Il est 7h du matin, et je me tiens au bord d’une route côtière portugaise, le soleil à peine levé, face à une Kia EV3 rutilante dans sa livrée GT-Line. Ce SUV compact 100 % électrique, dernier-né de la gamme électrifiée de Kia, promet une autonomie record de 605 km (WLTP) et un tarif compétitif. Mais au-delà des chiffres, que vaut-il vraiment sur la route ? Je prends le volant pour le découvrir, et ce test va m’offrir quelques surprises et anecdotes mémorables.

Dès les premiers instants, l’EV3 impose son style. Avec ses lignes anguleuses, son « Tiger Mask » modernisé par des phares LED effilés et son allure robuste, il attire les regards. En m’installant à bord, je suis frappé par l’espace intérieur. Malgré ses 4,30 m de long, l’habitacle semble appartenir à un segment supérieur, grâce à un empattement de 2,68 m, identique à celui d’un Kia Sportage. La planche de bord, héritée de l’EV9, impressionne avec ses trois écrans : deux de 12,3 pouces pour l’instrumentation et l’infodivertissement, et un troisième de 5,3 pouces dédié à la climatisation. Tout respire la modernité, même si je grimace un peu face à certains plastiques durs en bas de console.

Anecdote amusante : en réglant les rétroviseurs, je déclenche par mégarde la commande vocale, qui me propose, avec un accent robotique, de « trouver un restaurant de sushis à proximité ». Sauf qu’on est à 8h du matin, au milieu de nulle part, et que je n’ai qu’une envie : tester cette fameuse autonomie de 605 km !

Sur la route : confort et dynamisme inattendus

Je démarre l’EV3 via le bouton situé sur le satellite de commande, une petite touche originale qui évite de chercher la clé. Sous le capot (ou plutôt sous le plancher), la version Long Range que je conduis embarque une batterie de 81,4 kWh et un moteur de 204 ch en traction avant. Dès les premiers kilomètres en ville, l’EV3 se révèle agile. Son diamètre de braquage de 10,3 m me sauve la mise dans une ruelle étroite où un scooter mal garé me force à une manœuvre digne d’un Tetris urbain. La caméra 360° (optionnelle) est d’une aide précieuse, même si les montants C épais réduisent un peu la visibilité arrière.

Sur les routes sinueuses de la côte, l’EV3 surprend par son équilibre. La suspension, bien que passive, gère habilement les aspérités tout en limitant le roulis. J’enchaîne les virages avec un sourire : pour un SUV de 1,9 tonne, il se débrouille bien ! Cela dit, les pneus Hankook iON Evo manquent un peu de grip quand je pousse l’allure. Lors d’une courbe un peu trop optimiste, je sens l’avant élargir légèrement la trajectoire, me rappelant que l’efficience prime ici sur la sportivité. Une anecdote marquante : en pleine montée, un chevreuil traverse la route. Le freinage, sérieux malgré une pédale un peu spongieuse, me permet de m’arrêter net, évitant une rencontre fâcheuse.

Sur autoroute, le silence à bord est remarquable. À 130 km/h, l’EV3 reste feutré, et je m’amuse à tester le mode « i-Pedal », qui permet de conduire avec une seule pédale grâce à la régénération réglable. Mais attention, le mode automatique, censé adapter la régénération au trafic, est parfois trop optimiste : en suivant un camion, il relâche la décélération trop tôt, me forçant à reprendre la pédale de frein.

Autonomie et recharge : des promesses tenues ?

Kia annonce 605 km d’autonomie (WLTP) pour la version Long Range, un record dans le segment des SUV compacts électriques. Lors de mon essai, sous un ciel clément à 13 °C, ma consommation moyenne s’établit à 16,9 kWh/100 km sur un parcours mixte, soit environ 480 km d’autonomie réelle. Sur autoroute, elle grimpe à 23,9 kWh/100 km, ramenant l’autonomie à environ 340 km. Pas mal, mais loin des 605 km promis, surtout en hiver où les tests montrent une chute à 373 km sur route et 278 km sur autoroute.

Côté recharge, l’architecture 400 V limite la puissance à 128 kW en courant continu, permettant de passer de 10 à 80 % en 31 minutes. Lors d’une pause-café, je branche l’EV3 sur une borne rapide. Verdict : 203 km récupérés en 15 minutes, de quoi repartir serein. Anecdote savoureuse : pendant la recharge, un passant curieux s’approche et me demande si « c’est une Tesla miniature ». Je lui explique que non, c’est une Kia, et il repart impressionné par le coffre de 460 litres, parfait pour une petite famille, et le petit « frunk » de 25 litres pour ranger les câbles.

Vie à bord : pratique, mais perfectible

L’EV3 brille par son habitabilité. À l’arrière, l’espace aux jambes est généreux, et le coffre de 460 litres surclasse la concurrence. J’ai testé en y chargeant deux valises cabine et un sac de sport : tout rentre sans problème, même avec le double plancher relevé. Cependant, la modularité reste basique, avec une banquette rabattable en 2/3-1/3 mais sans assise coulissante.

Le système multimédia, repris de l’EV9, est complet mais complexe. Lors d’une tentative pour programmer une destination, je me perds dans les sous-menus, et l’écran tactile, bien que réactif, est parfois perturbé par des touches sensitives trop sensibles sous l’écran. Une anecdote rigolote : en cherchant à activer le siège massant (option sur GT-Line), je déclenche par erreur le mode « Eco », ce qui ramollit la réponse du moteur au moment où je voulais doubler un tracteur !

Verdict : un sérieux concurrent

Au terme de cet essai, l’EV3 m’a séduit par son compromis entre confort, technologie et autonomie. À partir de 35 990 € (58,3 kWh) et 40 990 € pour la version Long Range, il se positionne bien face aux Peugeot e-2008, Renault Scénic E-Tech ou Volvo EX30, même sans bonus écologique. Son design audacieux, son habitacle spacieux et son autonomie réelle convaincante en font un choix rationnel pour les familles ou les primo-accédants à l’électrique.

Mais tout n’est pas parfait. Le poids élevé (1,9 t) se fait sentir dans les virages, et le système multimédia pourrait être plus intuitif. Reste que l’EV3 m’a marqué par sa polyvalence. Une dernière anecdote pour la route : en rendant le véhicule, un collègue journaliste me lance, hilare : « Alors, t’as trouvé ton restaurant de sushis ? » Non, mais j’ai trouvé un SUV électrique qui a de quoi secouer le segment. Kia frappe fort, encore une fois.

Caractéristiques KIA EV3

Voici un tableau récapitulatif des caractéristiques principales de la Kia EV3 :