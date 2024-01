Le réseau de recharge pour véhicules électriques en France continue de se développer rapidement, avec Atlante émergeant comme un acteur clé dans ce secteur. Cet article examine en détail le réseau de recharge Atlante et le compare avec d’autres réseaux majeurs tels que Tesla, Ionity, Allego, Engie, Electra, etc.

Le réseau de recharge Atlante

Atlante offre un réseau étendu de stations de recharge pour véhicules électriques en France et à l’étranger, avec des points de recharge rapide et ultra-rapide adaptés aux besoins variés des conducteurs de véhicules électriques.



Atlante a récemment inauguré une nouvelle station de recharge rapide en Seine-et-Marne, offrant aux conducteurs de véhicules électriques la possibilité de recharger leurs voitures à une puissance de 150 kW. La recharge est proposée à un tarif compétitif de 0,52€ par kWh, TVA comprise, permettant une recharge complète en environ 30 minutes pour la plupart des véhicules électriques.

Comparaison avec d’autres Réseaux de Recharge en France

D’après les données fournies par Didier Toulouze (@DToulouze) et en se basant sur le graphique mis à jour au 30 décembre 2023, le paysage des stations de recharge en France a continué à évoluer. Voici les derniers chiffres pour les principaux réseaux de recharge :

Power Dot : 393 stations

Allego : 183 stations

Tesla pour tous (incluant les stations Tesla uniquement) : 123 + 54 = 177 stations

Total Energies : 175 stations

Ionity : 153 stations

Electra : 137 stations

Freshmile : 118 stations

IECharge : 117 stations

Atlante : 29 stations

Fastned : 28 stations

Metropolis : 29 stations

Autres (incluant R3, E-Vadea, EVZen, ChargeMap, E-telab, etc.) : un nombre varié non spécifié dans le graphique.

Témoignage d’un client Dacia Spring

« Mon expérience de recharge de ma Dacia Spring sur une station Atlante a été remarquablement efficace et économique. J’ai été agréablement surpris de constater que le coût total pour une recharge complète n’était que de 11,79€.

La Dacia Spring, avec sa batterie de 26,8 kWh, offre une autonomie respectable d’environ 190 km selon le cycle WLTP. Trouver une station de recharge rapide et fiable est donc essentiel pour moi. Lorsque j’ai approché la station Atlante, j’étais un peu anxieux quant aux coûts et à la facilité d’utilisation, mais mes inquiétudes se sont rapidement dissipées.

La station était équipée de bornes de recharge ultra-rapide, ce qui a rendu le processus de recharge incroyablement rapide. J’ai été impressionné par la simplicité du système de paiement. À un tarif de 0,44 €/kWh, la recharge de ma batterie complètement vide m’a coûté seulement 11,79€ (26,8 kWh * 0,44 €/kWh). Ce tarif est très compétitif, surtout en comparaison avec d’autres réseaux de recharge que j’ai utilisés auparavant.

L’expérience utilisateur globale chez Atlante a été excellente. Les stations sont bien situées et facilement accessibles, et le fait qu’elles soient ouvertes 24 heures sur 24 est un avantage considérable. En outre, la transparence des coûts et la rapidité de la recharge m’ont particulièrement plu.

Ce que j’apprécie également chez Atlante, c’est leur engagement envers la durabilité. Savoir que je recharge ma voiture avec de l’énergie provenant de sources renouvelables me donne un sentiment de contribution positive à l’environnement.

En conclusion, ma récente expérience avec Atlante a renforcé ma confiance dans l’utilisation des véhicules électriques. Avec des tarifs abordables, une recharge rapide, et un accès facile, Atlante facilite grandement la vie des conducteurs de véhicules électriques comme moi. »

Rappel relatif à la Dacia Spring:

La Dacia Spring, bien que modèle électrique économique de Renault, ne sera pas incluse dans l’offre de leasing social du groupe en raison de sa production en Chine.

Conclusion

La station Atlante se distingue comme un choix fiable et économique pour les conducteurs de véhicules électriques en France. Cette expérience témoigne de l’efficacité et de l’abordabilité du réseau Atlante, offrant aux utilisateurs une option de recharge pratique et respectueuse de l’environnement.