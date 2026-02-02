Giga New York : Tesla rapatrie la production de ses panneaux solaires aux États-Unis

Après des années de dépendance vis-à-vis de partenaires étrangers, Tesla franchit une étape décisive dans sa stratégie d’intégration verticale. L’entreprise a officiellement annoncé la montée en puissance de sa Gigafactory New York (Giga Buffalo) pour atteindre une capacité de production initiale de 300 MW par an pour ses propres modules solaires.

Ce changement marque le retour de la fabrication « in-house » sur le sol américain, mettant fin à l’utilisation de panneaux tiers « white-label » qui dominaient l’offre de Tesla Energy ces dernières années.

Une souveraineté industrielle retrouvée

Depuis l’acquisition de SolarCity en 2016, Tesla a connu des hauts et des bas dans le secteur du photovoltaïque. Après avoir collaboré avec Panasonic, puis s’être tourné vers des fournisseurs comme Hanwha Q Cells, Tesla assemble désormais ses propres modules (modèles TSP-415 et TSP-420) directement à Buffalo.

Les panneaux sont fièrement étiquetés comme « assemblés aux États-Unis ». Indépendance technique : En contrôlant l’assemblage, Tesla peut adapter ses produits à son écosystème complet (Powerwall 3, onduleurs Tesla et connecteurs propriétaires).

Innovation technique : Les « 18 Power Zones »

Le nouveau panneau Tesla n’est pas seulement « Made in USA », il introduit une avancée technologique pour contrer l’un des plus grands ennemis du solaire résidentiel : l’ombrage.

Contrairement aux panneaux standards qui utilisent généralement 6 zones de dérivation, les nouveaux modules de Tesla disposent de 18 zones de puissance indépendantes.

Performance à l’ombre : Si une cheminée ou une branche d’arbre projette une ombre sur une petite partie du panneau, seules les zones concernées perdent en rendement, tandis que le reste du panneau continue de produire à pleine capacité.

Esthétique minimaliste : Inspirés du design du Solar Roof, ces panneaux éliminent les barres omnibus (busbars) en argent visibles pour un aspect « full black » ultra-lisse.

Un écosystème énergétique unifié

Cette montée en puissance à 300 MW s’inscrit dans la volonté d’Elon Musk de proposer une solution énergétique clé en main.

Composant Rôle dans l’écosystème Panneaux TSP-420 Génération d’énergie haute performance (20,5 % d’efficacité). Tesla Solar Inverter Conversion optimisée pour l’écosystème Tesla. Powerwall 3 Stockage domestique et gestion intelligente de la charge. Application Tesla Pilotage unique de la maison, de la voiture et de la batterie.

Pourquoi maintenant ?

Le timing de cette accélération n’est pas anodin. Alors que les incitations fédérales américaines évoluent et que les coûts de l’électricité réseau augmentent, Tesla mise sur la réduction des coûts logistiques et les subventions à la fabrication locale (liées à l’Inflation Reduction Act) pour rendre son offre solaire plus compétitive.