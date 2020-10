Véhicule électrique : Le gouvernement s’engage

Le gouvernement annonce de nouveaux actes forts pour accélérer l’adoption du véhicule électrique. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Un bonus de 1000€ pour l’achat d’un véhicule d’occasion électrique

Le véhicule électrique, c’est cher ! Voilà une phrase qu’il Moins en moins possible de dire. En effet, Jean-Baptiste Djebarri, Ministre délégué aux transports, annonce dans une interview accordée au Parisien que le gouvernement met en place une aide à l’achat de 1000 € pour un véhicule électrique sans conditions de ressource.

C’est une solution idéale, pour augmenter l’adoption du véhicule électrique et également dynamiser le marché de l’occasion. Nous vous le disions, l’occasion électrique est une aubaine pour les propriétaires puisque vous bénéficier d’un prix et sincèrement moins cher que le neuf et vous profitez de toutes les économies liées à la conduite électrique. (Lire l’étude suivante pour tout savoir)

Un objectif de 100000 bornes à fin 2021 réaffirmé

L’objectif est ambitieux mais pas irréalisable affirme l’AVERE . Ce matin, le gouvernement réaffirme l’engagement de déployer 100 000 bornes au public d’ici la fin 2021.

Parvenir deux moyens seront mis en œuvre, la hausse des primes à l’installation dans le cadre du programme advenir et également le déploiement de 500 stations de charge publiques le long des autoroutes.

Un retard à rattraper ?

Cette logique de station est très appréciée, en effet plusieurs pays d’Europe développent de nouvelles infrastructures pour accueillir des propriétaires de véhicules électriques de plus en plus nombreux exigeants. Le projet Fastned en Allemagne et peut-être le plus ambitieux avec une Infrastructure qui réunit 40 superchargeurs Tesla, 22 chargeur ultra-rapide et 52 bornes de rechargement classique. Autour de cet ensemble des points de restauration permet d’accueillir le public. Une vision à suivre !