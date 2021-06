Ford Mach-E: Un road-trip historique pour le lancement

Nos confrères de Cleantechnica nous ont fait revivre un road-trip historique sur la trace de la Ford T dans le cadre du lancement du nouveau SUV électrique Ford Mach-E. “Super Bad” comme le dit James Brown! Une voiture que nous avons eu l’occasion d’essayer en avant première.

Un road-trip historique

Tôt le matin du 1er juin 1909, Henry Ford a engagé deux de ses modèles Ts dans la première course sur route transcontinentale américaine, d’une côte à l’autre. Et, bien que ce ne soit pas tout à fait la course Cannonball Run, cette course a testé l’endurance et les capacités d’une technologie émergente qui était encore appelée “voiture sans chevaux” dans certaines parties du pays. Vingt-trois jours et 4 106 miles après son départ de New York, le modèle T numéro 2 de Henry franchit la ligne d’arrivée à l’exposition universelle de Seattle, remportant la course.

La semaine dernière, c’est la nouvelle technologie qui est partie de New York pour recréer cette course historique avec la Ford Mach-E entièrement électrique… et la Mustang n’a pas mis 23 jours pour y arriver !

Ford Mach-E et Ford T – Crédits photo Cleantechnica

Le trajet, intitulé “Ocean to Ocean, Reimagined”, a permis de présenter certaines des capacités de la Mustang Mach-E et a donné à Ford l’occasion de présenter le nouveau véhicule lors d’un certain nombre d’événements le long de l’itinéraire prévu qui, il faut le dire, est un peu plus long que l’itinéraire original, direct, Ocean-to-Ocean. Mais c’est intentionnel.

Ford Mach-E renouvelle la passion du constructeur

“Plus d’un siècle après que le modèle T ait apporté la mobilité aux masses, la Mustang Mach-E insuffle de l’excitation et de la passion aux véhicules entièrement électriques”, explique Jason Castriota, directeur mondial de la marque Ford, véhicules électriques à batterie. “Ocean to Ocean Reimagined contribue à mieux faire connaître la Mustang Mach-E et ce qu’elle peut faire. Nous espérons que ce voyage d’un océan à l’autre – tout comme la course originale Ocean to Ocean commandée par Henry Ford en 1909 – deviendra un chapitre vraiment unique, exaltant et divertissant de l’histoire de Ford et de la Mustang. “

70% de nouveaux clients

Ce n’est donc pas tout à fait la même chose que la traversée originale du pays, et ce n’est pas grave, car Ford a déjà fait assez pour que la Mach-E soit un succès commercial. À l’heure actuelle, la demande pour la Mustang Mach-E électrique est montée en flèche et 70 % des clients qui ont souscrit à ce véhicule sont de nouveaux clients de Ford. Pour les non-initiés, il s’agit d’une victoire absolument énorme pour Ford … mais ce n’est pas pour cela que vous avez décidé de lire cet article, n’est-ce pas ?

Moi non plus ! Comme vous, je voulais savoir comment une Mustang Mach-E se comporterait sur un trajet d’un océan à l’autre. Heureusement, j’ai pu le découvrir, car un intrépide dénommé Sergio Rodriguez a décidé de le faire en mars dernier, et le Detroit Free Press en a parlé !

“L’entrepreneur militaire a pris l’avion de Jacksonville, en Floride, à San Diego pour récupérer son nouveau SUV Mustang Mach-E 2021 entièrement électrique chez le concessionnaire Ford le 19 février”, écrit le Freep. “Durant tout ce voyage, il a passé 586 minutes à recharger pour un coût de 159,85 dollars. Il a rechargé exclusivement sur des chargeurs rapides à courant continu en cours de route, sans aucune charge de nuit (dans les hôtels).”

“Je suis impressionné par ce que Ford a fait avec la Mach-E parce qu’ils ont pris des notes des autres fabricants sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas”, a déclaré M. Rodriguez, selon le Freep, à la fin de son voyage de cinq jours, qui comprenait une série d’arrêts pour voir des amis et de la famille en cours de route. Oh, et une dernière chose – le voyage lui a coûté seulement 160 $ en carburant électrique. J’ai fait quelques calculs, et c’est à peu près l’équivalent d’une Prius à 55 MPG … et la Prius ne passe pas de 0 à 60 MPH en moins de 4 secondes !

Source: Cleantechnica