Une vidéo exclusive du volant yoke en action !

On le savait déjà mais Twitter est une véritable mine d’informations. Un internaute vient de partager une vidéo du nouveau volant proposé par Tesla : le volant yoke. Il ajoute même que l’usage du volant est largement facilité avec une seule main. Vous voulez en voir plus ?

Un autre internaute commente en disant que « c’est cool que les lumières s’allument sur le volant ». C’est vrai que ça donne un design sympa, vous ne trouvez pas ? On le voit tourner dans tous les sens, ce qui montre une grande maniabilité, très appréciable sur la route.

Le mieux c’est que ça fait un peu gaming mais pourtant c’est la VRAIE vie. Et Elon Musk l’a rend encore plus ludique et agréable tous les jours ! Une vidéo de 8 secondes seulement qui nous donne le sourire et nous fait espère le meilleur pour les innovations Tesla à venir.