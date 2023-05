Fabien Mock : Un expert du sommeil qui souhaite résoudre un problème de génération

Dans l’ère moderne de la technologie, des horaires chargés et de l’hyper-connectivité, le sommeil est devenu une ressource de plus en plus précieuse. L’entrepreneur suisse Fabien Mock se consacre à résoudre ce problème de génération avec une solution innovante : le lit de sieste de Moonkee, une conception suisse qui vise à révolutionner notre rapport au repos et à la récupération.

Moonkee: Le cocon suisse du sommeil

Développés entre Fribourg et Vevey et fabriqués dans les ateliers bernois de la manufacture Girsberger, les lits de sieste de Moonkee sont des capsules de sommeil uniques, conçues pour faciliter une récupération rapide et efficace. Les deux premiers modèles, « Eclipse », sont réalisés à partir de PET recyclé urbain et de frêne massif, avec un choix d’autres essences nobles.

L’esthétique du lit rappelle celle d’un cocon semi-protecteur. Le matelas en cuir évoque une nervure de feuille, le paravent cintré offre une protection visuelle et contre la lumière, tandis que le socle en aluminium représente une fondation solide. Chaque élément de design vise à créer un espace où l’on se sent immédiatement à l’aise, en confiance et prêt à se détendre.

La science de la sieste

Selon l’expert du sommeil, Thierry Paquot, la sieste est un moment crucial de notre style de vie qu’il est nécessaire de défendre, de populariser et de pratiquer avec conviction, plaisir et sérieux. Malheureusement, 38% de la population suisse souffre d’insomnies ou a des difficultés à s’endormir. La vision de Mock vise à changer notre rapport au sommeil en l’intégrant davantage dans la sphère du travail, en le considérant comme un allié plutôt qu’un obstacle.

La recherche indique qu’une courte sieste (ou turbo sieste) de 10 à 20 minutes peut améliorer la vigilance, augmenter les performances cognitives et physiques, réduire les pics émotionnels, et aider à gérer le stress et la fatigue. C’est une stratégie de récupération simple et très efficace pour reprendre des forces et être mieux éveillé et ressourcé.

Vers une nouvelle culture de la sieste

En fin de compte, le lit de sieste de Moonkee est plus qu’un simple meuble : c’est une déclaration de principes. C’est la vision de Mock pour une culture du sommeil plus saine, où le repos et la récupération sont valorisés autant que la productivité et la performance. Dans un monde où le rythme de vie ne cesse de s’accélérer, les lits de sieste de Moonkee pourraient être le moyen par lequel nous commençons à prendre le temps de nous arrêter, de respirer, et de faire une sieste.

Les lits de sieste de Moonkee, conçus par Fabien Mock, sont une proposition innovante pour résoudre le problème de génération du manque de sommeil. En redéfinissant notre relation avec le sommeil et en favorisant l’importance de la sieste, Mock espère non seulement améliorer la productivité et le bien-être individuel, mais aussi transformer la culture du sommeil dans la sphère du travail. Dans l’économie actuelle axée sur la performance, cette approche innovante de la sieste pourrait bien être une solution à un problème de sommeil endémique.