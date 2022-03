Ford s’apprête à annoncer son intention de gérer séparément les véhicules électriques et les moteurs à combustion interne

Les activités liées aux VE et aux moteurs à combustion interne porteront des noms distincts mais resteront sous l’égide de Ford. De la même manière que la société gère son activité commerciale Ford Pro pour les entreprises.

A terme, des dirigeants et des résultats financiers distincts pour Ford

Le constructeur automobile américain nommera des dirigeants pour diriger chaque activité. Ford présentera également des objectifs actualisés de marge bénéficiaire pour l’ensemble de l’entreprise, ont précisé les sources.

L’idée est que Ford finisse par présenter des résultats financiers distincts pour les activités liées aux véhicules électriques. Et aux véhicules à moteur à combustion interne, a ajouté l’une des sources.

L’idée maîtresse : se concentrer davantage sur les voitures électriques

Le porte-parole de Ford, T.R. Reid, a refusé de commenter le rapport. « Nous nous concentrons sur la réalisation de notre plan Ford+ pour transformer l’entreprise et prospérer dans cette nouvelle ère de véhicules électriques et connectés », a-t-il déclaré.

En réponse à des informations selon lesquelles Ford envisageait de se séparer entièrement de ses activités liées aux véhicules électriques, le directeur général Jim Farley a déclaré la semaine dernière que l’entreprise n’avait pas l’intention de se séparer de ses activités liées aux véhicules électriques ou aux véhicules à moteur thermique. A suivre…

Ford cherche à battre ses concurrents électriques

« Nous savons que nos concurrents sont Nio et Tesla, et nous devons les battre, pas les égaler », a-t-il déclaré mercredi dernier lors d’une conférence de Wolfe Research. « Et nous devons également battre les meilleurs des acteurs de thermique ».

Toutefois, en séparant l’activité VE en une unité distincte, Ford mettrait la table pour une éventuelle scission à l’avenir, selon des responsables de l’industrie.

Ford : une scission envisagée, mais pas définitive pour le moment

La préférence croissante des gestionnaires d’investissement pour les entreprises axées sur les technologies à faible émission de carbone a permis à Tesla de devenir le constructeur automobile le mieux valorisé au monde.

Elle a conduit certains investisseurs et analystes à inciter d’autres constructeurs automobiles à envisager de séparer leurs activités liées aux moteurs à combustion et aux véhicules électriques afin de mieux exploiter toutes leurs valeurs.

Une hésitation justifiée par la potentielle complémentarité des deux activités

Des entreprises telles que General Motors ont résisté à ces appels, arguant que les bénéfices des moteurs à combustion financeront la transition vers les véhicules électriques.

La décision attendue de Ford fait écho à celle prise au début du mois par le constructeur automobile français Renault. Il a déclaré qu’il envisageait de créer des divisions distinctes pour ses activités liées aux VE et aux moteurs à combustion interne. Il a également déclaré que l’activité VE pourrait être concentrée sur la France, tandis que les thermiques pourraient être concentrées en dehors de la France.

Un abandon très incomplet de l’activité thermique

Farley a également déclaré la semaine dernière que les activités VE et thermique de Ford étaient en dessous de leurs performances en termes de bénéfices. Il a ajouté que les coûts pourraient encore être réduits dans l’activité thermique.

« Nous avons trop de personnes, nous avons trop d’investissements, nous avons trop de complexité et nous n’avons pas d’expertise dans la transition de nos actifs », a-t-il déclaré à propos de l’activité thermique. « C’est la réponse la plus simple. Il y a du gaspillage. »

Une nouvelle équipe à venir pour l’électrique chez Ford

Il a également déclaré que Ford devait ajouter plus de personnes pour améliorer les marges bénéficiaires de ses activités liées aux VE. Notamment dans des domaines tels que les composants électriques, les architectures électriques avancées et l’expérience client numérique.

Les candidats pour diriger ces activités pourraient inclure Doug Field, directeur de la technologie avancée de Ford, qui a été embauché après avoir travaillé chez Apple Inc ; Hau Thai-Tang, directeur de la plate-forme des produits et des opérations ; Lisa Drake, directrice de l’exploitation pour l’Amérique du Nord ; et Kumar Galhotra, président des Amériques et des marchés internationaux, selon des responsables de l’industrie.