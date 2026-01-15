Fin de l’achat définitif du FSD : Tesla bascule vers le « Tout-Abonnement » dès le 14 février

C’est une page qui se tourne pour les propriétaires de Tesla. Elon Musk a officiellement annoncé que l’option « Capacité de conduite entièrement autonome » (FSD) ne sera plus disponible à l’achat définitif après le 14 février 2026. Passé cette date, le logiciel deviendra exclusivement accessible via un abonnement mensuel.

Le jour de la Saint-Valentin 2026 marquera une rupture dans le modèle économique de Tesla. Jusqu’ici, les clients avaient le choix : débourser une somme importante (actuellement 8 000 $ aux États-Unis, environ 7 500 € en France pour des fonctions limitées) pour acquérir l’option à vie, ou s’abonner au mois. Désormais, le constructeur impose la location.

Pourquoi ce changement maintenant ?

Plusieurs facteurs expliquent cette décision radicale de la part de la firme d’Austin :

Revenus récurrents : Pour les investisseurs, les abonnements sont bien plus attractifs que les ventes uniques. Ils garantissent des flux de trésorerie prévisibles et constants sur le long terme.

Pour les investisseurs, les abonnements sont bien plus attractifs que les ventes uniques. Ils garantissent des flux de trésorerie prévisibles et constants sur le long terme. Objectifs de rémunération d’Elon Musk : Selon certains analystes, ce changement est lié au plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk, qui inclut des objectifs ambitieux comme l’atteinte de 10 millions d’abonnements FSD actifs .

Selon certains analystes, ce changement est lié au plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk, qui inclut des objectifs ambitieux comme l’atteinte de . Évolution du produit : En transformant le FSD en service, Tesla s’éloigne de la promesse (difficile à tenir) de vendre un véhicule qui deviendra un « actif prenant de la valeur ». Désormais, l’utilisateur paie pour ce que le logiciel peut faire aujourd’hui.

Ce que cela change pour les utilisateurs

Pour les futurs acheteurs

Si vous achetez votre Tesla après le 14 février, vous n’aurez plus la possibilité de « posséder » le logiciel FSD. Vous devrez payer le prix mensuel (actuellement fixé à 99 $/mois aux États-Unis) pour profiter des fonctionnalités de navigation autonome, de changement de voie et de gestion des feux de signalisation.

Pour les propriétaires actuels

Détenteurs du pack FSD : Ceux qui ont déjà acheté l’option à vie conservent leurs droits. Le logiciel reste attaché au véhicule.

Ceux qui ont déjà acheté l’option à vie conservent leurs droits. Le logiciel reste attaché au véhicule. Ceux qui hésitent : Il reste moins d’un mois pour acquérir l’option de manière permanente. Pour beaucoup, c’est la dernière chance de « fixer » le coût du FSD avant de passer à un système de loyer perpétuel.

Note importante : Malgré son nom, le système reste une aide à la conduite de Niveau 2 (FSD Supervised). Le conducteur doit rester vigilant et garder les mains sur le volant.

Un pari risqué ?

Certains observateurs s’interrogent sur l’accueil du marché. Si l’abonnement abaisse la barrière à l’entrée (99 $ contre 8 000$), il supprime aussi la possibilité de revendre sa voiture avec une option « Full FSD » à vie, ce qui pourrait impacter la valeur de revente sur le marché de l’occasion.

De plus, en Europe, le FSD attend toujours les approbations réglementaires pour déployer ses fonctions les plus avancées (prévues potentiellement pour courant 2026). Ce passage à l’abonnement pourrait donc coïncider avec l’arrivée réelle de la technologie sur nos routes.