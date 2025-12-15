«Tesla pourrait atteindre une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars.» déclare Dan Ives dans une nouvelle note

Dans une note récente, Dan Ives de Wedbush a évoqué l’avenir prometteur de Tesla, prévoyant que le géant de l’automobile pourrait atteindre une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars dans l’année à venir. Envisageant un scénario optimiste, cette valeur pourrait même monter à 3 000 milliards de dollars d’ici la fin 2026. Cette perspective s’annonce comme une année décisive pour Tesla et Elon Musk, marquée par le début d’un chapitre autonome et robotique.

L’essor de la révolution AI de Tesla

L’année 2026 devrait être marquée par un important développement : le lancement accéléré de Robotaxis aux États-Unis. Tesla prévoit d’entamer la production de masse de ses « Cybercabs » dès le mois d’avril ou mai. Cette avancée significative s’inscrit dans la volonté de Tesla de mettre l’intelligence artificielle et la robotique au cœur de son développement futur. Selon Ives, cette stratégie pourrait bien être le facteur déterminant du futur de Tesla.

Elon Musk : Un leadership de « CEO de guerre »

Elon Musk semble déterminé à piloter Tesla vers sa prochaine phase de croissance, adoptant une posture de « CEO de guerre ». Un déploiement agressif des Robotaxis est attendu dans plus de trente villes américaines d’ici 2026. D’après les estimations, l’opportunité que représente l’AI et l’autonomie se chiffre à au moins 1 000 milliards de dollars pour Tesla.

Allègement de la réglementation fédérale

Les prochains mois pourraient également voir un allègement significatif du cadre fédéral régissant les véhicules autonomes. Une réforme est anticipée sous l’administration Trump, donnant davantage de pouvoir aux régulateurs fédéraux et réduisant celui des États. Ce changement serait crucial pour déclencher la mise en œuvre rapide des initiatives de Tesla.

Domination mondiale sur le marché de l’autonomie

Dan Ives prévoit que Tesla détiendra environ 70 % du marché mondial de l’autonomie d’ici à la prochaine décennie, grâce à une envergure et une ambition sans égales. L’empreinte croissante de Tesla dans l’AI va, selon lui, augmenter le taux de pénétration du FSD à plus de 50 %, ce qui modifiera profondément le modèle financier et les marges futures de la société.

En somme, Tesla ne semble pas près de ralentir son rythme d’innovations et de conquête de marchés. Avec une note OUTPERFORM et un objectif de prix de 600 dollars, sa montée en puissance semble inarrêtable.