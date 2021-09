Et si c’était eux les véhicules électriques les plus attendus en 2022 ?

Les véhicules électriques sont de plus en plus populaires dans le monde, offrant une alternative écologique à ceux qui ont besoin de posséder une voiture, à ceux qui les aiment – ou les deux ! Un choix diversifié s’offre aux futurs propriétaires et 2022 s’annonce être une année particulièrement intéressante en termes de nouveautés sur le marché.

Allons explorer dans cet article trois des modèles les plus attendus cette année.

Ford Mustang Mach-E

La Mustang, décidément un des modèles les plus mythiques de Ford, fait le saut dans l’électrique tout en changeant complètement de look avec le modèle Mach-E, qui devrait pouvoir offrir une autonomie d’environ 375 km. Comme pour les autres Mustang, la puissance sera certainement au rendez-vous.

Puissance et design associés

La Ford Mustang Mach-E 100% électrique offre des performances exceptionnelles et un design qui marque les esprits. Cette version de la Ford Mustang Mach-E est la plus puissante de la gamme avec son couple instantané et redoutable pouvant atteindre jusqu’à 860 Nm. Mais c’est aussi celle qui délivre les meilleures accélérations parmi toutes les Ford Mustang en Europe.

Son design iconique et agressif lui donne un avantage et un potentiel de séduction considérables sur le marché des véhicules 100% électriques, la plaçant incontestablement sur le podium des nouveautés attendues pour 2022.

Une accélération unique

Grâce à sa transmission intégrale à double moteurs électriques, la Ford Mustang Mach-E offre une accélération instantanée, en passant de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes.

Un design inégalé

Le kit de carrosserie signature lui confère un design imposant et sportif, qui distingue la Ford Mustang Mach-E des autres véhicules électriques. L’habitacle de la Ford Mustang Mach-E GT est à la fois élégant et sportif, grâce aux sièges sport emblématiques Ford Performance.

Autonomie et recharge

La Ford Mustang Mach-E GT peut atteindre une autonomie 100% électrique impressionnante de 500 km. Avec un large choix de solutions de recharge à domicile, et un accès facile à notre réseau de bornes de recharge publiques en pleine croissance à travers l’Europe, vous pourrez profiter de toute sa capacité.

Commercialisation et prix de la Ford Mach-E

Industrialisée au Mexique, la Ford Mustang Mach E débute à partir de 48.990 euros hors bonus pour la version propulsion équipée de la petite batterie. Pour la déclinaison à transmission intégrale à autonomie étendue, le constructeur annonce un tarif de base de 65.500 euros hors bonus. Plus puissante, la version GT débute à partir de 77 490 euros.

BMW i4

En 2022, c’est une des premières nouveautés de Ford qui pourra réellement rivaliser avec la Tesla 3, la BMW i4 promet une autonomie de près de 500 km. Plus de détails, dont l’allure de l’intérieur de la voiture, sont attendus à l’approche de la date de sortie du véhicule.

Puissance et design associés

Un design élégant

Pas de base spécifique pour ce modèle électrique, BMW reprend la plateforme des Série 3 et Série 4. L’i4 partage ainsi une grande partie des codes esthétiques de ses cousines, comme la grande calandre découverte sur le Concept 4 en 2019. Elle bénéficie toutefois d’éléments la distinguant des versions thermiques.

Au programme : une calandre pleine, des optiques spécifiques et des inserts bleus soulignant son appartenance à la famille électrique. Assurément une des nouveautés de 2022 qui fera tourner bien des têtes.

De grandes capacités

Grâce au nouveau design du Kit M Sport de série, la nouvelle BMW i4 se révèle plus sportive que jamais. Des éléments aérodynamiques et des accents bleus mettent pleinement en valeur la nature électrique de la voiture. Plus dynamique, plus efficiente et plus innovante que jamais, elle intègre la technologie BMW eDrive de cinquième génération. Combiné à la nouvelle batterie haute tension et à la suspension adaptative, ce SUV offre une accélération et une électrisation à chaque tour de roue !

Autonomie et recharge

L’action conjuguée d’un concept de propulsion efficient, d’un design aérodynamique et d’une batterie haute tension performante permet à la BMW i4 d’atteindre une autonomie supérieure à 500 km. Des technologies innovantes comme la récupération d’énergie lors du freinage garantissent une autonomie supplémentaire et permettent une consommation énergétique de 18,9-18,5 kWh/100 km.

Les caractéristiques de charge sont identiques sur toutes les versions :

En courant alternatif (AC), la BMW i4 accepte jusqu’à 11 kW de puissance en triphasé. Cela permet de faire une charge complète en 7 à 8 heures environ

En courant continu (DC), la puissance de charge grimpe jusqu’à 210 kW. Selon le constructeur, dix minutes suffiront à récupérer 164 km d’autonomie.

Commercialisation et prix de la BMW i4

Appelée à concurrencer la Tesla Model 3, la BMW i4 est assemblée à Munich. En Europe, sa commercialisation débutera l’automne 2021.

Si ses finitions ne sont pas encore détaillées, les prix de base des deux versions sont d’ores et déjà annoncés :

BMW i4 eDrive40 : 59 700 euros

BMW i4 M50 : 71 650 euros

GMC Hummer EV

Le Hummer a certainement marqué la population, et il revient en force avec une version 100% électrique, faisant grandement jaser. La version camionnette aurait une autonomie d’environ 560 km. Une version SUV à environ 480 km d’autonomie sera également proposée.

Puissance et design associés

Un pick-up cabriolet puissant

Côté dimensions aussi, le « truck » américain ne fait pas les choses à moitié avec une longueur de 5,51 m, une largeur de plus de 2,20m et une garde au sol pouvant atteindre 404 mm grâce à une suspension pneumatique adaptative combinée à un mode de conduite optionnel baptisé Extract.

La fine et large calandre à « blocs », le capot horizontal et le dessin tout en angles droits de l’engin sont autant de clins d’œil aux Hummer du passé. Le pick-up est doté de panneaux de toit amovibles permettant de profiter de ses trajets cheveux au vent. Si les pistes caillouteuses sont le terrain de prédilection du Hummer EV, il est également adepte du billard, au point d’expédier le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, dans sa définition la plus puissante.

Une maniabilité impressionnante

Les trois moteurs de la série spéciale de lancement Edition 1 développent en effet 1.014ch ensemble et GMC annonce un couple de 15.592Nm, bien qu’il s’agisse probablement là du couple aux roues et non au moteur comme indiqué traditionnellement, le constructeur n’ayant pas précisé ce point. Le pick-up est équipé de quatre roues motrices et directrices.

Comme sur d’autres véhicules à roues arrière directrices, les roues avant et arrière tournent dans des sens contraires à petite vitesse pour améliorer la maniabilité et dans le même sens à haute vitesse pour optimiser la stabilité. Mais en 2022, pour les amateurs de nouveautés, le Hummer EV dispose en plus d’un mode « crabe » qui, à faible allure, fait tourner les quatre roues en parallèle pour permettre à l’engin de se mouvoir en diagonale.

Autonomie et recharge

L’équivalent de 1000 chevaux-vapeur l’animent, via 3 moteurs cumulant 15 591 Nm de couple, associés à une batterie dont la capacité n’a pas été officiellement dévoilée. Certains bruits de couloir avancent 200 kWh, autorisant une autonomie de 563 km. S’agissant de la recharge, son architecture 800 V est capable d’encaisser un pic de puissance de 350 kW, pour recouvrer 160 km d’autonomie en seulement 10 minutes.

Commercialisation et prix GMC Hummer EV

En bon patriote, il est entièrement assemblé à Détroit, dans le Michigan. S’il vise une carrière internationale, le GMC Hummer EV ne devrait pas être commercialisé sous nos latitudes, mais ravira les sociétés spécialisées dans l’importation et l’homologation de véhicules US. Sa série limitée de lancement, baptisée « Edition 1 », forte de 1000 ch, s’échangera contre 112 595 $, soit environ 95 000 euros, à l’automne 2021.

