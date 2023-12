Our iconic hooded down jacket has been reimagined to give extra protection from the elements. With GORE-TEX INFINIUM, recycled hydrophobic down and zoned micro and nano baffle stitch-through construction, it�s a go to piece for instant warmth.#Adjustable helmet compatible hood with stiffened peak#YKK(R) Vislon(R) front zip with insulated storm flap#YKK(R) concealed zip chest pocket#2 YKK(R) VISLON(R) zipped hand pockets#Zoned micro and nano baffle stitch-though construction#Stretch panel cuff for optimum fit#Drawcord adjustable hem#Outer Fabric - 13D GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER(R) product technology (45gsm)#700 fill-power recycled down with Nikwax hydrophobic finish (146g Size M)#Fit: Slim#Centre back length (Size M): 74cm/29.1inch#452g/15.9oz (Size M)#AW23-Rab logo position will be centred on the baffle#AW21 - Chlorite Green colourway - The stretch polyester cuff will change to a tonal green (as used on Electron Pro jacket - Aspen Green colourway)

Sommaire Design et Confort Performance et Durabilité Fonctionnalité en Voyage Polyvalence Urbaine et Rurale Conclusion Points Clés Lorsqu'il s'agit de partir à l'aventure, le choix de l'équipement peut être aussi crucial que le choix du véhicule. C'est avec cette philosophie en tête que j'ai entrepris un road trip entre Paris et Londres, au volant d'une Tesla, avec pour seul compagnon de route la veste Infinity Microlight de RAB. Cet article détaille l'essai produit de cette veste et comment elle s'est intégrée dans l'expérience d'un voyage éco-responsable. Design et Confort Dès le premier regard, la veste Infinity Microlight affiche un design épuré, moderne, et promet un confort indispensable pour un long trajet. La coupe ajustée et les finitions de qualité sont immédiatement perceptibles. Enfilée pour la première fois sur le parking d'un superchargeur en périphérie de Paris, elle a offert une liberté de mouvement appréciable lors des différents arrêts et activités. Performance et Durabilité En route vers Calais, les conditions météorologiques variées ont mis à l'épreuve la veste. La membrane extérieure a résisté aux vents côtiers, tandis que le duvet a maintenu une chaleur constante sans surchauffe. Le liner 100% recyclé témoigne de l'engagement de RAB envers la durabilité, un atout de taille pour les consommateurs soucieux de leur impact environnemental. Fonctionnalité en Voyage À bord de la Tesla, le confort thermique de la veste a été remarquable. Le régulateur de température intérieur du véhicule, combiné à l'isolation de la veste, a créé un microclimat agréable, évitant la nécessité de constamment ajuster le chauffage, ce qui aurait pu impacter l'autonomie de la voiture. Polyvalence Urbaine et Rurale Londres accueille avec ses paysages urbains, où la veste s'est avérée être un compagnon urbain idéal. Légère et peu encombrante, elle s'est adaptée sans effort à l'exploration de la ville. Le contenu recyclé de la veste, qui s'élève à 60%, a renforcé le sentiment de cohérence avec les valeurs de durabilité prônées par le voyage en véhicule électrique. Conclusion La veste Infinity Microlight de RAB a prouvé sa valeur en tant que vêtement de voyage idéal pour un road trip en Tesla. Elle allie style, confort, et performance tout en s'alignant avec les principes d'un mode de vie éco-conscient. Que ce soit pour traverser le tunnel sous la Manche ou déambuler dans les rues de Londres, elle s'est imposée comme un choix judicieux pour le voyageur moderne. C'est une veste qui ne se contente pas de suivre le voyageur, mais qui participe activement à son expérience de voyage. Points Clés Design moderne et coupe confortable.

Performance et durabilité avec des matériaux recyclés.

Confort thermique optimal pour la conduite d’un véhicule électrique.

Polyvalence pour les environnements urbains et ruraux.

Cohérence avec un mode de vie respectueux de l’environnement. J’achète cette veste à 350€ sur le site officiel de Rab En définitive, la veste Infinity Microlight n’est pas seulement un vêtement, c’est un statement, une déclaration d’intention de la part du voyageur qui choisit consciemment de réduire son empreinte tout en ne sacrifiant ni son confort ni son style.