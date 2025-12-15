Geely inaugure le plus grand laboratoire de tests de sécurité pour véhicules électriques au monde

Le géant chinois Geely, connu pour être la maison mère de marques prestigieuses telles que Volvo, Polestar, Zeekr et Lotus, a récemment inauguré ce qui est désormais le plus grand laboratoire de tests de sécurité pour véhicules électriques au monde. Situé dans un complexe tentaculaire de 861 000 pieds carrés, cet investissement stratégique s’élève à un coût impressionnant de 284 millions de dollars.

• Climate wind tunnel can create snow, rain, high heat & high winds. Temp testing range: -40°F to 140°F… pic.twitter.com/AmEzvDR7Nn — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) December 15, 2025

Une installation à la pointe de la technologie

Ce laboratoire de tests ne se contente pas de sa taille imposante; il est également doté de technologies de pointe qui en font une installation unique en son genre. Le site est équipé d’un tunnel climatique qui peut recréer diverses conditions météorologiques, notamment la neige, la pluie, la chaleur intense et les vents forts. L’étendue des conditions testées est remarquable, allant de -40°F à 140°F (-40°C à +60°C), permettant ainsi une évaluation exhaustive de la performance des véhicules sous différentes extrêmes de température.

Tests à haute vitesse et simulation solaire

Un autre aspect impressionnant du laboratoire est sa capacité à tester des vents allant jusqu’à 100 mph (160 km/h), ainsi qu’à simuler des altitudes allant jusqu’à 17 060 pieds (environ 5 200 mètres), ce qui est essentiel pour évaluer la durabilité des véhicules dans des conditions de haute altitude. La simulation solaire avec une intensité d’irradiance allant jusqu’à 1 200 W/m2 est également un atout majeur, permettant de tester l’efficacité énergétique des véhicules sous différentes expositions solaires.

27 types de tests à disposition

L’ampleur des tests que le laboratoire peut réaliser est impressionnante. En tout, l’installation est capable de mener 27 types de tests différents, couvrant divers aspects de la sécurité et de la performance des véhicules électriques. Ces tests sont non seulement cruciaux pour garantir la sécurité des usagers de la route mais aussi pour favoriser l’innovation technologique nécessaire à l’adoption mondiale des véhicules électriques.

Geely démontre, par cet investissement, son engagement ferme envers l’innovation et la sécurité dans le secteur des véhicules électriques. Alors que la demande pour des véhicules plus écologiques ne cesse de croître, des laboratoires comme celui-ci jouent un rôle essentiel dans le développement de voitures plus sûres et plus efficaces, consolidant ainsi la position de Geely et de ses marques affiliées sur le marché mondial.