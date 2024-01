Renault annonce l’arrêt de la production de la Zoé, sa populaire citadine électrique. La fin de production, initialement prévue pour mars 2024, semble avoir été accélérée, marquant la fin d’une ère pour ce modèle emblématique.

Transition vers la Nouvelle R5 E-Tech

La Zoé sera remplacée par la R5 E-Tech, dont la présentation est prévue le 26 février, avec les premières livraisons attendues en septembre 2024. Cela crée un intervalle de quelques mois sans une citadine électrique directe dans la gamme Renault, offrant une opportunité à la concurrence.

Succès et Défis de la Renault Zoé

Depuis son lancement en 2012, la Zoé a connu un succès significatif, avec plus de 380 000 unités vendues en Europe. Cependant, l’arrivée de concurrentes comme la Peugeot e-208 a provoqué une baisse de ses ventes. De plus, la mise à jour de la Zoé pour répondre aux dernières normes de sécurité aurait été trop coûteuse, d’où la décision de Renault d’arrêter sa production.

L’Avenir Électrique de Renault / Ampere

L’arrêt de la Zoé s’inscrit dans le cadre plus large de la stratégie d’électrification de Renault, avec la R5 E-Tech et la future R4 électrique. La transformation de l’usine de Flins en centre de reconditionnement marque également un tournant pour l’entreprise, en phase avec son orientation vers une production plus durable.

En conclusion, bien que la Renault Zoé ait joué un rôle crucial dans l’évolution de Renault vers l’électrification, son retrait ouvre la voie à une nouvelle génération de véhicules électriques, incarnée par la R5 E-Tech. La fin de la Zoé marque un moment significatif dans l’histoire de l’automobile électrique.

