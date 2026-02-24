Exclusif : La Tesla Model 3 s’apprête à recevoir un nouvel écran 16″ et un ciel de toit noir

ParTeslam
Sommaire

Alors que la Tesla Model Y 2026 vient tout juste de standardiser son nouvel habitacle, des preuves irréfutables suggèrent que la Model 3 (Highland) est la suivante sur la liste. Des lignes de code débusquées dans les serveurs de Tesla en Europe et en Chine, ainsi que des mises à jour du catalogue de pièces détachées (EPC), confirment l’arrivée imminente de deux améliorations majeures.

L’écran 16 pouces QHD : Plus qu’une simple diagonale

Jusqu’à présent, la Model 3 était équipée d’une dalle de 15,4 pouces. Le passage au 16 pouces n’est pas qu’esthétique : il s’agit d’une évolution technologique profonde héritée de la Model S et du Model Y Performance.

Comparatif technique des écrans

CaractéristiqueAncien Écran (15,4″)Nouvel Écran (16″)
Résolution1920 x 1200 (1080p+)2560 x 1440 (QHD)
Ratio d’aspect16:1016:9
Bordures (Bezels)ÉpaissesUltra-fines
Densité de pixels~150 PPI~185 PPI (+80% de pixels)

Ce nouvel écran offre une surface d’affichage utile supérieure de près de 3 %, mais c’est surtout la finesse des bordures qui transforme l’aspect visuel de la planche de bord. Le format 16:9 est également mieux optimisé pour le visionnage de contenus (Netflix, YouTube) lors des sessions de recharge.

Le ciel de toit noir « Alcantara-style »

C’était l’une des demandes les plus fréquentes de la communauté. Le traditionnel ciel de toit gris clair (souvent jugé salissant et moins « sportif ») est en passe de disparaître sur les finitions supérieures.

  • Code interne découvert : Le code « IN3PB » (Interior 3 Premium Black) a été repéré dans le configurateur en ligne.
  • Matériau : Il s’agit d’un textile sombre à l’aspect suédé, similaire à l’Alcantara, déjà présent sur les montants de porte des versions Performance.
  • Disponibilité : Selon les VIN (numéros de série) cartographiés, cette option serait initialement réservée aux finitions Premium (Grande Autonomie) et Performance.
Lire également :  Tesla et la Révolution 4680 : Vers une Souveraineté Industrielle face aux Risques Géopolitiques

Pourquoi ce changement maintenant ?

Cette mise à jour s’inscrit dans la stratégie de standardisation industrielle de Tesla. En utilisant le même écran de 16 pouces sur les Model 3, Model Y, Model S et Model X, Tesla :

  1. Réduit ses coûts de production via des économies d’échelle.
  2. Simplifie sa chaîne logistique (moins de références de pièces différentes).
  3. Accentue l’écart entre la version « Standard » (qui conserverait l’ancien écran et le ciel de toit gris) et les versions supérieures, incitant les clients à monter en gamme.

Le point sur le « Retrofit »

La découverte de ces pièces dans le catalogue EPC (Electronic Parts Catalog) sous la référence “Display_16_QHD” a déjà poussé certains propriétaires de Model 3 2024/2025 à tenter l’installation eux-mêmes.

Verdict : Le remplacement semble être « Plug & Play » pour les modèles récents (architecture HW4), les connecteurs étant identiques. Toutefois, la pièce est facturée environ 1 300 € chez Tesla, un investissement conséquent pour un gain de 0,6 pouce.

Ce qu’il faut retenir

Si vous prévoyez de commander une Model 3 dans les semaines à venir, il pourrait être judicieux de surveiller de près les mises à jour du configurateur. L’apparition de ces codes suggère un déploiement massif en Europe et en Chine avant l’été 2026.

Bénéficiez de l’expertise des membres Tesla Mag. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artisans pour garantir la réussite de vos travaux. Équipez-vous en toute confiance grâce à notre communauté.

Panneaux solaires et batteries Borne et station de recharge Devenir membre Financement

Teslam

Armand Taïeb est le fondateur de Tesla Mag, un média de premier plan dédié à la révolution des véhicules électriques et aux technologies propres. Basé en France, il s'engage à promouvoir l'innovation et l'acceptation technologique à travers le monde. Avec une passion pour les avancées d'Elon Musk et une ambition pour les médias basés sur l'IA, Armand œuvre pour un avenir durable et connecté.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *