Tesla en France : Un Octobre Historique et un Parc de 200 000 Véhicules

Le marché des véhicules électriques (VE) en France a connu un mois d’octobre exceptionnel, et Tesla se distingue une fois de plus comme un acteur incontournable. Selon les derniers rapports, 1 782 Tesla ont été vendues en octobre 2025, représentant 1,3 % de part de marché globale. Dans le segment des véhicules électriques à batterie (BEV), Tesla atteint désormais 5,2 % de part de marché, confirmant son influence croissante sur ce marché dynamique.

Augmentation de la Pénétration des Véhicules Électriques

L’un des faits marquants de ce mois est la pénétration record des BEV, qui atteint 24,4 % du marché français. Cette progression traduit une adoption accélérée des voitures électriques par les consommateurs, encouragée par les incitations fiscales et les politiques publiques favorables à l’énergie propre. Le marché français continue ainsi de s’orienter vers une mobilité plus durable, où Tesla joue un rôle clé.

Tesla : Une Prédominance du Model Y

La répartition des ventes Tesla montre une préférence marquée pour le Model Y, qui représente 93 % des ventes, contre 6 % pour le Model 3. Cette popularité s’explique par le design polyvalent, les performances élevées et l’autonomie du Model Y, qui séduisent un large public.

Comparé à octobre 2024, les ventes Tesla ont progressé de 2 %, avec une hausse spectaculaire de 36 % par rapport à juillet 2025, premier mois du trimestre précédent. Cette tendance confirme l’attrait continu des consommateurs pour les modèles Tesla.

Trimestre Record pour Tesla

Octobre 2025 marque le premier mois du trimestre le plus performant depuis le T2 2022, avec une progression de 53,3 % des ventes par rapport à mai-juillet 2025. Bien que l’année en cours affiche une baisse de 30 % par rapport à octobre 2024, ces performances récentes témoignent d’une relance significative et d’une dynamique positive pour la fin d’année.

Tesla en France : Un Parc de 200 000 Véhicules

Tesla franchit un cap symbolique avec 200 808 véhicules immatriculés en France depuis l’arrivée du Roadster en 2009. Cette croissance est particulièrement soutenue depuis quatre ans, avec 80 % des Tesla vendues entre novembre 2021 et octobre 2025, soit 160 646 unités, grâce à l’essor des Model 3 et Model Y.

Répartition par modèle (2009–2025) :

Model Y : 96 428 (48,02 %)

Model 3 : 95 509 (47,56 %)

Model S : 5 740 (2,86 %)

Model X : 3 090 (1,54 %)

Roadster : 41 (0,02 %)

Premières immatriculations par modèle :

Roadster : 2009

Model S : octobre 2013

Model X : août 2016

Model 3 : février 2019

Model Y : août 2021

Avec environ 2,4 % du total des Tesla livrées dans le monde, la France représente un marché stratégique pour la marque, notamment grâce aux modèles leader du marché français des VE :

2021 : Model 3

2023 : Model Y

2024 : Model Y

Perspectives et Opportunités

Alors que la transition vers les véhicules électriques s’accélère, Tesla est idéalement positionnée pour capitaliser sur cette tendance grâce à son offre complète, ses innovations technologiques et sa capacité de production croissante. Le marché français, en pleine expansion, continue d’offrir de nombreuses opportunités de croissance, renforçant le rôle de Tesla dans l’adoption massive des VE.

Conclusion : Tesla continue de s’imposer en France comme le leader incontesté des véhicules électriques, avec un Model Y qui domine les ventes et un parc dépassant les 200 000 véhicules. L’année 2025 pourrait bien marquer un tournant dans l’accélération de la mobilité électrique sur le territoire français.