Getaround et la Métropole Nice Côte d’Azur Renforcent Leur Partenariat pour l’Autopartage Électrique

Paris, 17 novembre 2023 – Getaround, le leader européen de l’autopartage et la Métropole Nice Côte d’Azur célèbrent le succès de leur partenariat initié en 2021, axé sur une flotte de véhicules électriques. Après deux années fructueuses, ce partenariat est non seulement renouvelé mais également élargi, témoignant de l’engagement croissant envers une mobilité durable.

Des Résultats Encourageants

Taux d’Occupation Élevé : Les véhicules en location affichent un taux d’occupation impressionnant, dépassant 60% en semaine et atteignant jusqu’à 76% le week-end .

: Les véhicules en location affichent un taux d’occupation impressionnant, dépassant et atteignant jusqu’à . Usage Fréquent : Chaque véhicule est loué en moyenne 10 fois par mois pour une durée médiane de 25 heures .

: Chaque véhicule est loué en moyenne pour une durée médiane de . Découverte de l’Autopartage : 40% des utilisateurs ont expérimenté l’autopartage pour la première fois grâce à ce service, un taux nettement supérieur à celui observé dans d’autres régions avec des véhicules thermiques.

Expansion du Partenariat

Face à ces résultats positifs, la flotte de véhicules électriques disponibles via Getaround a été triplée, passant de deux à six. En outre, plus de 200 véhicules Getaround circulent déjà en autopartage dans la Métropole, dont la moitié est équipée de la technologie Connect, permettant un accès aux véhicules 24h/24 via l’application.

Engagement Écologique

Getaround vise une flotte entièrement électrique d’ici 2040, en ligne avec son engagement pour la transition écologique. Le partenariat avec Nice est un modèle pour d’autres initiatives similaires en France, notamment à Arcueil et Rueil-Malmaison. L’entreprise envisage également d’étendre ce service à d’autres villes de la Métropole, avec Cagnes-sur-Mer en projet.

À propos de Getaround

Fondée en 2009, Getaround propose une plateforme d’autopartage innovante, reliant propriétaires de véhicules et conducteurs. Avec une technologie permettant le déverrouillage sécurisé des véhicules via smartphone, Getaround offre une solution pratique et flexible pour la mobilité urbaine. Présente dans plus de 950 villes réparties dans 8 pays, Getaround ambitionne de devenir la meilleure plateforme d’autopartage au monde, réduisant ainsi le nombre de véhicules en circulation.

