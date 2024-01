Selon une enquête IPSOS dévoilée en septembre 2018, un Français sur trois serait prêt à acheter une voiture électrique, notamment en raison de son faible coût d’usage. Pourtant, d’autres dépenses sont à anticiper (batterie, entretien, etc.) pour évaluer le coût réel d’un véhicule électrique. Plus chère à l’achat que son homologue thermique, la voiture électrique est souvent décrite comme une machine ne nécessitant quasiment pas d’entretien. Quel est le réel coût d’un véhicule électrique et est-ce pour autant une bonne affaire ? On fait le point sur la question