Exclusif : La Tesla Model 3 s’apprête à recevoir un nouvel écran 16″ et un ciel de toit noir

Alors que la Tesla Model Y 2026 vient tout juste de standardiser son nouvel habitacle, des preuves irréfutables suggèrent que la Model 3 (Highland) est la suivante sur la liste. Des lignes de code débusquées dans les serveurs de Tesla en Europe et en Chine, ainsi que des mises à jour du catalogue de pièces détachées (EPC), confirment l’arrivée imminente de deux améliorations majeures.

L’écran 16 pouces QHD : Plus qu’une simple diagonale

Jusqu’à présent, la Model 3 était équipée d’une dalle de 15,4 pouces. Le passage au 16 pouces n’est pas qu’esthétique : il s’agit d’une évolution technologique profonde héritée de la Model S et du Model Y Performance.

Comparatif technique des écrans

Caractéristique Ancien Écran (15,4″) Nouvel Écran (16″) Résolution 1920 x 1200 (1080p+) 2560 x 1440 (QHD) Ratio d’aspect 16:10 16:9 Bordures (Bezels) Épaisses Ultra-fines Densité de pixels ~150 PPI ~185 PPI (+80% de pixels)

Ce nouvel écran offre une surface d’affichage utile supérieure de près de 3 %, mais c’est surtout la finesse des bordures qui transforme l’aspect visuel de la planche de bord. Le format 16:9 est également mieux optimisé pour le visionnage de contenus (Netflix, YouTube) lors des sessions de recharge.

Le ciel de toit noir « Alcantara-style »

C’était l’une des demandes les plus fréquentes de la communauté. Le traditionnel ciel de toit gris clair (souvent jugé salissant et moins « sportif ») est en passe de disparaître sur les finitions supérieures.

Code interne découvert : Le code « IN3PB » (Interior 3 Premium Black) a été repéré dans le configurateur en ligne.

Le code (Interior 3 Premium Black) a été repéré dans le configurateur en ligne. Matériau : Il s’agit d’un textile sombre à l’aspect suédé, similaire à l’Alcantara, déjà présent sur les montants de porte des versions Performance.

Il s’agit d’un textile sombre à l’aspect suédé, similaire à l’Alcantara, déjà présent sur les montants de porte des versions Performance. Disponibilité : Selon les VIN (numéros de série) cartographiés, cette option serait initialement réservée aux finitions Premium (Grande Autonomie) et Performance.

Pourquoi ce changement maintenant ?

Cette mise à jour s’inscrit dans la stratégie de standardisation industrielle de Tesla. En utilisant le même écran de 16 pouces sur les Model 3, Model Y, Model S et Model X, Tesla :

Réduit ses coûts de production via des économies d’échelle. Simplifie sa chaîne logistique (moins de références de pièces différentes). Accentue l’écart entre la version « Standard » (qui conserverait l’ancien écran et le ciel de toit gris) et les versions supérieures, incitant les clients à monter en gamme.

Le point sur le « Retrofit »

La découverte de ces pièces dans le catalogue EPC (Electronic Parts Catalog) sous la référence “Display_16_QHD” a déjà poussé certains propriétaires de Model 3 2024/2025 à tenter l’installation eux-mêmes.

Verdict : Le remplacement semble être « Plug & Play » pour les modèles récents (architecture HW4), les connecteurs étant identiques. Toutefois, la pièce est facturée environ 1 300 € chez Tesla, un investissement conséquent pour un gain de 0,6 pouce.

Ce qu’il faut retenir

Si vous prévoyez de commander une Model 3 dans les semaines à venir, il pourrait être judicieux de surveiller de près les mises à jour du configurateur. L’apparition de ces codes suggère un déploiement massif en Europe et en Chine avant l’été 2026.