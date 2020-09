Airspeeder : Vers un nouveau sport mécanique électrique?

Airspeeder, l’organisateur des premières courses au monde de voitures électriques volantes choisit comme partenaire le leader de la cyber protection, Acronis.

Airspeeder signe un partenariat stratégique avec le leader de la cyber protection, Acronis

Acronis mobilise la puissance des données pour augmenter les performances lors de courses d’élite

Cette annonce fait suite à un investissement institutionnel important en prévision des premières courses au monde de voitures électriques volantes

Les progrès technologiques réalisés profiteront à la révolution plus générale du transport en eVTOL

UN PARTENARIAT STRATEGIQUE DE PREMIER PLAN

Ces courses, imaginées par Alauda, le constructeur d’engins volants électriques, bénéficieront du soutien technique et commercial d’Acronis, le leader mondial de la cyber protection. Pour témoigner de l’importance de ce partenariat, la marque Acronis figurera en bonne position sur le module de course Airspeeder MK4.



La première édition des grands prix Airspeeder étant prévue en 2021, les solutions de cyber protection Acronis assureront la sécurité des données des technologies révolutionnaires LiDAR et Machine Vision utilisées pour créer des champs de force virtuels entre chaque engin volant ou Speeder, afin de garantir la sécurité en vol même serré. Une partie de la technologie sera fournie par Teknov8, un spécialiste mondial des solutions de cybersécurité, partenaire officiel #CyberFit d’Acronis dans le cadre du partenariat avec Airspeeder.



Le développement accéléré de cette technologie en prévision de compétitions sportives serrées profitera au secteur plus large des eVTOL (electrical vertical take-off and landing), actuellement dominé par des géants de l’industrie comme Uber, Daimler, Toyota, Hyundai et Airbus. Souvent décrits comme des « taxis volants électriques », symboles de la prochaine révolution de la mobilité, les eVTOL promettent de désengorger les villes et de réduire nettement les temps de transport en misant sur l’aérien. Pour Morgan Stanley, ce secteur pourrait peser 1 500 milliards de dollars d’ici à 2040.

« Chez Airspeeder, nous innovons pour créer un sport automobile aérien. Ce partenariat avec Acronis, qui a déjà remporté de nombreux succès technologiques en Formule 1 et Formule E, vient comme un encouragement à concrétiser notre vision et accélérer la prochaine grande révolution de la mobilité en passant par la compétition sportive. » commente Matt Pearson, fondateur d’Alauda et Airspeeder



Les solutions d’analyse et de protection des données Acronis soutiennent déjà quelques-uns des plus grands noms du sport mondial. Le soutien stratégique et commercial d’Acronis vient encourager Airspeeder et Alauda à concrétiser leur vision et accélérer la prochaine grande révolution de la mobilité en passant par la compétition sportive. Ce partenariat de premier plan fait suite à la confirmation d’un investissement institutionnel important dans le sport et au soutien du géant de la logistique DHL et de la société mondiale de gestion de fonds Equals.

« Le positionnement d’Acronis de leader de l’innovation en matière de gestion des données correspondant parfaitement à la vision d’Alauda et d’Airspeeder, à savoir miser sur des compétitions sportives serrées pour accélérer la future révolution de la mobilité. Notre approche intégrée de la cyber protection, à la fois simple, efficace, fiable et sûre pour l’ensemble des données, des applis et des systèmes, sera très utile à Airspeeder pour accroître ses performances en vol et en back office. Nous sommes déterminés à faire en sorte que cette nouvelle proposition technique et sportive tienne ses promesses. » explique Jan-Jaap Jager, membre du comité consultatif et vice-président senior d’Acronis.





La philosophie d’Airspeeder est que rien n’accélère autant le progrès technique que la compétition sportive. Ce sport de nouvelle génération joue un rôle comparable à celui des pionniers de la Formule 1, il y a près d’un siècle, pour accélérer les développements techniques et favoriser l’acceptation par le public d’une nouvelle révolution de la mobilité. Par leur soutien commercial, technique et stratégique, Acronis et Teknov8 vont accélérer l’arrivée des engins volants eVTOL (electrical vertical take-off and landing), vus comme une solution sans émissions, propre et durable, en réponse à l’engorgement des villes.



Comme les acteurs du monde entier décrivent Airspeeder comme la « Formule 1 du ciel » et qu’Acronis bénéficie d’une grande expérience des sports automobiles, ce partenariat technique et stratégique tombe à point nommé. L’équipe technique de la société gérera les flux de données de ce nouveau sport qui promet d’être l’un des événements les plus suivis de la planète.

Airspeeder, ce sont des courses sportives rendues possibles par l’innovation technique. Les solutions fondées sur les données d’Acronis protègent actuellement les téraoctets de données produites par les voitures de Formule 1 lors des scénarios de test et de course. Lors des courses de F1 et d’Airspeeder, ces données télémétriques sont indispensables pour analyser la performance et définir la stratégie.



Les solutions de cyber protection Acronis, comme la solution Acronis Cyber Protect de sauvegarde et antimalware entièrement intégrée et optimisée par l’IA, s’appuient sur les cinq vecteurs SAPAS de la cyber protection : fiabilité, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité. Ces solutions apportent ainsi le plus haut degré de protection aux données, garanties infalsifiables et aisément accessibles pour la conduite quotidienne des opérations.



L’équipe d’Airspeeder et les pilotes pourront s’appuyer sur des données en temps réel, comme les résultats d’analyse de la performance des systèmes centraux et de la batterie. Les ingénieurs vont ainsi pouvoir définir la stratégie en temps réel pour gagner en compétitivité dans un sport où chaque équipe part de la même plateforme technique. Ainsi les courses seront serrées et équitables, comme les fans de sports automobiles les apprécient.





L’INVENTION D’UN NOUVEAU SPORT

Airspeeder est le nom de la course imaginée par la marque de voitures volantes électriques, Alauda. Des pilotes d’élite du monde de l’aviation, des sports automobiles et même des eSports y participeront et survoleront quelques-uns des plus beaux spots du monde.



Les multicopters de course électriques créés par Alauda voleront à 130 km/h maximum. Les participants aux grands prix Airspeeder devront acheter le véhicule et les équipements originaux auprès d’Alauda, le constructeur exclusif de la série Airspeeder, mais ils seront autorisés à définir leur stratégie de course et à recruter des pilotes parmi les jeunes diplômés d’écoles de pilotage d’élite. Partant d’une base technologique commune, les équipes auront davantage de contrôle sur la stratégie de course. Cette approche est comparable à celle employée avec succès pour les courses de Formule E.

Les équipes participant aux courses Airspeeder seront départagées en fonction du talent du pilote et de la capacité des équipes à maximiser les performances de cette plateforme technique révolutionnaire. La collecte et l’interprétation des données joueront ici un rôle central. C’est là qu’interviennent les solutions Acronis reconnues pour leur gestion fiable et transparente des données. Les équipes seront tenues informées d’indicateurs clés, de performance optimale de la batterie ou encore des données biométriques des pilotes, de façon à mieux définir la stratégie et gagner en avantage compétitif.



UNE ENTITE MONDIALE DU DIVERTISSEMENT DEFINIE PAR LES DONNEES



D’un côté, Airspeeder diffusera les courses et interagira avec les fans sur différents appareils et canaux, tandis qu’Acronis assurera la protection des données des fans, spectateurs et partenaires représentant les grands noms du sport. A la clé, Airspeeder promet une expérience multimédia de nouvelle génération. Pour ce faire, il convient d’équiper les véhicules Airspeeder correctement pour s’adapter aux besoins changeants des publics dans leurs interactions avec les marques.



FIABILITE GARANTIE PAR LA TECHNOLOGIE



En tant que sport fortement lié au progrès technologique, Airspeeder dépend beaucoup de l’utilisation qui est faite du Big Data. En tant que fournisseurs mondiaux de solutions de cyberprotection, Acronis et Teknov8 veilleront au déroulement sans faille de chaque course ou vol d’Airspeeder et assureront la sécurité maximale des téraoctets de données échangés entre les Speeders et les équipes techniques.



Les courses Airspeeder pourront être suivies dans le monde entier, en streaming multicanal uniquement. Seules des personnalités VIP seront invitées sur place pour relayer l’expérience vécue confortablement installées dans de luxueux pavillons. Les Speeders seront équipés des technologies de pointe LiDAR et Machine Vision pour mener à bien des courses serrées en toute sécurité. Les zones réservées aux spectateurs et aux officiels seront clairement définies avec interdiction numérique de survol.