Les dessous de la nouvelle structure de la Model Y

La Model Y n’est pas encore disponible en France que nous avons déjà des premières photos des évolutions apportées à sa structure pour améliorer sa production. Nous vous disons tout sur cette évolution et ses avantages!

Vidéo qui précise les évolutions attendues sur la structure des Tesla Model Y (en anglais)

Vidéo qui apporte de découverte de la structure

Photo de la nouvelle structure

Avantages de cette nouvelle structure

1) Composant plus léger. Une structure arrière en une seule pièce signifie que vous n’avez pas toutes les soudures/rivets/colles pour maintenir les choses ensemble.

2) Un ajustement meilleur et plus cohérent. moins de joints signifie un ajustement meilleur et plus uniforme d’un véhicule à l’autre. le moulage sera pratiquement aux mêmes dimensions à chaque fois. Chaque fois que deux pièces sont ajustées et jointes, il y aura de petites variations dans la façon dont les deux pièces sont jointes, même dans un processus hautement automatisé.

3) Moins cher. En investissant dans ces machines de coulée massive (et je dis bien massive), vous éliminez plusieurs petites machines de coulée ou d’emboutissage. Vous supprimez également la nécessité d’utiliser plusieurs machines pour assembler les différentes pièces afin de fabriquer l’arrière de la voiture. Là encore, nous revenons aux machines à souder, à riveter, à coller. Cela se traduit également par une diminution de la puissance humaine nécessaire pour conduire/superviser la construction de ce sous-ensemble.

4) un assemblage plus rapide / moins de temps d’arrêt. Maintenant que Tesla peut produire tout l’arrière du véhicule en un seul moulage, le temps d’assemblage devrait être réduit. Le temps, c’est de l’argent, comme le dit le proverbe. Plus que la vitesse d’achèvement d’un seul véhicule, en éliminant toutes les machines supplémentaires nécessaires pour assembler la voiture, il y a peu de points de défaillance potentiels qui pourraient ralentir/arrêter le processus d’assemblage. Cela signifie plus de voitures par minute en moyenne, ce qui signifie plus de véhicules produits et plus vendus.

Maintenant que l’arrière du véhicule peut être coulé en une seule pièce, nous savons que l’on va se concentrer sur le moulage du milieu et de l’avant de la voiture de manière similaire.

Je ne pense pas que nous verrons un jour un châssis moulé d’une seule pièce (ce serait une chose de toute beauté). Pensons à certains des brevets déposés par Tesla sur les procédés d’assemblage.

Ce que nous pourrions voir est une machine “UberCasting” qui consiste en 3 machines de coulée dans une seule station d’assemblage globale plus grande. Couler le châssis avant, central et arrière, tous à proximité les uns des autres, puis assembler les trois pièces dans la même station.

S’ils sont assez intelligents, ils peuvent peut-être souder par friction les trois pièces ensemble dès qu’elles sortent des machines de coulage. Il ne reste plus qu’à nettoyer/plonger/inspecter le châssis, puis à boulonner la batterie de structure, les ailes, les portes, les vitres, les garde-boue, le capot, le hayon, l’intérieur et le groupe motopropulseur, et c’est parti. Je me rends compte, après avoir tapé cette dernière phrase, que j’ai négligé la peinture, mais vous comprenez l’idée.

