FSD Supervised : Tesla dévoile ses données de sécurité européennes et met la pression sur Paris

Tesla vient de rendre publique une partie du dossier scientifique qui a permis d’obtenir l’homologation du FSD (Supervised) aux Pays-Bas. Un geste inédit, assumé comme une opération de transparence forcée, destiné à convaincre les 26 autres États membres — et en premier lieu la France — de lever leur blocage. Le message du constructeur est sans détour : la technologie sauve déjà des vies là où elle est autorisée, mais reste « verrouillée derrière la bureaucratie » ailleurs en Europe.

Un dossier construit pour convaincre, pas pour communiquer

Ce n’est pas un simple communiqué marketing. C’est le même socle de preuves qui a servi de base à l’agence néerlandaise RDW pour homologuer le FSD Supervised. Tesla a choisi de le rendre public en le partageant avec l’ensemble des États membres dès avril 2026, quelques semaines seulement après la décision néerlandaise. Toutes les données présentées sont donc antérieures à cette diffusion — ce qui signifie que les autorités françaises disposent de ces chiffres depuis plusieurs mois.

Le dossier repose sur deux piliers distincts : une campagne de validation technique en Europe, et une analyse à très grande échelle du comportement du système aux États-Unis.

Le volet européen : des scénarios testés ville par ville

Tesla a fait rouler ses véhicules équipés du FSD dans six grandes villes européennes, en les soumettant à plus de 230 000 scénarios structurés — des situations de conduite spécifiquement conçues pour évaluer la capacité du système à gérer les points de friction du trafic urbain européen, réputé plus dense et plus imprévisible que le trafic américain. Résultat : un taux de réussite supérieur à 99 %, et aucun événement classé comme critique pour la sécurité.

Le détail par type de situation est particulièrement parlant pour qui connaît la difficulté de ces scénarios :

98,9 % de réussite aux ronds-points

de réussite aux ronds-points 99,2 % aux intersections

aux intersections 99,7 % aux passages piétons

aux passages piétons 99,9 % dans les situations de cédez-le-passage face à des cyclistes

À cela s’ajoutent 793 000 miles d’ingénierie accumulés dans huit pays européens, sans qu’aucune collision majeure ou mineure ne soit attribuable au fonctionnement du FSD. Tesla précise également que le système ne s’est appuyé que marginalement sur la vigilance corrective du conducteur : seulement 2,5 % des changements de voie ont été précédés d’un avertissement du système de surveillance du conducteur dans les sept secondes précédentes, et 0,6 % seulement d’une demande d’intervention explicite. Autrement dit, dans l’écrasante majorité des cas, le système a agi sans qu’aucun signal n’indique une hésitation ou un besoin de reprise en main.

Le volet américain : près de deux milliards de miles analysés

C’est la partie la plus massive du dossier. Tesla a analysé près de deux milliards de miles parcourus en FSD en Amérique du Nord sur la seule année 2025, dont plus de 700 millions de miles hors autoroute — le terrain le plus exigeant pour un système de conduite assistée, avec ses carrefours, ses piétons et ses configurations imprévisibles.

Les comparaisons avec la conduite manuelle sont sans appel :

40 à 69 % de collisions majeures en moins par rapport à des Tesla conduites manuellement mais équipées des mêmes aides à la sécurité active

par rapport à des Tesla conduites manuellement mais équipées des mêmes aides à la sécurité active 48 à 59 % de collisions mineures en moins

Face à des véhicules plus anciens, dépourvus d’aides à la sécurité active, l’écart grimpe à 71 à 90 % de collisions majeures en moins

74 à 84 % d’événements de freinage d’urgence automatique (AEB) en moins , un indicateur indirect mais robuste du nombre de situations où une collision a été évitée de justesse

, un indicateur indirect mais robuste du nombre de situations où une collision a été évitée de justesse 83 à 95 % d’accélérations ou de freinages brusques en moins , et 55 à 75 % de situations d’accélération latérale élevée en moins — soit une conduite objectivement plus stable

, et — soit une conduite objectivement plus stable Lors des changements de voie, 99 % de collisions mineures en moins sur autoroute et 95 % en moins hors autoroute

et 67 % d’événements de somnolence en moins sur autoroute par rapport aux conducteurs en conduite manuelle

sur autoroute par rapport aux conducteurs en conduite manuelle Dans la flotte d’ingénierie européenne, le taux de déclenchement de l’AEB est 77 à 97 % plus faible selon le type de route, un signal supplémentaire de la marge de sécurité dégagée par le système

Pourquoi Tesla choisit d’interpeller directement les États

Le communiqué qui accompagne cette publication ne cherche pas à enjoliver le propos. Tesla rappelle un chiffre brut : 19 400 morts sur les routes européennes en 2025, soit environ 53 décès par jour, la grande majorité de ces accidents étant imputable à l’erreur humaine. Le message du constructeur est limpide : ces morts sont, pour une large part, évitables avec une technologie qui existe déjà et qui est en cours de déploiement — mais que la réglementation européenne, et française en particulier, continue de tenir à l’écart.

C’est une stratégie de contournement assumée. Faute de pouvoir convaincre chaque régulateur national par la seule discussion technique, Tesla mise sur la pression de l’opinion et la comparaison directe entre pays. L’homologation néerlandaise devient ainsi un point d’appui : si l’agence RDW, dont la rigueur n’est pas contestée, a validé le dossier, pourquoi les autres administrations européennes continueraient-elles de le considérer insuffisant ?

La France, à contre-courant de ses voisins

C’est là que le sujet devient directement franco-français. La France a, à ce jour, refusé d’autoriser le déploiement du FSD Supervised sur son territoire, une position publiquement défendue par le ministère des Transports. Pendant ce temps, les Pays-Bas ont ouvert la voie, et d’autres pays européens étudient ou ont engagé des démarches similaires.

Cette situation pose une question simple, que ce dossier rend difficile à esquiver : sur quelle base factuelle actualisée repose aujourd’hui le refus français ? Si l’argument de la prudence réglementaire est légitime par principe, il doit pouvoir s’appuyer sur une évaluation contradictoire des données transmises — et non sur une inertie administrative ou une hostilité de principe à l’égard d’un acteur en particulier. Les pouvoirs publics français ne peuvent pas indéfiniment invoquer le manque de données pendant que ce même dossier circule, documenté et vérifiable, entre les mains des autres administrations européennes depuis avril.

Il y a un vrai enjeu de cohérence européenne. Le marché intérieur et le cadre d’homologation européen des véhicules existent précisément pour éviter qu’un système jugé sûr par un État membre soit arbitrairement écarté par un autre sans justification technique nouvelle. Un automobiliste français qui traverse la frontière belge ou néerlandaise pourrait légalement activer une fonctionnalité qui lui est interdite chez lui, dans le même véhicule.

Ce que l’on est en droit d’attendre des autorités françaises

Ce dossier appelle une réponse plus précise que le statu quo actuel. Trois demandes se dégagent naturellement :

Une évaluation publique et argumentée du dossier transmis par Tesla, distincte d’une simple communication politique — avec, le cas échéant, l’identification précise des lacunes que l’administration française estime encore présentes dans les données fournies. Un calendrier clair, même conditionnel, permettant à l’écosystème (constructeurs, assureurs, collectivités, usagers) de savoir dans quel délai une décision motivée sera rendue. Une explication de la divergence avec l’analyse néerlandaise : si les mêmes données aboutissent à des conclusions différentes selon l’agence qui les examine, cela mérite d’être publiquement expliqué, ne serait-ce que pour la crédibilité du processus réglementaire français lui-même.

La sécurité routière ne devrait pas être un terrain où la prudence administrative se transforme, par simple inertie, en un statu quo qui coûte des vies. Si les données de Tesla résistent à un examen contradictoire rigoureux — ce qui reste à l’administration française de vérifier, et c’est bien son rôle — alors chaque mois de blocage supplémentaire a un coût qui dépasse le seul intérêt commercial d’un constructeur automobile.