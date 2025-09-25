Exclu : Vidéo de la Model Y E41 sur les routes

Une nouvelle vidéo fait déjà grand bruit dans la communauté des passionnés de Tesla. Captée sur une route californienne ensoleillée, elle dévoile un prototype intrigant : la Model Y E41, une version compacte du SUV électrique le plus vendu au monde.

Un Model Y raccourci en phase de test

La séquence, filmée à Daly City, montre un véhicule qui ressemble fortement à une Model Y raccourcie d’une dizaine de centimètres. Plusieurs indices trahissent son statut de prototype :

des roues camouflées de 18 pouces ,

, l’ absence du toit en verre panoramique ,

, une silhouette légèrement modifiée, probablement pour optimiser l’aérodynamisme et réduire les coûts.

Ces ajustements laissent penser à une version plus accessible du SUV vedette de Tesla.

Tesla new prototype for the cheaper vehicle seen on the road. It’s absolutely insane to think tesla is making EVs even more affordable. pic.twitter.com/GDzobpU08v — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) September 24, 2025

Vers un modèle abordable sous les 40 000 €

Selon nos informations, ce prototype s’inscrit dans le projet initié par Tesla depuis 2023 : le développement d’un véhicule électrique compact et abordable, pensé pour rivaliser avec les constructeurs chinois.

L’objectif affiché est clair : un prix d’entrée sous les 30 000 dollars aux États-Unis, soit moins de 40 000 € en Europe, en fonction des taxes et configurations.

Pour parvenir à ce tarif, Tesla réduit certains équipements :

intérieur simplifié avec sièges basiques ,

, batterie plus petite , offrant une autonomie d’environ 320 kilomètres ,

, offrant une autonomie d’environ , suppression d’éléments coûteux comme le toit panoramique.

Un pari audacieux qui viserait à démocratiser encore davantage l’électrique.

Une fuite logicielle qui confirme les rumeurs

Le 20 septembre 2025, un hacker a révélé des extraits de code logiciel liés à ce modèle. Ces lignes confirment plusieurs hypothèses :

une architecture allégée,

une autonomie volontairement réduite,

un nom de code interne : E41.

Une preuve supplémentaire que ce véhicule n’est plus un simple concept, mais bien un projet en phase avancée.

Production massive en Europe dès 2025

Tesla a prévu de lancer la production à l’usine de Berlin mi-2025. Avec un objectif colossal : 5 millions d’unités annuelles.

Une ambition qui répond à une réalité : les ventes mondiales de Tesla ont reculé de 5 % au premier semestre 2025. Ce modèle compact pourrait donc représenter le levier clé de la relance.

Une multiplication des sightings

Cette vidéo californienne n’est pas un cas isolé. D’autres prototypes similaires ont déjà été aperçus en août, signe que Tesla accélère les tests routiers. Tout converge vers une présentation officielle en 2026, probablement lors d’un événement dédié.

Conclusion : un tournant stratégique pour Tesla

Avec la Model Y E41, Tesla prépare plus qu’un restylage. Il s’agit d’une stratégie offensive pour pénétrer le segment des véhicules électriques abordables, jusqu’ici dominé par les constructeurs asiatiques.

Proposée sous la barre des 40 000 € en Europe, cette version compacte pourrait devenir la porte d’entrée idéale vers l’univers Tesla, et consolider la position du constructeur dans un marché en pleine mutation.

👉 Ce modèle n’est pour le moment qu’une rumeur : Wait and See.