Pour vendre une batterie solaire en 2026, visez d’abord les foyers absents la journée et les abonnés Tempo ; chez les conducteurs de voiture électrique, le calcul est plus serré. Depuis le 5 juin 2026, le surplus d’une nouvelle installation est racheté 1,1 c€/kWh, contre 20,01 c€ pour le kWh du Tarif Bleu Base. La batterie se justifie mal chez les petits consommateurs et chez les clients payés 10 c€ ou plus par un ancien contrat.

Un surplus racheté 1,1 c€/kWh depuis le 5 juin 2026

L’arrêté du 1er juin 2026, publié au Journal officiel le 4 juin, fixe un tarif unique de 1,1 c€/kWh hors TVA jusqu’à 100 kWc. Indexé de 2 % par an, il ne dépend plus du trimestre : au quatrième trimestre 2026, il reste de 0,011 €/kWh. La prime à l’autoconsommation disparaît.

Ces règles visent les demandes complètes de raccordement déposées depuis le 5 juin 2026. Sous l’arrêté du 26 mars 2025, les installations de 9 kWc ou moins touchaient 4 c€/kWh plus 80 €/kWc de prime, selon la CRE. Ces dossiers-là gardent leurs conditions.

La CRE évalue ce surplus à environ 20 €/MWh sur le marché en 2025, car il arrive au pic solaire. À ce tarif, prévient-elle, une installation qui autoconsomme très peu ne trouve plus de rentabilité. Vendre une batterie solaire revient donc à vendre de l’autoconsommation.

Le kWh évité : de 13,56 à 72,95 c€ selon l’option

La grille EDF du Tarif Bleu au 1er août 2026 donne le prix que la batterie fait économiser. En option Base 6 kVA, le kWh coûte 20,01 c€ TTC. En option Heures creuses, il passe de 21,42 c€ en heures pleines à 15,89 c€ en heures creuses.

En Tempo, le jour bleu coûte 13,56 c€ en heures creuses et 16,54 c€ en heures pleines. Les jours rouges, le kWh grimpe à 72,95 c€ de 6 heures à 22 heures.

EDF compte 22 jours rouges par an, du 1er novembre au 31 mars, hors week-ends et jours fériés. Ces prix, relevés de 2,51 % TTC en moyenne au 1er août, seront revus en février 2027, selon la CRE.

Calcul Tesla Mag : ce que rapporte un kWh stocké

La valeur d’un kWh stocké tient en une soustraction : le prix du kWh évité, moins le rachat perdu. Hypothèses : prix TTC d’EDF au 1er août 2026, rachat à 1,10 c€, kWh stocké entièrement consommé.

Option Base : 20,01 − 1,10 = 18,91 c€ par kWh.

par kWh. kWh consommé en heures pleines : 21,42 − 1,10 = 20,32 c€.

kWh qui remplace une recharge en heures creuses : 15,89 − 1,10 = 14,79 c€.

Sur un an, chaque kWh déplacé tous les jours rapporte 365 × 0,1891 = 69,02 € en option Base. Multipliez par la consommation du soir et de la nuit de votre client : c’est son plafond de gain.

Comparez ce gain au prix installé, TVA à 20 % comprise. Le Powerwall 3 est garanti 10 ans s’il reste connecté à Internet. Notre calculateur de batterie domestique refait ce calcul pour un foyer précis.

Vendre une batterie solaire : les profils qui paient, et les autres

Pour vendre une batterie solaire au bon client, partez des chiffres officiels. Le tableau les applique aux profils courants.

Profil client Pourquoi la batterie paie, ou non Chiffre clé Source Foyer absent la journée Surplus à midi, achats le soir en heures pleines 20,32 c€ par kWh déplacé Calcul Tesla Mag, prix EDF Voiture électrique rechargée la nuit Le kWh remplacé est un kWh d’heures creuses 14,79 c€ par kWh déplacé Calcul Tesla Mag, prix EDF Abonné Tempo Recharge la nuit, décharge les 22 jours rouges Au moins 56,80 c€ d’écart par kWh Calcul Tesla Mag, prix EDF Maison exposée aux coupures Secours seulement avec un dispositif d’îlotage 62 minutes de coupure en moyenne en 2025 Enedis, Tesla Contrat sous l’arrêté de 2017 Chaque kWh stocké perd 10 c€ de rachat 10,01 c€ par kWh stocké Calcul Tesla Mag, arrêté du 9 mai 2017 Contrat sous l’arrêté de 2006 Vendre la production rapporte plus que l’autoconsommer 30 c€/kWh plus 25 c€ de prime Arrêté du 10 juillet 2006 Petit consommateur Peu de kWh à déplacer le soir 69,02 € par an et par kWh quotidien Calcul Tesla Mag, prix EDF Source : EDF (prix au 1er août 2026), Légifrance, Enedis, Tesla ; calculs Tesla Mag.

Les foyers absents la journée sont la cible naturelle. Leur production de midi part sur le réseau à 1,1 c€, puis ils rachètent le soir au prix fort.

Les conducteurs de voiture électrique consomment beaucoup le soir. Mais une recharge de nuit en heures creuses ne coûte que 15,89 c€ : le kWh déplacé vaut alors 14,79 c€. Si la voiture reste garée à midi, pilotez d’abord sa recharge sur le solaire.

Les abonnés Tempo gagnent un levier d’hiver, indépendant du soleil. Rechargée la nuit à 16,15 c€ au plus, la batterie évite des kWh à 72,95 c€, soit au moins 56,80 c€ d’écart. Calcul Tesla Mag : sur un hiver, cela fait 12,50 € par kWh de capacité, avant pertes.

Pour les 13,5 kWh d’un Powerwall 3, cela donne environ 169 €, si le foyer consomme autant en heures pleines ces jours-là. En été, le kWh bleu ramène la valeur du solaire stocké à 15,44 c€.

Les maisons exposées aux coupures relèvent d’une autre logique. En 2025, un client basse tension d’Enedis a subi en moyenne près de 62 minutes de coupure, hors événements exceptionnels. La CRE note une « très forte corrélation » entre qualité d’alimentation et événements météorologiques intenses.

Là, la batterie se vend comme une assurance, pas comme un placement. Le secours se prévoit au devis : le Powerwall 3 exige une Backup Gateway 2.

Les anciens contrats d’achat inversent le calcul. Sous l’arrêté du 9 mai 2017, le surplus de 9 kWc ou moins est payé 10 c€/kWh pendant vingt ans. Le kWh stocké n’y vaut que 10,01 c€.

Sous l’arrêté du 10 juillet 2006, la production était achetée à l’origine 30 c€/kWh, plus 25 c€ de prime d’intégration au bâti. Stocker y fait perdre de l’argent tant que le contrat court. Les premiers, signés pour vingt ans, arrivent à échéance en 2026 : leurs titulaires deviennent alors des prospects.

Les petits consommateurs ferment la liste : avec 2 kWh consommés chaque soir, le gain plafonne à 138 € par an en option Base. Une batterie plus grande n’y change rien. Mieux vaut décaler leurs usages vers les heures de production.

TVA : la batterie reste à 20 % et peut entraîner tout le lot

Depuis le 1er octobre 2025, la pose de panneaux de 9 kWc ou moins dans un logement bénéficie d’une TVA à 5,5 %. Conditions : modules conformes à l’arrêté du 8 septembre 2025, système gestionnaire d’énergie et poseur certifié ou qualifié (article 278-0 bis du CGI).

La batterie, elle, reste au taux normal de 20 %. Pire : selon le BOFiP, vendue avec les panneaux dans une opération unique, elle fait passer l’ensemble à 20 %. Vendus séparément, « en dehors de toute vente en lot », chaque élément suit son propre régime.

Deux lignes sur un même devis ne suffisent pas forcément : l’administration raisonne du point de vue du consommateur. Faites valider le montage par votre expert-comptable.

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Sources : Légifrance, arrêtés du 1er juin 2026, du 8 septembre 2025, du 9 mai 2017 et du 10 juillet 2006, article 278-0 bis du CGI ; CRE, délibérations n° 2026-92 et n° 2026-147, rapport de juillet 2025 ; EDF, grille du Tarif Bleu et option Tempo ; BOFiP, BOI-TVA-LIQ-30-20-97 ; photovoltaique.info ; Enedis, open data ; Tesla, fiche Powerwall 3.