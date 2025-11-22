Black Friday 2025 : Narwal casse les prix sur ses robots aspirateurs haut de gamme

En cette période de Black Friday 2025, les passionnés de technologie et de maison connectée scrutent attentivement les meilleures offres sur les robots aspirateurs. Et cette année, une marque tire clairement son épingle du jeu : Narwal, qui propose des réductions inédites sur cinq modèles phares. Une véritable opportunité pour s’équiper d’un assistant ménager intelligent, performant et surtout bien moins cher que d’habitude.

Pourquoi choisir un robot aspirateur Narwal ?

Narwal n’est pas un acteur comme les autres. La marque s’est distinguée ces dernières années grâce à des technologies exclusives :

Track Mop™ : assure une pression constante sur les serpillières pour un lavage uniforme.

: assure une pression constante sur les serpillières pour un lavage uniforme. CleanFlow™ : garantit une circulation continue de l’eau propre sur la moppe pour éviter les saletés résiduelles.

: garantit une circulation continue de l’eau propre sur la moppe pour éviter les saletés résiduelles. DirtSense™ : piloté par IA, ce système analyse en temps réel le niveau de saleté et adapte automatiquement le nettoyage.

Résultat : une efficacité rarement atteinte dans le secteur de la robotique domestique, particulièrement sur les tâches complexes et les sols variés.

Des modèles pour tous les besoins

Narwal Flow : le robot polyvalent par excellence

Le Narwal Flow figure parmi les produits les plus complets de la marque. Son système hybride permet d’alterner aspiration et lavage pour un résultat impeccable, centimètre par centimètre.

Grâce à CarpetFocus™, il augmente automatiquement son niveau d’aspiration sur les tapis, idéal pour les foyers avec enfants ou animaux.

Freo Z10 Ultra : l’offre Black Friday la plus irrésistible

Si un modèle retient particulièrement l’attention cette année, c’est bien le NARWAL Freo Z10 Ultra. Disponible en offre Black Friday à seulement 459 € (–16 %), ce robot aspirateur et laveur coche absolument toutes les cases :

Puissance d’aspiration de 15 000 Pa

Système anti-enchevêtrement , idéal pour les poils d’animaux et cheveux longs

, idéal pour les poils d’animaux et cheveux longs Base totalement autonome (lavage, nettoyage à 75°C, séchage automatique)

(lavage, nettoyage à 75°C, séchage automatique) Navigation intelligente à double puce pour optimiser les trajets

pour optimiser les trajets Évitement intelligent des obstacles

des obstacles Fonctionnement silencieux malgré sa puissance

malgré sa puissance Serpillière extensible pour atteindre les zones difficiles d’accès

Avec une note moyenne de 4,3/5 (570 avis), il s’impose comme l’un des robots les mieux notés de sa catégorie.

👉 J’achète ce produit directement sur Amazon

Un Black Friday à ne surtout pas manquer

Que vous cherchiez puissance, autonomie, intelligence ou polyvalence, Narwal propose cette année les meilleures offres du marché. Entre réductions massives et technologies de pointe, c’est probablement le moment idéal pour passer au ménage nouvelle génération.

En 2025, le robot aspirateur n’est plus un gadget : c’est un véritable allié du quotidien. Et avec des modèles comme le Freo Z10 Ultra, le confort atteint un niveau supérieur.

Avant que les stocks ne fondent — comme chaque année — pensez à consulter le site officiel de Narwal ou les offres Amazon pour profiter au maximum de ces réductions exceptionnelles.

👉 J’achète ce produit directement sur Amazon

Contenu réalisé par Tesla Mag Studio. La rédaction de Tesla Mag n’a pas pris part à la réalisation de cet article. Certains liens sont affiliés et peuvent générer une commission pour Tesla Mag. Les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.