haut dirigeant du numéro 1 français de la distribution d’énergie nous explique comment il voit la suite du développement de son entreprise, et notamment dans le résidentiel collectif. Passionnant…

Tesla Mag : Le Tour de France cycliste commence bientôt, c’est un événement sur lequel Enedis est très visible dans la caravane, mais pas seulement…

Pierre de Firmas : Absolument. Je pense qu’Enedis, grâce et avec la mobilité électrique, est devenue assez visible sur le Tour de France, parce qu’on est engagés dans une transformation de la flotte du Tour de la caravane en full électrique. On a su convaincre les organisateurs. On est arrivés d’abord avec nos voitures bleu électrique. Ce message est bien passé aussi auprès du grand public et nous a donné une certaine notoriété, à mon avis, sur le sujet.

Tesla Mag : Et donc Linky aussi. C’est totalement lié à Enedis ?

Pierre de Firmas : Linky, c’est le nom du compteur et c’est aussi le nom du programme de déploiement de ce compteur qui est un programme de déploiement d’Enedis. Ce n’est pas pareil dans tous les pays. Dans certains, c’est le distributeur qui a la charge du comptage. Dans d’autres, comme le Royaume-Uni par exemple, ce sont les fournisseurs qui ont la charge du comptage. Donc, ça peut différer. Mais en France, comme dans la plupart des pays, on considère que le monopole de la distribution n’est pas un gros mot, que c’est juste une réalité économique. On a transformé le secteur de l’énergie en Europe sous la houlette des autorités européennes, mais finalement tous les gouvernements ont embrassé cela en disant : il faut quand même ouvrir à la concurrence parce qu’avant on avait des monopoles nationaux, il faut quand même ouvrir à la concurrence la production, puis la fourniture, pour fournir le meilleur prix au client final. Par contre, le réseau, c’est comme pour les voies ferrées. On peut faire circuler des trains de différentes sociétés sur un réseau, mais on ne va pas construire plusieurs réseaux. Il y a une notion de monopole naturel et donc ce monopole naturel il est confié à un opérateur. Mais il est régulé, c’est à dire qu’on s’assure qu’il fait bien son travail, qu’il le fait au meilleur coût, etc. Comme il n’a pas de concurrent, il faut qu’il soit irréprochable. Voilà peut-être une parenthèse un peu longue parce que je me rends compte qu’effectivement ce n’est pas très connu, et je le comprends. Les Français comme les autres, du moment que ça marche, c’est comme pour moi : mon téléphone, il marche, je n’ai pas besoin de savoir exactement comment c’est organisé derrière. Donc je comprends très bien. Mais effectivement, la mobilité électrique, comme ça vient un petit peu bouger les lignes, ça nous oblige à être plus pédagogues sur les rôles.

Tesla Mag : D’ailleurs, il faut peut-être clarifier aussi que, du coup, le déploiement de Linky n’a rien à voir avec la mobilité électrique et l’essor de la mobilité électrique. C’était prévu depuis longtemps…

Pierre de Firmas : Ça n’a rien à voir, mais ça a un peu aidé. Le programme Linky, c’est d’abord une directive européenne qui demande aux pays de s’équiper de « smart meters » (compteurs intelligents). Et donc, la France n’est pas en retard avec ce programme, et on en est assez fiers à Enedis. Alors là aussi, on pourra en parler. On pourrait faire un jour un interview spécifique parce qu’il y a eu un certain nombre de débats. On est dans un pays où on aime bien débattre et c’est une très bonne chose. Et là aussi, il y a un déficit d’explication.

Valorisation du parc automobile d’Enedis et de la mise à disposition de borne pour VE auprès de particuliers au sein du Parking relais DR Nord Pas de Calais gérée par la MEL (Metropole de Lille) le 6 décembre 2018.

Tesla Mag : Linky, c’est un projet industriel de grande envergure…

Pierre de Firmas : Pour Enedis, c’est une fierté parce que c’est un projet industriel de très grande envergure, on parle de 5 milliards d’euros. Mais il s’est déroulé selon les plans et on n’a pas dépassé le budget, on n’a pas dépassé le timing, on est bien. Donc ça, c’est une belle réussite industrielle française. Parce que des projets qui n’arrivent pas à l’heure et qui n’arrivent pas au niveau du budget qui a été anticipé, il y en a une longue liste. Donc là, on a un exemple du contraire. Ce compteur Linky, il présente un intérêt parce que quand on dit Smart, qu’est-ce que ça veut dire ? Là aussi, les Français, il y avait une forme de méfiance que l’on peut comprendre et que je partageais : avec un compteur, du moment qu’il tourne et qu’il fait son boulot, moi je ne vois pas trop le problème, surtout s’il dure 30 ans. Mais ce compteur Linky va vraiment apporter, et il le fait déjà, des nouvelles possibilités pour l’usager et pour le distributeur. Ce qui compte, c’est l’usager et le client. Nous, ça va nous aider, par exemple, à réduire le nombre de déplacements de nos techniciens. La relève se fait automatiquement. C’est un avantage pour nous. Mais c’est surtout qu’on fait juste notre boulot d’essayer de rendre le service avec la même qualité, au moindre coût. Donc, on est en plein là-dedans.

Tesla Mag : Linky permet aussi de mesurer très finement la consommation…

Pierre de Firmas : Il y a une rupture avec Linky, car on peut mesurer très finement et en temps réel. C’est ça le mot magique et on peut mesurer très finement aussi l’injection. Je parlais tout à l’heure de la mobilité électrique. Pour un électricien, un véhicule électrique, c’est une batterie sur les roues. Nous les roues, ça nous occupe moins alors que la batterie ça nous intéresse bien : c’est quelque chose qui peut être consommé, qui peut être stocké et qui peut aussi être restitué. Le seul compteur Linky permet de compter ce qui rentre et ce qui sort, exactement comme pour les personnes qui ont des panneaux solaires sur le toit de leur maison. Jusqu’ici, on ne pouvait pas, avec un seul compteur gérer l’ensemble de l’équation énergétique de la maison. Avec Linky, c’est possible. C’est un gros avantage. Mais ce n’est pas nécessairement moi qui suis le mieux placé pour parler de Linky, du programme, des fonctionnalités, etc. On peut en parler une autre fois, si vous le souhaitez.

Tesla Mag : Avec les compteurs Linky, ça devient aussi encore plus facile de gérer tout le résidentiel collectif, pour Enedis. Et les bornes de rechargement dans les parkings…

Pierre de Firmas : Oui, parce que le distributeur va aussi jusqu’aux compteurs en résidentiel collectif. C’est ce qu’on appelle les colonnes montantes, la partie finale du réseau qui distribue les étages. Ça n’a pas toujours été comme ça. Mais ça fait partie du réseau de distribution public. Alors maintenant, pour ce qui est d’équiper un parking, qu’est ce qui peut se présenter comme solution ? Il y a diverses solutions et d’ailleurs, je vous renvoie à un guide qu’on a copublié avec l’Avere. Ce qu’on pense, c’est qu’il faut pousser une solution collective dans un immeuble du même nom. Ça paraît quand même logique. Il y a plusieurs possibilités. Il y en a une qui est de prolonger encore le réseau public de distribution par ce qu’on appelle une colonne horizontale. Donc, on tirerait un câble, la dérivation de l’immeuble, qui irait au parking qui desservirait l’ensemble des places de parking avec le précâblage des différentes dérivations par places de parking. Donc cette infrastructure, dans ce cas-là, elle est collective, bien sûr, et elle est publique. Ça veut dire que c’est Enedis qui fait les travaux. Et ensuite, qui a la charge de l’exploiter et de l’opérer, comme pour la colonne montante.

Tesla Mag : il y a d’autres solutions collectives ?

Pierre de Firmas : Il y a une autre solution collective aussi, via un opérateur privé. On connaît tous des Zeplug et d’autres sociétés. Qu’est-ce qu’ils proposent, eux ? Ils disent : nous, ce que l’on peut faire, c’est mettre un compteur 36 Kva, situé dans le parking et c’est Enedis qui va faire le branchement. Après, l’opérateur, derrière ce compteur-là, il propose à ceux qui le souhaitent une offre qui inclut l’installation des bornes de recharge, l’opération derrière la borne de recharge, etc. Dans ce cas-là, cette infrastructure collective est propriété de l’opérateur privé et Enedis n’intervient plus derrière le fameux compteur, c’est une autre option. Enedis n’a pas à se prononcer, sur celle-ci plutôt que celle-là, parce que ce qui compte, c’est que le choix de la copropriété puisse se faire et que la copropriété, en fonction de sa configuration, choisisse ce qui lui convient le mieux. Ça, ce sont les possibilités qu’il y a.

Tesla Mag : Vous avez une solution compteur disponible, similaire au Zeplug ?

Pierre de Firmas : La solution entre guillemets « similaire » à Zeplug que nous proposons, c’est celle de la colonne horizontale où il n’y a pas de compteur de tête. Il y a un branchement comme ça qui part, et si le voisin du dessus souhaite se raccorder, on va tirer le raccordement et on va mettre un beau compteur Linky sur votre place de parking pour que vous puissiez brancher votre borne de raccordement qui va être installée. Nous, on n’installe pas de bornes de recharges. Ce n’est pas notre périmètre.

Tesla Mag : S’il y a un client qui dit oui, je veux une borne électrique, là, vous pouvez anticiper.

Pierre de Firmas : Et c’est tout simple parce qu’on a déjà l’infrastructure collective donc on tire juste la dérivation. On met l’armoire, le compteur et c’est réglé. C’est vraiment le choix de la copropriété. Après, on peut regarder.

Tesla Mag : Les solutions Zeplug, nous y serions favorables si Zeplug permettait à d’autres opérateurs d’installer des bornes de recharge. Sinon, ça verrouille toute la copropriété auprès d’un même operateur…

Pierre de Firmas : C’est l’une des différences. C’est que vous n’avez pas le même statut : dans un cas, vous avez un statut d’infrastructure publique. Dans un autre cas, la copro signe un contrat avec un opérateur et derrière il y a les offres de fournitures qui vont avec l’opération de la recharge. Il y a des configurations où ça peut être adapté quand c’est petit, parce qu’il y a aussi une limite à la solution privée en fonction de la taille de la copropriété ou du parking. Parce que derrière un compteur 36 Kva, vous mettez une dizaine de bornes. Vous ne pouvez pas aller tellement au-delà.

Tesla Mag : L’autre point majeur, dont on n’a pas encore parlé, c’est le mode de décision en copropriété…

Pierre de Firmas : Un amendement a été validé par l’Assemblée nationale et le Sénat doit se prononcer à la fin du mois. Il adresse cette question du mode de décision et la question du préfinancement de cette infrastructure collective. Je ne sais pas si vous habitez un immeuble collectif, mais quand on fait partie d’une copropriété, on sait tous qu’en assemblée générale c’est assez difficile de voter des travaux pour un montant significatif qui ne concerne qu’une partie minoritaire de l’assemblée. Donc là, cet amendement semble être intéressant parce qu’il permettrait, même si la route est encore longue, de lever ce frein qui est le déclenchement de la décision alors qu’il n’y a que quelques personnes au départ qui sont prêtes à la prendre.

Tesla Mag : La solution que vous proposez est-elle déjà déployée ?

Pierre de Firmas : Alors, elle existe déjà et elle est en œuvre de façon un peu sporadique. Mais pour le moment, il n’y a pas encore ce décret-là. Donc, il n’y a pas encore un système de préfinancement. Donc il faut vraiment que la copropriété décide et accepte de financer cette infrastructure collective. C’est aussi une des raisons pour lesquelles ça ne se développe pas tant que ça, parce que les copropriétaires réfléchissent à deux fois, c’est normal. Tandis que l’amendement propose une option de préfinancement par le tarif de distribution. Prenons par exemple une copropriété avec 10 occupants, il y en a un seul qui est intéressé. En fait, en assemblée générale, déjà maintenant, il n’y aurait plus, selon le décret en question, la nécessité d’avoir la majorité absolue. Une majorité simple suffirait. Et deuxièmement, la copropriété n’a pas à avancer ce qu’on appelle le reste à charge : 40% de l’investissement est pris en charge déjà par Enedis, les 60% qui restent, c’est ce qu’on appelle le reste à charge. C’est un peu la difficulté et donc, dans les dispositions qui sont en cours d’examen, même si rien n’est encore fait, la proposition c’est de dire qu’on fait quand même les travaux, que la copropriété n’a pas à avancer le reste à charge. Et chaque fois qu’un client ou qu’un résident optera pour sa recharge, on lui fera sa dérivation et il la paiera. Alors là aussi, il y aura des aides, il paiera 50% de la partie B (le reste à charge), mais sa quote-part et seulement sa quote-part. Le tarif de distribution appliqué sur l’ensemble du territoire, finalement, fait office de pré-financeur. Ça c’est la proposition. Il y a aussi une proposition de préfinancement de la solution privée avec la Banque des Territoires, qui propose un mécanisme similaire, mais qui n’est pas lié aux tarifs de distribution. C’est vraiment, à notre avis, un « game changer ». Parce que tout d’un coup, ça peut vraiment déclencher des décisions plus facilement. Aujourd’hui, c’est un peu plus difficile d’aller convaincre les copropriétaires.

Tesla Mag : Que pouvez-vous dire du système des syndics, qui fonctionne pour beaucoup de choses mais pas pour la recharge. Il y a trop de flou, trop de verrouillage, et au final on n’explique pas aux gens qui vont voter, et qui pour la plupart sont âgés. Pour l’instant, ce sont les présidents de conseils syndicaux qui déjeunent avec des opérateurs et ça se fait comme ça, sur un coin de table, c’est d’un autre temps.

Pierre de Firmas : Je ne veux pas me prononcer sur ces acteurs-là.

Tesla Mag : Je comprends, car c’est un sujet sensible. Merci pour toutes ces explications très précises, sans langue de bois, et au plaisir de vous reparler bientôt de la mobilité électrique sous toutes ses formes.

