Avec la transition énergétique qui s’accélère et l’essor des véhicules électriques, les hôtels se trouvent de plus en plus confrontés à la nécessité d’adapter leurs infrastructures pour répondre aux attentes des clients. En France, l’année 2025 marque une étape clé dans les obligations liées à l’installation de bornes de recharge pour les établissements recevant du public, y compris les hôtels. Cet article explore les exigences légales, les aspects pratiques et les opportunités que cela représente pour les hôteliers.

Vous souhaitez installer une borne de recharge ? Remplissez ce formulaire et nous vous mettrons en relation avec le meilleur installateur de borne de votre ville. Service gratuit et ouvert à tous. Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Une obligation encadrée par la loi

Depuis plusieurs années, la législation française encourage l’électromobilité, notamment à travers la loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019 et divers décrets d’application. En 2025, les hôtels, en tant qu’établissements recevant du public (ERP), doivent se conformer à des règles spécifiques si leurs parkings dépassent un certain seuil de places. Selon le décret n° 2016-968, modifié par des textes ultérieurs, les parkings de plus de 20 places doivent être équipés d’au moins une borne de recharge électrique accessible au public.

Pour les hôtels, cette obligation s’applique aux nouvelles constructions ou rénovations importantes depuis le 1er janvier 2025. Les établissements existants disposent d’un calendrier progressif, mais la pression réglementaire s’intensifie. Les parkings de plus de 200 places, par exemple, doivent prévoir un pourcentage croissant de points de recharge, avec un minimum de 5 % des emplacements équipés d’ici la fin de l’année.

Les caractéristiques techniques des bornes

Installer une borne de recharge ne se limite pas à poser un équipement. Les hôtels doivent respecter des normes précises pour garantir la sécurité et la compatibilité avec les véhicules électriques. Les bornes doivent offrir une puissance minimale de 7,4 kW (recharge semi-rapide), bien que des puissances supérieures (22 kW ou plus) soient recommandées pour attirer une clientèle exigeante. Elles doivent également être équipées d’un système de gestion intelligent permettant une facturation au kilowattheure et une accessibilité 24h/24, même pour les non-clients si elles sont installées sur un parking ouvert au public.

Un autre point clé est l’accessibilité : au moins une borne doit être adaptée aux personnes à mobilité réduite, avec un emplacement réservé et un accès facilité. Ces contraintes techniques peuvent nécessiter des travaux d’aménagement électrique, notamment une augmentation de la puissance souscrite auprès du fournisseur d’énergie.

Les coûts et les aides disponibles

L’installation d’une borne de recharge représente un investissement non négligeable pour les hôteliers. Le coût varie selon la puissance, le nombre de points de charge et les travaux nécessaires (raccordement, génie civil). En moyenne, une borne semi-rapide coûte entre 1 000 et 5 000 euros, hors installation. Pour un hôtel avec plusieurs bornes, la facture peut rapidement grimper.

Cependant, des dispositifs d’aide existent pour alléger la charge financière. Le programme ADVENIR, par exemple, subventionne jusqu’à 40 % des coûts d’installation pour les ERP, avec un plafond par point de recharge. Certaines régions ou collectivités proposent également des aides complémentaires. Enfin, les hôteliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses engagées avant le 31 décembre 2025, sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité.

Une opportunité pour se démarquer

Au-delà de l’obligation légale, installer des bornes de recharge peut devenir un atout concurrentiel pour les hôtels. Les voyageurs en véhicule électrique, de plus en plus nombreux, privilégient les établissements offrant ce service. Cela répond à une demande croissante pour des solutions de tourisme durable et peut améliorer l’image de marque de l’hôtel. De plus, la recharge peut être monétisée, générant un revenu supplémentaire via une tarification adaptée.

Les démarches pratiques

Pour se conformer à la réglementation en 2025, les hôteliers doivent suivre plusieurs étapes :

Évaluer les besoins : Analyser la taille du parking, le profil des clients et les capacités électriques actuelles. Consulter un professionnel : Faire appel à un installateur certifié IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques). Obtenir les autorisations : Si le parking est en copropriété ou sur un domaine public, des démarches administratives peuvent être nécessaires. Planifier les travaux : Prévoir un calendrier pour minimiser les perturbations pour les clients.

Conclusion

En 2025, l’installation de bornes de recharge dans les hôtels n’est plus une option mais une nécessité, dictée à la fois par la loi et par les évolutions du marché. Si les contraintes techniques et financières peuvent sembler lourdes, elles s’accompagnent d’opportunités pour moderniser les établissements et attirer une clientèle sensible aux enjeux environnementaux. Les hôteliers qui anticiperont ces changements transformeront cette obligation en un levier de développement. Alors, prêt à brancher votre hôtel sur l’avenir ?