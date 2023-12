Le lancement du F-150 Lightning semble plein de promesses pour Ford. L’entreprise répond à une forte demande – les chiffres parlent d’eux-mêmes – sur fond d’écologie. Cette percée est dans l’ère du temps et fait déferler une vague d’optimisme sur l’industriel. Attention cependant de ne pas se faire rattraper par la réalité de fournisseurs qui peinerait à suivre la cadence… Ford n’en a cure et prospère, en développant notamment des partenariats internationaux. La dimension concurrentielle n’est pas négligeable, d’autant plus que Ford semble s’être lancée dans un combat contre le leader des voitures électriques, Tesla. Mais son système autopilot reste limité et fait l’objet de critiques sévères. En plus d’être à la traîne derrière Tesla, la société est accusée de mener un combat déloyal, tout en constituant un danger ambulant…