En 2026, la norme du marché pour une voiture électrique neuve est une garantie batterie de 8 ans ou 160 000 km, avec au moins 70 % de capacité restante. C’est le minimum à exiger. Au-delà, quelques marques vont plus loin : BYD jusqu’à 250 000 km, Toyota jusqu’à 10 ans sous contrôle annuel, Kia avec un palier à 80 %. Voici la garantie de chaque constructeur, ce que disent les règles européennes, et les pièges des conditions.

Pour les pressés

Minimum à exiger : 8 ans ou 160 000 km, avec un seuil de 70 % écrit noir sur blanc.

: 8 ans ou 160 000 km, avec un seuil de 70 % écrit noir sur blanc. Les mieux-disants : BYD (8 ans ou 250 000 km), Toyota (jusqu’à 10 ans ou 1 000 000 km avec un bilan annuel), Kia (palier de 80 % à 5 ans sur les modèles 2026).

: BYD (8 ans ou 250 000 km), Toyota (jusqu’à 10 ans ou 1 000 000 km avec un bilan annuel), Kia (palier de 80 % à 5 ans sur les modèles 2026). À vérifier : le seuil de capacité, le transfert au propriétaire suivant et les conditions d’entretien.

: le seuil de capacité, le transfert au propriétaire suivant et les conditions d’entretien. Les règles européennes fixent un plancher de durabilité, mais elles ne remplacent pas une garantie : elles visent l’ensemble d’une gamme, pas votre voiture.

La garantie batterie, constructeur par constructeur

Marque Durée ou kilométrage Seuil de capacité garanti Tesla Model 3 et Model Y Propulsion 8 ans ou 160 000 km 70 % Tesla Model 3 et Model Y Grande Autonomie et Performance 8 ans ou 192 000 km 70 % Tesla Model S et Model X 8 ans ou 240 000 km 70 % Renault 8 ans ou 160 000 km 70 % Peugeot, Opel 8 ans ou 160 000 km 70 % Citroën, Fiat 8 ans ou 160 000 km non indiqué sur la page officielle Volkswagen, Skoda 8 ans ou 160 000 km 70 % Cupra 8 ans ou 160 000 km non indiqué Hyundai 8 ans ou 160 000 km 70 % Kia (modèles 2026) 8 ans ou 160 000 km, palier à 5 ans ou 100 000 km 70 %, et 80 % au palier BYD 8 ans ou 250 000 km 70 % Toyota 8 ans ou 160 000 km, jusqu’à 10 ans ou 1 000 000 km avec un bilan annuel 70 % BMW 8 ans ou 160 000 km 70 % MG 7 ans ou 150 000 km (garantie de la voiture, batterie comprise) 70 % Nissan (modèles depuis 2022) 8 ans ou 160 000 km renvoi au livret de garantie Dacia Spring 8 ans et 120 000 km non indiqué Leapmotor, XPeng jusqu’à 8 ans ou 160 000 km non indiqué Pages garantie officielles des constructeurs, consultées le 12 octobre 2026 ; certaines pages bloquant la lecture automatique (Tesla, Peugeot, Opel, Citroën, Fiat, BMW) ont été lues dans leur version archivée la plus récente, de mars 2025 pour Tesla, de juin à septembre 2026 pour les autres. BYD : communiqué du 19 janvier 2026.

Tesla se distingue sur ses versions Grande Autonomie et Performance, garanties 192 000 km au lieu de 160 000, et sur les Model S et X, à 240 000 km. Ce sont les voitures qui roulent le plus, et la garantie suit.

Ce que disent les règles européennes

Deux textes fixent des exigences de durabilité aux constructeurs :

le règlement technique mondial de l’ONU n° 22 , adopté en mars 2022 : au moins 80 % de l’énergie certifiée jusqu’à 5 ans ou 100 000 km, puis 70 % jusqu’à 8 ans ou 160 000 km ;

, adopté en mars 2022 : au moins 80 % de l’énergie certifiée jusqu’à 5 ans ou 100 000 km, puis 70 % jusqu’à 8 ans ou 160 000 km ; la norme Euro 7 (règlement européen 2024/1257), plus stricte : 80 % puis 72 % pour les voitures particulières. Elle s’applique aux nouveaux types de voitures à partir du 29 novembre 2026, puis à toutes les voitures neuves à partir du 29 novembre 2027.

Attention : ces seuils s’appliquent à l’ensemble d’une gamme. Le texte de l’ONU considère qu’une famille de véhicules est conforme si au moins 90 % des voitures d’un échantillon dépassent le seuil, et il précise que les garanties des constructeurs sortent de son champ. Seule la garantie commerciale vous protège individuellement.

Le règlement européen sur les batteries ajoute un droit utile : depuis le 18 août 2024, l’acheteur d’une voiture électrique peut accéder en lecture aux données d’état de santé de sa batterie.

Vous roulez déjà en électrique, ou vous allez sauter le pas ? Enregistrez votre voiture dans Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag, ouvert à toutes les marques : votre tableau de bord, la carte des membres et les offres de nos partenaires.

Les pièges des conditions

Le seuil absent : une garantie qui ne précise pas de pourcentage de capacité ne couvre clairement que les pannes, pas l’usure. Demandez le seuil par écrit. « Au premier des deux termes échu » : 8 ans ou 160 000 km signifie que la garantie s’arrête dès que l’un des deux est atteint. L’entretien en réseau : chez Peugeot, Fiat ou Kia, la garantie ou son transfert dépend d’un entretien conforme au carnet. MG refuse toute réclamation si la batterie a été ouverte hors de son réseau. Le transfert à l’acheteur suivant : il est prévu chez MG, Kia, Peugeot et Fiat sous conditions. Sur la page Tesla archivée, la garantie passe au nouveau propriétaire « si la transaction est effectuée par l’intermédiaire de Tesla » : faites-le préciser avant une revente entre particuliers.

En location, qui porte le risque batterie ?

En location longue durée (LLD), vous rendez la voiture sans la racheter : la perte de valeur liée à l’usure de la batterie est le risque du loueur. La garantie du constructeur continue de s’appliquer pendant le contrat. Pour être tranquille, vérifiez simplement que la garantie batterie couvre toute la durée et tout le kilométrage de votre contrat. Notre guide : rendre sa LLD électrique sans mauvaise surprise.

Questions fréquentes

Quelle garantie minimum exiger sur la batterie lors d’un achat neuf en 2026 ?

8 ans ou 160 000 km, avec un seuil de capacité d’au moins 70 % écrit dans les conditions. C’est ce que proposent la plupart des constructeurs.

Quelle marque offre la meilleure garantie batterie ?

Sur le kilométrage, BYD avec 250 000 km. Sur la durée, Toyota, jusqu’à 10 ans avec un bilan annuel en réseau. Kia ajoute un seuil intermédiaire de 80 % à 5 ans.

La garantie batterie se transmet-elle en cas de revente ?

Souvent, sous conditions d’entretien : c’est le cas chez MG, Kia, Peugeot et Fiat. Vérifiez les conditions de votre marque avant de vendre ou d’acheter.

Quel contrat choisir pour être tranquille sur la batterie dans un leasing ?

Une LLD dont la durée et le kilométrage restent couverts par la garantie batterie du constructeur.

Sources : pages garantie officielles de Tesla, Renault, Dacia, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Volkswagen, Skoda, Cupra, Hyundai, Kia, BYD, MG, Toyota, Nissan, BMW, Leapmotor et XPeng ; règlement technique mondial ONU n° 22 (ECE/TRANS/WP.29/2022/45) ; règlement (UE) 2024/1257 (Euro 7) ; règlement (UE) 2023/1542 (batteries). Consultés le 12 octobre 2026.