Près de Dijon, l’entreprise Sonelec travaille au développement de la voiture électrique

Nos critères de sélection :

-Installateurs certifiés

-Bonne expérience dans l’électricité

-Connaissances techniques ainsi qu’une capacité de conseil

Dans cet article, nous vous permettons de mieux comprendre le rôle de cet installateur pour la ville de Dijon. Cette société référence est implantée depuis plus de 10 ans dans la région de Dijon.

La société Sonelec, acteur engagé localement pour vous aider. L’entreprise a été reprise par Axel Villemagne en 2012 et compte 55 salariés présents localement sur Dijon pour intervenir rapidement en cas de besoin.

Interview du dirigeant Axel Villemagne

Les partenaires fabricants de bornes électriques

FABRICANTS PARTENAIRES

“Nous travaillons principalement avec deux partenaires pour permettre l’installation de bornes de recharges : Sobem qui est un fabricant ainsi que Wellborne.”

SECTEUR D’INTERVENTION

“En plus de Dijon qui est notre secteur principal, nous sommes aussi présent dans ses alentours dans le département de la Côte d’Or.”

L’installation de votre borne de recharge chez Sonelec :

“Tout d’abord après avoir accepté l’affaire nous allons systématiquement rentrer en contact avec le client car c’est primordial, lors de cet échange nous établissons ensemble un devis puis, nous nous rendons chez la personne si elle décide de nous confier son installation. D’ailleurs, lors de nos déplacements nous restons dans cette optique de conseil client, en l’accompagnant au maximum afin de comprendre ses besoins et de pouvoir faire une installation de bornes optimale.”

LES BONS CONSEILS

L’installation d’une borne de recharge chez vous ou pour votre société devient essentielle notamment à Dijon où l’on recense 34 bornes publiques pour 161 380 habitants.

L’importance d’installer une borne de recharge :

“En installant une borne de recharge vous réduisez drastiquement le temps de recharge de votre véhicule comparé à une prise domestique classique, pour les professionnels c’est évidemment essentiel d’installer une borne de recharge si les clients le souhaitent, il est d’ailleurs déconseillé d’utiliser une prise domestique pour recharger votre véhicule électrique car cela peut être dangereux.”

Posséder une borne de recharge chez soi, les avantages :

En faisant le choix de passer par notre installateur certifié, vous avez le choix concernant la borne que vous allez installer.

Puisque cet installateur est certifié, que vous soyez particulier ou professionnel, vous pouvez bénéficier d’aides qui vous seront détaillées par votre installateur conseil..

Pourquoi choisir Sonelec à Dijon plutôt qu’un autre ?

“Nous sommes une entreprise qualifiée, certifiée, nous nous concentrons principalement sur la région et nous sommes toujours présents au niveau du SAV pour maintenir un contact client.”

Quelle puissance installer à votre domicile quand vous habitez Dijon?

La puissance suggéré par Sonelec pour une borne de recharge à domicile est de 7KwH

Combien peut coûter l’installation d’une borne de recharge à Dijon?

Les tarifs :

Ces données sont exprimés en HT :

entre 1500€ et 2000 pour une borne de 7kwh chez un particulier

6000 € pour une borne double de 22kWh chez un professionnel

Le détail des coûts :

Les matériaux pour l’installation de la borne représentent 60€ du prix

COMPATIBILITÉ

Les bornes installées sont compatibles avec tous les véhicules électriques

Pour conclure, Sonelec c’est avant tout :

“Une bonne formation aussi bien pour les installateurs présents sur le terrain que pour les chargés d’affaires et les techniciens donc à tous les niveaux.” C’est un point essentiel que nous avons mis en avant précise Axel Villemagne.

N’hésitez donc plus pour votre installation de borne à Dijon et ses alentours, remplissez notre formulaire et soyez entre de bonnes mains grâce à nos installateurs de borne agréés et certifiés par Tesla Mag!